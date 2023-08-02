В Соединенных Штатах Америки вакцинация в детском возрасте выполняется по графику, рекомендованному Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который начинается с вакцины против гепатита В, вводимой в больничном отделении для новорожденных и продолжается в течение всего детства:

Родители должны стараться вакцинировать детей в соответствии с графиком. Значительная задержка вакцинации подвергает детей риску серьезных заболеваний, которые могут предотвратить вакцины. Если дети пропустят дозу вакцины, родители должны поговорить со своим врачом о том, как догнать график. Пропуск дозы не требует от детей возобновления серии инъекций с самого начала. Следующий график используется для того, чтобы наверстать вакцинацию по отстающему графику:

Нет нужды откладывать вакцинацию, если у ребенка немного повышена температура из-за легкой инфекции, такой как обычная простуда.

Некоторые вакцины рекомендуются только в особых случаях, например, только в том случае, если дети подвергаются повышенному риску развития заболевания, которое предотвращается вакциной.

Во время визита к врачу ребенку могут ввести несколько вакцин, и часто несколько вакцин комбинируют в одной инъекции. Например, существует вакцина, в которой объединены вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной палочки типа b в одной инъекции. Комбинированная вакцина просто уменьшает количество необходимых инъекций, но не снижает безопасность или эффективность вакцин. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: одновременное введение нескольких вакцин).