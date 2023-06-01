Общие сведения о паразитарных инфекциях

Паразит — это организм, который живет внутри или снаружи другого организма (хозяина) и получает пользу (например, питательные вещества) от хозяина и за счет хозяина. Хотя это определение действительно распространяется на многие микроорганизмы, включая бактерии, грибы и вирусы, врачи используют термин «паразиты» для обозначения следующих:

простейшие (например, амебы), представляющие собой одноклеточные организмы;

черви (гельминты), представляющие собой многоклеточные организмы большего размера и с внутренними органами.

Простейшие размножаются клеточным делением и могут размножаться в организме человека. Простейшие включают широкий спектр одноклеточных организмов, таких как лямблии, которые инфицируют кишечник, и Plasmodium, которые перемещаются в кровотоке и вызывают малярию.

Большинство червей, наоборот, откладывают яйца или личинки, развивающиеся во внешней среде до тех пор, пока они не смогут заразить человека. Развитие во внешней среде может включать другой живой организм (промежуточный хозяин). К червям относятся круглые черви, такие как нематоды, и плоские черви, такие как ленточные черви и трематоды.

Паразитарные инфекции чаще встречаются в районах с неэффективно работающими системами санитарного контроля.

В регионах с эффективно функционирующими системами санитарного контроля эти инфекции могут возникать у людей, которые прибыли из регионов, где отсутствуют эффективные системы санитарного контроля, или у людей с ослабленной иммунной системой.

Паразиты обычно проникают в организм через рот или кожу.

Врачи диагностируют инфекцию путем взятия образцов крови, кала, мочи, мокроты или других зараженных тканей и изучения их, или отправляя их в лабораторию для анализа..

При поездках в страны, где продукты питания, напитки и вода могут быть загрязнены, рекомендуется все подвергать термической обработке, кипятить, чистить или вообще не употреблять сомнительную еду или напитки.

Для лечения большинства паразитарных инфекций существуют лекарственные препараты.

Большинство паразитарных инфекций более распространены в тропических и субтропических областях, а кишечные паразиты часто связаны с регионами с недостаточным уровнем санитарии. Человек, посещающий эти местности, может нечаянно заразиться паразитарной инфекцией, и врачу может быть нелегко ее диагностировать в стране проживания такого путешественника. В Соединенных Штатах Америки и других промышленно развитых странах паразитарными инфекциями, как правило, заражаются в основном иммигранты, международные путешественники и люди с ослабленной иммунной системой (например, больные СПИДом или те, кто принимает лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему [иммунодепрессанты]). Паразитарные инфекции могут возникнуть в местах с низким уровнем санитарных условий и гигиены (как случается в некоторых психиатрических больницах и детских садах).

Некоторые паразиты распространены в США и ​​других промышленно развитых странах. Примерами являются острицы и простейшие, которые вызывают трихомониаз (инфекция, передаваемая половым путем), токсоплазмоз и кишечные инфекции, такие как лямблиоз и криптоспородиоз.

Передача паразитов Паразиты обычно проникают в организм через: Рот

Кожа Паразиты, которые попадают в организм через рот, проглатываются и могут оставаться в пищеварительном тракте либо через его стенки проникать в другие органы. Часто паразиты попадают в рот фекально-оральным способом передачи инфекции. Некоторые паразиты могут попадать непосредственно под кожу. Другие передаются при укусах насекомых. Реже паразиты передаются при переливании крови, трансплантации органов, при инъекциях уже использованной инфицированными лицами иглой либо от беременной женщины плоду. Некоторые другие инфекционные микроорганизмы, такие как определенные вирусы и бактерии, также передаются этими способами. Фекально-оральный способ передачи паразитов Паразитом легко заразиться фекально-оральным способом передачи инфекции. «Фекальный» означает «относящийся к испражнениям или калу», а «оральный» означает связь с полостью рта, включая любые вещества, попадающие в организм через рот. Инфекциями, распространяющиеся фекально-оральным путем, заражаются в том случае, если в организм каким-либо образом попадает материал, загрязненный калом инфицированного человека или животных, например собаки или кошки. В пищеварительном тракте человека обитают многие паразиты. Поэтому либо они сами, либо их яйца зачастую присутствуют в кале человека. Инфицированные люди часто распространяют инфекцию, когда не моют руки после использования туалета. Поскольку его руки загрязнены, все, чего он касается впоследствии, также может инфицироваться паразитами (либо бактериями или вирусами, вызывающими расстройства пищеварительного тракта). Если человек прикасается грязными руками к пище — в ресторанах, продовольственных магазинах или просто дома, — то могут инфицироваться и продукты питания, а значит, при употреблении их в пищу можно заразиться инфекционным заболеванием. В желудок может попадать не только пища. Например, если человек с грязными руками касается какого-либо предмета, например, двери в туалет, она также загрязняется. Другой человек, прикоснувшийся к загрязненной двери, а потом пальцами — к своему рту — может заразиться инфекцией, передающейся фекально-оральным путем. Другие способы фекально-орального распространения инфекции включают: питье воды, загрязненной неочищенными сточными водами (в местностях с низким уровнем соблюдения санитарных норм);

употребление в пищу сырых морепродуктов (например, устриц и других съедобных двустворчатых моллюсков), выращиваемых в загрязненной воде;

употребление в пищу фруктов и овощей, при мытье которых использовалась загрязненная вода;

орально-анальный секс;

плавание в бассейнах, не подвергнутых надлежащей дезинфекции, либо в озерах и морях, загрязненных сточными водами. Передача паразитов через кожу Некоторые паразиты живут внутри тела и проникают под кожу. Они могут: непосредственно проходить через кожу;

проникать через укус зараженного насекомого. Некоторые паразиты, такие как круглые черви, проникают через кожу на подошвах ступней, когда человек ходит босиком по зараженной ими почве. Другие, такие как шистосомы, которые являются трематодами, проникают через кожу, когда человек плавает или купается в воде, в которой находятся паразиты. Насекомые, которые переносят и передают организмы, вызывающие заболевания, называются переносчиками. Некоторые насекомые-переносчики переносят паразитов, называемых простейшими (например, возбудителя малярии), и некоторых гельминтов (например, возбудителя онхоцеркоза). У многих из этих паразитов очень сложные жизненные циклы. Насекомые (например, вши) и клещи (например, чесоточные), которые живут на коже или пробираются под кожу, называются эктопаразитами. Они передаются путем тесного контакта с инфицированным человеком или его личными вещами.

Диагностика паразитарных инфекций Лабораторный анализ образцов крови, кала, мочи, кожи или слюны (мокроты) Врачи подозревают паразитарную инфекцию у людей с типичными симптомами и у тех, кто проживает либо путешествует в зонах, где низкий уровень гигиены и где известны случаи заражений. Могут понадобиться лабораторные анализы образцов, включая специальные анализы белка, выделяемого паразитом (анализ на антигены) или генетического материала паразита. Могут быть использованы образцы крови, кала, мочи, кожи или мокроты, в зависимости от того, какого паразита ищут врачи. Могут выполняться анализы крови на антитела к паразитам. Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, включая паразитарные. Также врачи могут взять образец ткани, которая может содержать паразита. Например, может быть проведена биопсия для получения образца кишечной или другой зараженной ткани. Может быть сделан соскоб кожи. Для выявления паразита могут быть проведены несколько проверок и взяты несколько образцов. Выявление паразитов в кишечном тракте Лабораторное исследование Анализ кала на яйца гельминтов В случае если паразиты живут в кишечнике, паразиты, их яйца или цисты (латентная и устойчивая форма паразита) могут быть обнаружены в кале при изучении образца под микроскопом. Также паразиты могут быть обнаружены путем анализа кала на белки, вырабатываемые паразитом, или генетический материал паразита. Антибиотики, слабительные средства и антациды не следует использовать до забора образцов кала. Эти лекарственные препараты могут уменьшить количество паразитов до того уровня, когда их будет затруднительно или невозможно обнаружить в образцах кала.

Лечение паразитарных инфекций Противопаразитарные препараты При некоторых паразитарных инфекциях лечение не требуется, поскольку инфекция исчезает самостоятельно. Некоторые лекарственные препараты (противопаразитарные препараты) разработаны специально для уничтожения паразитов или, в случае некоторых инфекций, вызванных гельминтами, для уменьшения количества червей до уровня, достаточного для устранения симптомов. Также против некоторых паразитарных инфекций эффективны некоторые антибиотики и противогрибковые средства. Универсального лекарственного препарата от всех паразитов не существует. Для некоторых паразитарных инфекций не существует эффективных препаратов.