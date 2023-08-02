Вакцинация защищает детей от многих инфекционных заболеваний. Вакцины содержат либо неинфекционные компоненты бактерий или вирусов, либо целые формы этих микроорганизмов, которые были ослаблены, чтобы не вызвать заболевание. Вакцина (вводится обычно с помощью инъекции) побуждает иммунную систему организма защищаться от этого заболевания. Вакцинацию также иногда называют иммунизацией, поскольку она приводит к выработке иммунитета к болезни (см. также Общие сведения об иммунизации).
Календари вакцинаций в детском возрасте
В Соединенных Штатах Америки вакцинация в детском возрасте выполняется по графику, рекомендованному Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), который начинается с вакцины против гепатита В, вводимой в больничном отделении для новорожденных и продолжается в течение всего детства:
Рекомендуемые прививки для младенцев и детей: от рождения до 6 лет, Соединенные Штаты Америки
Рекомендуемые прививки для детей в возрасте от 7 до 18 лет, Соединенные Штаты Америки
Родители должны стараться вакцинировать детей в соответствии с графиком. Значительная задержка вакцинации подвергает детей риску серьезных заболеваний, которые могут предотвратить вакцины. Если дети пропустят дозу вакцины, родители должны поговорить со своим врачом о том, как догнать график. Пропуск дозы не требует от детей возобновления серии инъекций с самого начала. Следующий график используется для того, чтобы наверстать вакцинацию по отстающему графику:
График догоняющей иммунизации для детей и подростков, которые поздно начинают вакцинацию или отстают от календаря прививок более чем на 1 месяц, Соединенные Штаты Америки
Нет нужды откладывать вакцинацию, если у ребенка немного повышена температура из-за легкой инфекции, такой как обычная простуда.
Некоторые вакцины рекомендуются только в особых случаях, например, только в том случае, если дети подвергаются повышенному риску развития заболевания, которое предотвращается вакциной.
Во время визита к врачу ребенку могут ввести несколько вакцин, и часто несколько вакцин комбинируют в одной инъекции. Например, существует вакцина, в которой объединены вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной палочки типа b в одной инъекции. Комбинированная вакцина просто уменьшает количество необходимых инъекций, но не снижает безопасность или эффективность вакцин. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: одновременное введение нескольких вакцин).
Эффективность вакцины
Вакцинация эффективна для профилактики серьезных заболеваний. Без вакцин дети подвержены риску серьезного заболевания и даже смерти от таких заболеваний, как корь и коклюш. Вакцины настолько эффективны, что многие практикующие медицинские работники крайне редко встречались с заболеваниями, которые когда-то были чрезвычайно распространены и часто приводили к летальному исходу (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: болезни, о которых человек почти забыл благодаря вакцинам).
Вакцины позволили устранить оспу и почти устранили другие инфекции, такие как полиомиелит, которые когда-то были распространенной причиной хронических проблем со здоровьем у детей или их смерти. Однако многие из болезней, которые предотвращаются с помощью вакцинации, все еще существуют в Соединенных Штатах Америки и также распространены в некоторых регионах планеты. Эти инфекции могут быстро распространяться среди непривитых детей, которые из-за простоты путешествий в наше время могут подвергнуться заболеванию, даже если они живут в районах, где эта болезнь не является распространенным явлением. Поэтому важно продолжать вакцинировать детей.
Безопасность вакцин
Вакцины, одобренные для клинического применения, в целом безопасны и эффективны. Ни одна вакцина (или другой лекарственный препарат) не является на 100 % эффективной и на 100 % безопасной. У некоторых вакцинированных детей не вырабатывается иммунитет, а у некоторых развиваются побочные эффекты. Чаще всего побочные эффекты являются незначительными, например, боль или покраснение в месте инъекции, сыпь или небольшой жар. Очень редко возникают более серьезные проблемы.
Система оповещения о нежелательных явлениях при вакцинации (VAERS)
Перед тем как новая вакцина будет разрешена к применению, ее (как любой медицинский препарат) испытывают в ходе клинических исследований. В таких исследованиях новую вакцину сравнивают с плацебо или с уже существующей вакциной против того же заболевания для оценки того, является ли вакцина эффективной и для выявления частых побочных эффектов. Однако некоторые побочные эффекты встречаются слишком редко, поэтому не могут быть выявлены ни в каком клиническом исследовании с обоснованным размером выборки и проявляются только после того, как вакцина будет применяться в повседневной практике у многих людей. Поэтому была создана система мониторинга под названием «Система отчетов о нежелательных явлениях, связанных с вакцинами» (Vaccine Adverse Event Reporting System) (см. VAERS).
VAERS представляет собой программу обеспечения безопасности, спонсируемую совместно Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Эта система используется для сбора сообщений от людей, которые считают, что у них возник побочный эффект после недавней вакцинации, и сообщений от медицинских работников, которые выявили некоторые определенные побочные эффекты после введения вакцины, даже если они не уверены, что эти эффекты связаны с вакциной. Таким образом, существование отчета VAERS не подтверждает, что вакцина вызвала определенный побочный эффект. VAERS — это просто система сбора данных о том, что может быть побочными эффектами. Затем FDА может провести дальнейшую оценку проблемы, сравнивая частоту возникновения возможных побочных эффектов у вакцинированных и невакцинированных людей.
Национальная программа компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией
Чтобы помочь людям оценить риски и пользу вакцинации, правительство США требует от врачей предоставлять родителям информационный бюллетень вакцины каждый раз, когда ребенку проводят вакцинацию. Кроме того, была учреждена национальная программа компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией (Vaccine Injury Compensation Program) с целью возмещения людям доказанного ущерба здоровью, причиненного вакцинами. Эта программа была создана потому, что врачи и органы здравоохранения хотят защитить максимальное количество детей от заболеваний, опасных для жизни.
При рассмотрении рисков и пользы вакцинации родители должны помнить, что польза от вакцинации для большинства детей намного перевешивает риски.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информация о вакцинах и графиках иммунизации для младенцев, детей и подростков
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Вакцины в зависимости от возраста: информация о вакцинах в зависимости от возраста (от рождения до 18 лет)
Центры по контролю и профилактике заболеваний: безопасность вакцин: ресурс, предоставляющий информацию обо всех аспектах безопасности вакцины, включая мониторинг безопасности и исследования
Центры по контролю и профилактике заболеваний: принятие решения о вакцинации: решение распространенных проблем: информация о том, почему важно вакцинировать детей
Система оповещения о нежелательных явлениях при вакцинации (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS): где и как сообщать о побочных эффектах вакцин
Национальная программа компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией: Где и как подать заявление на страховое покрытие ущерба здоровью, причиненного вакциной
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): графики вакцинации во всех странах Европейского Союза/Европейской экономической зоны