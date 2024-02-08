Внебольничная пневмония

Наиболее распространенными бактериальными причинами внебольничной пневмонии являются:

Streptococcus pneumoniae

гемофильная палочка (Haemophilus Influenzae);

хламидия пневмонии (Chlamydia pneumoniae);

mycoplasma pneumoniae.

Streptococcus pneumoniae (пневмококк) в Соединенных Штатах Америки ежегодно является причиной большого числа госпитализаций. Существует более 90 видов пневмококков, но наиболее серьезное заболевание вызывают только небольшое количество видов. Пневмония, вызванная пневмококком, может протекать очень тяжело, особенно у маленьких детей и пожилых людей.

Пневмония, вызванная гемофильной палочкой (Haemophilus influenzae), может возникать у взрослых, но чаще встречается среди детей. Тем не менее, с тех пор, как детям начали проводить плановую вакцинацию против H. influenzae, детские инфекции стали встречаться значительно реже. Пневмония, вызванная H. influenzae, чаще встречается среди взрослых, страдающих хроническими заболеваниями легких, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхоэктатическая болезнь.

Chlamydophila pneumoniae — вторая по частоте причина легочных инфекций у здоровых людей в возрасте от 5 до 35 лет. C. pneumoniae вызывает вспышки респираторных инфекций, обычно в семьях, студенческих общежитиях и лагерях военной подготовки. Возникающая в результате этого пневмония редко носит тяжелый характер и нечасто требует госпитализации. Пневмония, вызванная Chlamydia psittaci (пситтакоз), является редким заболеванием, вызываемым другим штаммом хламидий и возникающим у людей, которые держат птиц или часто с ними контактируют.

Mycoplasma pneumoniae вызывает инфекцию, очень похожую на ту, которую вызывает C. pneumoniae. Пневмония, вызываемая M. pneumoniae, чаще всего встречается среди детей старшего возраста и у взрослых моложе 40 лет, особенно у тех, которые живут в скученных условиях, например, в общежитиях школ и колледжей, а также в военных казармах. Несмотря на то, что болезнь редко бывает тяжелой, симптомы могут продолжаться в течение нескольких недель или даже месяцев.

Legionella pneumophila вызывает пневмонию и гриппоподобные симптомы; это заболевание иногда называют «болезнью легионеров». На него приходится от 1 до 8 % всех случаев пневмонии. Бактерии легионеллы обитают в водной среде, при этом вспышки инфекции, имевшие место преимущественно в гостиницах и больницах, были связаны с распространением возбудителя через системы кондиционирования воздуха или водоснабжения, такие, как душ. Не было зафиксировано ни одного случая, при котором один человек заражался непосредственно от другого.

Staphylococcus aureus вызывает пневмонию, устойчивую к некоторым видам антибиотиков. Эта бактерия известна как «внебольничный метициллин-резистентный золотистый стафилококк» (ВБ-МРЗС) и может вызывать тяжелую пневмонию, главным образом у молодых людей. С 2000 года количество случаев внебольничной пневмонии, вызванной S. aureus увеличилось, но инфекция все еще встречается редко.

Pseudomonas aeruginosa — особенно частая причина пневмонии у людей с кистозным фиброзом и другими заболеваниями легких, а также у людей с нарушением функции иммунной системы.