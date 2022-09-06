Сердечная недостаточность (СН)

Сердечная недостаточность представляет собой нарушение, при котором сердце не способно удовлетворить потребности организма, что приводит к уменьшению кровотока, скоплению (застою) крови в венах и легких и/или другим изменениям, которые могут привести к еще большему ослаблению функции и потере эластичности сердца.

Сердечная недостаточность развивается, когда сократительное действие или расслабляющая способность сердца снижается, как правило, по причине слабости сердечной мышцы, потери ее эластичности или по обеим причинам.

Многие заболевания, поражающие сердце, могут привести к развитию сердечной недостаточности.

Большинство пациентов вначале не имеют никаких симптомов, а одышка и утомляемость развиваются постепенно, от нескольких дней до нескольких месяцев.

Жидкость может накапливаться в легких, брюшной полости или в ногах.

Врачи, как правило, могут заподозрить сердечную недостаточность на основании симптомов, однако для оценки сердечной функции обычно выполняют различные обследования, такие как эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца).

Лечение заключается в лечении заболеваний, вызвавших сердечную недостаточность, изменении образа жизни и борьбе с сердечной недостаточностью с помощью лекарственных препаратов, хирургических методов или других вмешательств.

Сердечная недостаточность может возникнуть у людей любого возраста, даже у маленьких детей (особенно с врожденным пороком сердца). Однако она гораздо более распространена среди лиц пожилого возраста, поскольку у пожилых людей чаще развиваются заболевания, предрасполагающие к сердечной недостаточности (такие как ишемическая болезнь сердца, поражающая сердечную мышцу), или заболевания сердечных клапанов. При возрастных изменениях сердца его функция, как правило, также снижается.

Около 6,5 миллионов человек в Соединенных Штатах Америки страдают сердечной недостаточностью, и около 960 000 новых случаев заболевания регистрируется каждый год. Во всем мире насчитывается около 26 миллионов человек, страдающих этим заболеванием. Заболевание, вероятно, станет еще более распространенным, поскольку повышается продолжительность жизни людей, а также потому, что в некоторых странах повышается частота определенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (таких как ожирение, сахарный диабет, курение и повышенное артериальное давление).

Сердечная недостаточность не означает прекращения работы сердца. Это означает, что сердце не справляется с работой, необходимой для перекачивания достаточного количества крови ко всем частям тела (своей рабочей нагрузкой). Данное определение является несколько упрощенным. Сердечная недостаточность представляет собой сложное состояние, и никакие простые определения не могут охватить многообразие ее причин, аспектов, форм и последствий.

Сердце выполняет функцию перекачивания крови. Сердце, как насос, перемещает жидкость (кровь) из одного участка тела в другой. В сердце

Правая половина сердца перекачивает кровь из вен в легкие

Левая половина сердца перекачивает кровь от легких через артерии к остальным органам

Кровь выталкивается из сердца при сокращении сердечной мышцы (называемой систолой) и возвращается в сердце при расслаблении сердечной мышцы (называемой диастолой). Сердечная недостаточность развивается, когда сократительная или расслабляющая способность сердца снижается, как правило, по причине слабости сердечной мышцы, потери ее эластичности или по обеим причинам. В результате кровь вытекает из сердца в недостаточных количествах. Кровь может также накапливаться в тканях, вызывая застой. Именно поэтому хроническую сердечную недостаточность иногда называют застойной сердечной недостаточностью.

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Скопление крови, поступающей в левую половину сердца, вызывает застой в легких, что приводит к затруднению дыхания. Скопление крови, поступающей в правую половину сердца, вызывает застой и накопление жидкости в других частях тела, например, в ногах и печени. При сердечной недостаточности, как правило, в некоторой степени поражены как правая, так и левая половины сердца. Тем не менее, одна половина может страдать от заболевания больше, чем другая. В таких случаях сердечную недостаточность можно описать как правостороннюю сердечную недостаточность или левостороннюю сердечную недостаточность.

При сердечной недостаточности сердце не может перекачивать достаточно крови для удовлетворения потребности организма в кислороде и питательных веществах, поставляемых с кровью. В результате мышцы рук и ног устают быстрее, а почки не могут нормально функционировать. Почки фильтруют жидкость и отходы из крови в мочу, однако при нарушении сократительной функции сердца функция почек также нарушается, и они теряют способность к выведению лишней жидкости из крови. В результате количество жидкости в крови увеличивается, нагрузка на больное сердце увеличивается, создавая замкнутый порочный круг. Таким образом, сердечная недостаточность усугубляется.

Хроническая сердечная недостат... Видео

Типы сердечной недостаточности Типы сердечной недостаточности классифицируются по фракции выброса — процентной доле крови, выталкиваемой сердцем с каждым ударом, этот параметр представляет собой важную характеристику функции сердца. В норме левый желудочек выбрасывает 55–60 % содержащейся в нем крови. При сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса (HFrEF — иногда называемой систолической сердечной недостаточностью): Сердце сокращается с меньшей силой и выталкивает более низкую процентную долю крови, которая возвращается в него из венозной системы. В результате в сердце остается больше крови. Затем кровь накапливается в легких, венах или в обоих типах сосудов. При сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (HFpEF — иногда называемой диастолической сердечной недостаточностью): Сердце теряет эластичность и не может полностью расслабиться после сокращения, что снижает его способность к заполнению кровью. Сократительная способность сердца в норме, так что оно способно вытолкнуть нормальную долю объема крови из желудочков, но общее количество крови, выталкиваемое при каждом сокращении, может быть меньше. Иногда при потере эластичности сердце компенсирует свое плохое заполнение выбросом еще более высокой доли объема крови, чем в норме. Однако, в конечном счете, как и при систолической сердечной недостаточности, кровь, возвращаемая к сердцу, накапливается в легких или венах. Сердечная недостаточность с легким снижением фракции выброса (HFmrEF) — это новая концепция, включающая пациентов с уровнем фракции выброса между нормальным и сниженным. Сердечная недостаточность: Нарушения сократительной и наполняющей способности

Компенсаторные механизмы Организм имеет несколько механизмов компенсации сердечной недостаточности. Гормональные реакции Первым ответом организма на стресс, в том числе вызванный сердечной недостаточностью, является высвобождение гормонов реакции «борьбы или бегства», эпинефрина (адреналина) и норэпинефрина (норадреналина). Например, эти гормоны могут высвобождаться немедленно после поражения сердца в результате инфаркта миокарда. Адреналин и норадреналин заставляют сердце перекачивать кровь с большей скоростью и с большей силой. Они помогают сердцу увеличить количество перекачиваемой крови (сердечный выброс), иногда до нормальных значений и, таким образом, изначально компенсировать нарушение сократительной способности сердца. Лица, не имеющие сердечно-сосудистых заболеваний, как правило, получают пользу от высвобождения этих гормонов в ситуации, когда необходимо временно повысить интенсивность работы сердца. Однако в случае хронической сердечной недостаточности такая постоянная реакция повышает нагрузку на уже пораженное сердце. Со временем сердце перестает также отвечать на гормоны, а повышенная нагрузка приводит к дальнейшему ухудшению функции сердца. Почечные реакции Еще одним основным компенсаторным механизмом организма при снижении кровотока в случае сердечной недостаточности является увеличение количества соли и воды, удерживаемое почками. Сохранение соли и воды вместо выведения их с мочой повышает объем циркулирующей крови и помогает поддерживать артериальное давление. Однако повышенный объем крови также приводит к растяжению сердечной мышцы и расширению камер сердца, в частности желудочков. Сначала, чем больше растягивается сердечная мышца, тем с большей силой она сокращается, что улучшает функцию сердца. Однако это работает до определенного предела, после которого растяжение перестает приносить эффект, а наоборот, ослабляет сокращения сердца (по аналогии с перерастянутой резиновой лентой). Как следствие, сердечная недостаточность усугубляется. Кроме того, задержка соли и воды усугубляет застой жидкости в таких органах, как легкие, что приводит к усилению симптомов сердечной недостаточности. Увеличение сердца Другим важным компенсаторным механизмом является утолщение мышечных стенок желудочков (гипертрофия желудочков). Если сердце вынуждено работать более интенсивно, стенки сердца увеличиваются и утолщаются, так же, как и бицепс увеличивается после нескольких месяцев тренировок с отягощением. Сначала увеличение размеров позволяет сердцу поддерживать количество крови, которое оно выталкивает (сердечный выброс). Однако увеличенное и/или утолщенное сердце в конечном итоге теряет эластичность, что приводит к развитию или усугублению сердечной недостаточности. Кроме того, увеличение может привести к растяжению отверстий сердечных клапанов, что приводит к нарушению их функции и более серьезным проблемам с насосной функцией сердечной мышцы.

Симптомы сердечной недостаточности Симптомы сердечной недостаточности могут начаться внезапно, особенно если причиной является инфаркт миокарда. Однако большинство людей не испытывает никаких симптомов на начальных этапах развития нарушений со стороны сердца. Симптомы развиваются постепенно в течение от нескольких дней и до нескольких месяцев или лет. Сердечная недостаточность может стабилизироваться на некоторый период времени, но часто прогрессирует медленно и незаметно. Тем не менее, люди могут ощутить симптомы внезапно, например, когда они ограничивают активность в первый раз или когда симптомы возникают в состоянии покоя. К некоторым частым симптомам относятся: Одышка

Утомляемость

накопление жидкости (отек) в ногах;

неспособность к физической нагрузке или выполнению других действий, требующих физического напряжения. У пожилых людей сердечная недостаточность иногда вызывает нечетко выраженные симптомы, такие как сонливость, спутанность сознания и дезориентация. Степень тяжести сердечной недостаточности обычно классифицируют исходя из того, насколько сохранена способность пациента осуществлять повседневную деятельность. Классификация Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA) остается важным инструментом пациентов и лиц, осуществляющих уход, для оценки серьезности заболевания и его влияния на повседневную жизнь. Таблица Правосторонняя сердечная недостаточность и левосторонняя сердечная недостаточность вызывают различные симптомы. Хотя могут присутствовать оба типа сердечной недостаточности, часто преобладают симптомы недостаточности одной стороны. Со временем левосторонняя сердечная недостаточность приводит к развитию правосторонней недостаточности. Симптомы правосторонней сердечной недостаточности Основным симптомом правосторонней сердечной недостаточности являются накопление жидкости, приводящее к припуханию (отекам) стоп, лодыжек, ног, нижней части спины, печени и брюшной полости. Где именно накапливается жидкость, зависит от количества избыточной жидкости и воздействия силы тяжести. Если пациент стоит, жидкость накапливается в ногах и ступнях. Если человек лежит, жидкость обычно накапливается в нижней части спины. При задержке значительных объемов жидкости она также накапливается в брюшной полости. Накопление жидкости в печени или желудке может вызвать тошноту, вздутие живота и потерю аппетита. Тяжелая правосторонняя сердечная недостаточность может привести к потере веса и мышечной массы. Это нарушение называется сердечным истощением (кахексией). Симптомы левосторонней сердечной недостаточности Левосторонняя сердечная недостаточность приводит к накоплению жидкости в легких, в результате чего развивается одышка. Вначале одышка возникает только при физической нагрузке, но по мере развития сердечной недостаточности ее вызывает все меньшая и меньшая нагрузка, а со временем она появляется даже в покое. У лиц с тяжелой левосторонней сердечной недостаточностью может появиться одышка в положении лежа (состояние, называемое ортопноэ), поскольку действие силы тяжести приводит к перемещению большего объема жидкости в легкие. Такие пациенты часто просыпаются от нехватки воздуха или свистящего дыхания (заболевание, которое называется пароксизмальная ночная одышка). В положении сидя часть жидкости стекает к основанию легких и облегчает дыхание. Пациенты с левосторонней сердечной недостаточностью также чувствуют усталость и слабость при физической нагрузке, потому что их мышцы не получают достаточного количества крови. Левосторонняя сердечная недостаточность: Отек легких 3D модель Симптомы тяжелой сердечной недостаточности При прогрессировании сердечной недостаточности может развиваться дыхание Чейн-Стокса (периодическое дыхание). При этом необычном типе дыхания человек не дышит в течение нескольких секунд, после чего начинает дышать быстрее и глубже, затем дыхание становится более медленным и поверхностным, пока он снова не перестанет дышать на короткое время, а затем цикл повторяется снова. Дыхание Чейн-Стокса развивается из-за снижения притока крови к мозгу и, следовательно, области мозга, контролирующие дыхание, не получают достаточного количества кислорода. Дыхание Чейна-Стокса считается формой центрального апноэ во сне. Обструктивное апноэ во время сна (при котором закупорка дыхательных путей прерывает сон, что приводит к дневной сонливости) — это еще одно и более частое расстройство дыхания, которое может возникнуть у людей с сердечной недостаточностью или без нее. Тяжелое обструктивное апноэ во время сна может усугублять сердечную недостаточность. Острый отек легких представляет собой внезапное скопление большого количества жидкости в легких. Он вызывает крайне тяжелую одышку, учащенное дыхание, синюшность кожи, чувство беспокойства, тревожность и удушье. У некоторых пациентов развиваются тяжелый спазм дыхательных путей (бронхоспазм) и свистящее дыхание. Острый отек легких представляет собой опасное для жизни неотложное медицинское состояние, которое может возникнуть у лиц с сердечной недостаточностью при сильно повышенном артериальном давлении, инфаркте миокарда или иногда просто при прекращении приема препаратов для лечения сердечной недостаточности или употреблении соленой пищи. При тяжелом поражении сердца в его камерах могут образовываться сгустки крови. Поскольку происходит замедление кровотока в камерах, в них могут образовываться сгустки крови. Сгустки могут отрываться (т.е. становится эмболами), попадать в кровоток, двигаться с током крови и частично или полностью блокировать артерии в других частях тела. Если сгусток блокирует артерии, ведущие к мозгу, может произойти инсульт. Депрессия и снижение психической функции широко распространены у лиц с тяжелой сердечной недостаточностью, особенно у пожилых людей, и требуют тщательного обследования и лечения.

Диагностика сердечной недостаточности рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

Электрокардиография (ЭКГ)

эхокардиография и иногда другие визуализирующие исследования;

Анализы крови Врачи обычно подозревают сердечную недостаточность уже исходя из одних только симптомов. Диагноз подтверждается результатами врачебного осмотра, в том числе слабый, как правило, учащенный пульс, снижение артериального давления, нарушение сердечных тонов, шумы и накопление жидкости в легких, выслушиваемые через стетоскоп, расширение сердца, вздувшиеся вены шеи, увеличение размеров печени и отек органов брюшной полости или ног. Обычно назначаются процедуры для исследования функции сердца. Также необходимо провести обследование для выявления причины сердечной недостаточности. рентгенологическое исследование органов грудной клетки; С помощью рентгеновского исследования органов грудной клетки можно выявить расширение сердца, застойные явления в кровеносных сосудах и накопление жидкости в легких. Электрокардиография Практически всегда назначается электрокардиография (ЭКГ) для выявления отклонений сердечного ритма, наличия утолщения стенок желудочков и признаков перенесенного инфаркта миокарда. Эхокардиография Эхокардиография, при которой для получения изображения сердца используются звуковые волны, является одной из лучших методик для оценки функции сердца, в том числе сократительной способности сердца и функции клапанов сердца. С помощью эхокардиографии можно оценить следующее: утолщены ли стенки сердца, и как происходит процесс их расслабления;

в норме ли функция сердечных клапанов;

как происходят сокращения сердечных камер;

имеются ли участки сердечной ткани с нарушениями сократимости. Эхокардиография может помочь определить, является ли сердечная недостаточность следствием систолической или диастолической дисфункции посредством оценки толщины, жесткости стенок сердца и фракции выброса. Фракция выброса, важная характеристика функции сердца, — это процент крови, выталкиваемой сердцем с каждым ударом. В норме левый желудочек выбрасывает 55–60 % содержащейся в нем крови. Систолическая сердечная недостаточность подтверждается при выявлении низкой фракции выброса (менее 40 %). Если у пациента с симптомами сердечной недостаточности фракция выброса в норме или превышает нормальную, вероятно развитие диастолической сердечной недостаточности. Анализы крови Практически всегда назначаются анализы крови. Часто измеряют уровень натрийуретических пептидов (НП). НП представляют собой вещества, которые присутствуют в крови при развитии сердечной недостаточности, но реже встречаются при других заболеваниях, которые вызывают одышку. Для выявления заболеваний, которые могут вызывать сердечную недостаточность, также можно выполнить другие анализы крови. Другие обследования Для установления наличия или причины сердечной недостаточности могут быть использованы другие методы, такие как радионуклидная сцинтиграфия, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография, катетеризация сердца с ангиографией и проба с физической нагрузкой (стресс-тест). В редких случаях необходимо выполнение биопсии сердечной мышцы, как правило, когда врачи подозревают инфильтрацию сердца (как это происходит при амилоидозе) или миокардит по причине бактериальной, вирусной или другой инфекции.

Профилактика сердечной недостаточности Профилактика сердечной недостаточности включает лечение заболеваний, которые могут привести к ее развитию. Заболевания, поддающиеся лечению, включают следующие: Повышенное артериальное давление

Ожирение

Синдром обструктивного апноэ во сне

закупорка венечной артерии;

заболевания сердечных клапанов;

некоторые нарушения сердечного ритма;

Алкоголизм

анемия;

Заболевания щитовидной железы

Лечение сердечной недостаточности Изменение диеты и образа жизни;

лечение причины сердечной недостаточности;

Лекарственные препараты

иногда имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, сердечная ресинхронизирующая терапия или механическая поддержка кровообращения;

иногда пересадка сердца. Лечение сердечной недостаточности требует несколько общих мер, наряду с лечением заболевания, приведшего к развитию сердечной недостаточности, например, изменения образа жизни и назначения лекарственных препаратов для купирования симптомов сердечной недостаточности. Меры общего характера Хотя у большинства пациентов сердечная недостаточность представляет собой хроническое заболевание, разработаны многочисленные меры для достижения большего комфорта при физической активности, повышения качества жизни, минимизации риска внезапного ухудшения (острая сердечная недостаточность) и продления жизни. Пациенты и члены их семей должны узнать как можно больше о сердечной недостаточности, потому что лечение большей частью происходит дома. В частности, они должны знать, как распознать ранние тревожные симптомы усугубления сердечной недостаточности, а также должны быть осведомлены о действиях, которые следует предпринять (например, уменьшить потребление соли, принять дополнительную дозу диуретика или связаться с врачом). Регулярные контакты с медработниками и врачебные осмотры являются важнейшими мероприятиями, поскольку не исключено внезапное усугубление сердечной недостаточности. Например, медсестры могут регулярно звонить пациентам с сердечной недостаточностью и спрашивать об изменениях массы тела и симптомах. Таким образом, они могут оценить, нужно ли пациенту показаться врачу. Пациенты также могут обратиться в специализированные клиники для лечения сердечной недостаточности. В таких клиниках, в тесном контакте со специально обученными медсестрами и другими специалистами здравоохранения, а именно фармацевтами, диетологами и социальными работниками, работают врачи, имеющие опыт лечения сердечной недостаточности, обслуживая пациентов, страдающих сердечной недостаточностью, обучая навыкам самолечения пациентов и ухаживающих за ними лиц. Задачей этих клиник является уменьшение симптомов, сокращение числа госпитализаций, а также улучшение показателей продолжительности жизни путем подбора наиболее эффективных способов лечения и обучения пациентов наиболее полному использованию методик лечения. Эта служба дополняет, а не заменяет медицинскую помощь, оказываемую врачами первичного звена. Пациенты с сердечной недостаточностью всегда должны связаться с врачом, прежде чем принимать новое лекарство, даже продаваемый без рецепта препарат. Некоторые препараты (в том числе многие лекарства, используемые для лечения артрита) могут вызвать задержку соли и жидкости. Другие препараты могут снижать эффективность работы сердца. Несоблюдение режима приема необходимых лекарств (по забывчивости) является распространенной причиной ухудшения симптомов, поэтому пациенты должны использовать различные способы для напоминания о приеме лекарств. Поскольку грипп может вызвать резкое ухудшение сердечной недостаточности, врачи рекомендуют пациентам с сердечной недостаточностью ежегодную вакцинацию против гриппа. Также рекомендуется вакцинация против COVID-19. Знаете ли Вы, что... Лечение причины Например, если причиной сердечной недостаточности является сужение, негерметичность клапана сердца или патологические соединения между камерами сердца, проблема часто может быть решена посредством хирургического вмешательства. При закупорке венечной артерии может потребоваться медикаментозное лечение, хирургическое вмешательство или ангиопластика с установкой коронарного стента. Гипотензивные препараты могут снизить и поддерживать нормальное артериальное давление. Антибиотики могут победить некоторые инфекции. Изменение образа жизни; Изменение образа жизни может помочь пациентам с сердечной недостаточностью чувствовать себя лучше и работать более эффективно. Лица, страдающие сердечной недостаточностью, должны, насколько это возможно, оставаться в хорошей физической форме, даже если они не могут переносить интенсивные физические нагрузки. Пациенты с легкой степенью сердечной недостаточности должны выполнять программу упражнений, предписанных врачом. Лицам с более тяжелой сердечной недостаточностью, возможно, потребуется заниматься в сердечно-сосудистом реабилитационном центре под наблюдением обученного персонала. Если пациенты с сердечной недостаточностью имеют избыточный вес, сердцу приходится работать с более интенсивной нагрузкой в процессе физической активности, что усугубляет сердечную недостаточность. Такие люди должны соблюдать здоровую диету для снижения веса, чтобы достичь и поддерживать идеальную массу тела. Курение вредит кровеносным сосудам. Большие количества алкоголя могут выступать в качестве прямого токсина для сердечной мышцы. Таким образом, курение и употребление алкоголя может усугубить сердечную недостаточность и поэтому должно быть прекращено или, по крайней мере, сведено к минимуму. Избыток соли (натрия) в рационе может привести к задержке жидкости, что препятствует действию препаратов, назначаемых для стимуляции выведения воды (например, диуретиков), и способствует накоплению жидкости. Таким образом, потребление избытка соли усугубляет симптомы. Практически всем пациентам с сердечной недостаточностью следует ограничить подсаливание пищи за столом, потребление соленых продуктов и использование соли при приготовлении блюд. Содержание натрия в упакованных пищевых продуктах указано на этикетке. Лицам с тяжелой сердечной недостаточностью, как правило, предоставляют подробную информацию о том, как ограничить потребление соли. Хороший эффект приносит следование инструкциям, разработанным диетологом. Пациенты, ограничивающие потребление соли, как правило, могут потреблять обычное количество воды, если степень задержки жидкости не является тяжелой. Питье дополнительных объемов воды не рекомендуется. Простым и надежным способом проверки, задерживается ли жидкость в организме, является ежедневное взвешивание. Врачи часто рекомендуют пациентам с сердечной недостаточностью ежедневное как можно более точное взвешивание, как правило, один раз утром после подъема и опорожнения мочевого пузыря перед завтраком. Тенденцию легче обнаружить при самостоятельном взвешивании пациентов в одно и то же время каждый день с использованием одних и те же весов, в одной и той же одежде, письменно регистрируя свою ежедневную массу тела. Прибавка более 2 фунтов (около 1 килограмма) в день и более является ранним признаком задержки жидкости. Стабильное быстрое повышение массы тела (например, 2 фунта в день) является признаком того, что сердечная недостаточность усугубляется. Многие пациенты, ограничивающие потребление соли, по-прежнему страдают от отеков. Если пациенту приходиться сидеть, отекшие ноги следует держать в приподнятом положении на стуле. Такое положение помогает организму реабсорбировать и вывести лишнюю жидкость. Некоторые пациенты также должны носить компрессионные чулки на всю длину ноги, которые помогают предотвратить накопление жидкости в ногах. Если жидкость собирается в легких, сон на нескольких подушках или приподнятый головной конец кровати облегчает состояние пациента. Препараты для лечения сердечной недостаточности Медикаментозное лечение сердечной недостаточности включает: лекарственные препараты для облегчения симптомов: Диуретики, нитраты или дигоксин

препараты для повышения выживаемости: Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), бета-блокаторы, антагонисты альдостерона, блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), ингибиторы рецепторов ангиотензина/неприлизина (ИРАН), ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы 2 типа, ингибиторы синусового узла Подробная информация о конкретных препаратах и классах приведена в разделе Медикаментозное лечение сердечной недостаточности. Тип используемого препарата зависит от типа сердечной недостаточности. В случае систолической сердечной недостаточности (HFreF) помогают все классы препаратов. При диастолической сердечной недостаточности (HFpEF), как правило, используются только ингибиторы АПФ, БРА, антагонисты альдостерона и бета-блокаторы. При HFmrEF может быть полезным назначение ИРАН. Важно, чтобы пациенты регулярно принимали свои лекарства и вовремя пополняли запасы рецептурных препаратов. Другие меры предосторожности Пациенты с отеком легких нуждаются в кислороде, который иногда подают через специальную маску. Иногда, чтобы помочь пациенту справиться с дыхательной нагрузкой, выполняют интубацию (вставляют трубку ​​в дыхательные пути) пациента и подключают его к аппарату искусственного дыхания. Иногда врач устанавливает небольшое устройство для мониторинга в грудной клетке у людей с тяжелой сердечной недостаточностью. Монитор постоянно измеряет давление в легких, что может помочь врачу скорректировать схему лечения. Устройство особенно целесообразно у людей с рецидивирующими эпизодами сердечной недостаточности и сопутствующей почечной недостаточностью. Для некоторых людей с очень серьезным усугублением сердечной недостаточности, не отвечающих на медикаментозную терапию, вариантом выбора является трансплантация сердца. У некоторых лиц с очень тяжелой сердечной недостаточностью, не отвечающих на медикаментозную терапию, используются механические вспомогательные устройства, перекачивающие кровь. Различают следующие типы устройств: Насос для внутриаортальной баллонной контрпульсации (ВАБК, также иногда называемый баллонным насосом): В аорту с помощью катетера устанавливают баллон в форме сосиски. Аппарат отслеживает сердечные сокращения и раздувает баллон при расслаблении сердца, а затем сдувает его при сокращении сердца, что облегчает перекачивание крови.

Вспомогательные желудочковые системы: Могут быть установлены различные механические насосы в левый или правый желудочек либо в непосредственной близости от них, чтобы помочь сердцу перекачивать кровь.

Внутрисосудистые вспомогательные устройства: В крупных сосудах, таких как аорта, также могут быть установлены небольшие насосы для перекачивания крови.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) С помощью устройства, похожего на аппарат искусственного кровообращения, забирают кровь из крупной артерии и перекачивают ее через мембрану, которая обогащает кровь кислородом, а затем возвращают ее обратно через крупную вену. Устройство для механической по... Видео Вспомогательное желудочковое устройство Изображение При нарушениях сердечного ритма иногда может быть назначена медикаментозная терапия, а некоторым пациентам требуется кардиостимулятор. С помощью специальных кардиостимуляторов с двумя или тремя проводами можно восстановить нормальную последовательность сокращений камер сердца (сердечная ресинхронизирующая терапия) и улучшить исход у некоторых пациентов с сердечной недостаточностью. Врачи могут рассматривать возможность установки имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора у лиц со значительным нарушением функции сердца, поскольку риск внезапной смерти у них возрастает. Если сердечная недостаточность вызвана проблемой с сердечным клапаном, врач может восстановить или заменить клапан. Лечение острой сердечной недостаточности Развивающаяся или быстро ухудшающаяся сердечная недостаточность требует срочного лечения в больнице. При развитии острого отека легких (быстрого накопления жидкости в легких) назначается кислородная маска. Мочегонные внутривенно и другие препараты, такие как нитроглицерин внутривенно или под язык, могут привести к быстрому значительному улучшению. Морфин облегчает тревожность, которая обычно сопровождает острый отек легких, но также снижает частоту дыхания и в настоящее время используется редко. Если эти меры не обеспечивают достаточного улучшения дыхательной функции, можно использовать специализированные маски для доставки кислорода под контролируемым давлением или интубацию трахеи с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Кислородная маска Изображение Пациентам с серьезными симптомами, не отвечающим в достаточной мере на лечение, иногда для повышения сократительной способности сердца на короткое время назначают лекарственные вещества, похожие на адреналин и норадреналин (такие как допамин или добутамин), или другие препараты, которые заставляют сердечную мышцу сокращаться с большей силой (например, милринон). Эти препараты не используют для долгосрочного лечения. Вопросы, связанные с окончанием жизни Ожидаемая продолжительность жизни зависит от многих факторов, включая степень тяжести сердечной недостаточности, от того, может ли быть излечена ее причина, а также от используемого лечения. Однако среди пациентов, которым потребовалась госпитализация по поводу сердечной недостаточности, в течение последующих 5 лет выживают лишь около 1 из 3. Около половины пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью живут в течение не менее 2 лет. Правильное лечение приводит к увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Постепенно качество жизни у лиц с хронической сердечной недостаточностью, существующей в течение некоторого времени, ухудшается, ограничиваются возможности дальнейшего лечения, особенно для пожилых пациентов, у которых пересадка сердца не может быть выполнена. Со временем обеспечение покоя пациента может стать более важным, чем попытки продлить жизнь. В принятии такого решения должны участвовать пациент и члены семьи. На самом деле многие исследования показывают, что пациенты с тяжелой сердечной недостаточностью и их семьи не против обсуждать эти вопросы, и что такие решения не вызывают чрезмерных страданий. Можно многое сделать для обеспечения хорошего ухода, облегчения симптомов и сохранения достоинства человека (см. Смерть и умирание). Сердечная недостаточность может привести к смерти внезапно и неожиданно, без симптомов ухудшения. Следовательно, по возможности, лица с сердечной недостаточностью должны подготовить предварительные распоряжения о типе желаемого медицинского ухода на случай, если они больше будут не в состоянии принимать соответствующие решения. Также важно составить или обновить завещание.