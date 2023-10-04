Сахарный диабет (СД)

Сахарный диабет — заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок, потому что организм не вырабатывает достаточного количества инсулина либо не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин.
Симптомы диабета могут включать повышенное мочеиспускание и чувство жажды, у пациентов может снижаться вес, даже если они не пытаются это сделать.
Диабет может поражать нервы и вызывать проблемы с осязанием.
Диабет также может поражать кровеносные сосуды и повышать риск инфаркта миокарда, инсульта, хронической болезни почек и потери зрения.
Врачи диагностируют диабет, измеряя уровень сахара в крови.
Больные диабетом должны соблюдать здоровую диету с низким содержанием рафинированных углеводов (включая сахар), насыщенных жиров и готовых продуктов. Им также необходимо заниматься физическими упражнениями, поддерживать здоровый вес и, как правило, принимать лекарственные препараты для снижения уровня сахара в крови, а также принимать меры по снижению веса, если их вес превышает здоровый уровень.
Сахарный диабет — это заболевание, при котором уровень сахара в крови повышен. Врачи часто используют полное название «сахарный диабет», а не просто «диабет», чтобы отличать это заболевание от дефицита аргинина-вазопрессина, который ранее назывался несахарным диабетом. Дефицит аргинина-вазопрессина является относительно редким заболеванием, которое не оказывает воздействие на уровень глюкозы в крови, но, как и сахарный диабет, вызывает повышенное мочеиспускание.
(См. также Сахарный диабет у детей и подростков).
Уровень сахара в крови
Три основных питательных вещества, из которых состоит пища — это углеводы, белки и жиры. Сахара являются одним из трех типов углеводов, наряду с крахмалом и клетчаткой.
Существует множество видов сахара. Некоторые сахара — простые, другие — сложные. Столовый сахар (сахароза) включает два более простых вида сахара, которые называются глюкоза и фруктоза. Молочный сахар (лактоза) включает глюкозу и простой вид сахара, называемый галактоза. Углеводы в виде крахмала, содержащиеся, например, в хлебе, макаронных изделиях, рисе и подобных продуктах питания, представляют собой длинные цепи различных простых молекул сахара. Сахароза, лактоза, углеводы и другие сложные виды сахара должны расщепляться на моносахариды под воздействием ферментов в пищеварительном тракте до их поглощения организмом.
После поступления в организм моносахариды обычно преобразуются в глюкозу, которая является важным источником энергии для организма. Глюкоза — это сахар, который переносится кровотоком и поглощается клетками. Организм также может вырабатывать глюкозу из жиров и белков. Сахар в крови фактически означает глюкозу в крови.
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Инсулин
Инсулин, гормон, высвобождаемый из поджелудочной железы (органа, расположенного за желудком, который также продуцирует пищеварительные ферменты), контролирует количество глюкозы в крови. Глюкоза из кровотока стимулирует поджелудочную железу, заставляя ее вырабатывать инсулин. Инсулин помогает глюкозе перемещаться из крови в клетки. В клетках глюкоза превращается в энергию, которая незамедлительно используется, или же глюкоза хранится подобно жиру или гликогену, пока не потребуется.
Обычно в течение дня уровни глюкозы в крови различны. Они повышаются после приема пищи и возвращаются к уровням до приема пищи в течение приблизительно 2 часов после еды. После возвращения уровня глюкозы в крови к уровням до приема пищи выработка инсулина снижается. У здоровых людей уровень глюкозы в крови обычно варьируется в пределах узкого диапазона, приблизительно 70–110 миллиграммов на децилитр (мг/дл) крови или 3,9–6,1 миллимоль на литр (ммоль/л). Если человек употребляет большое количество углеводов, уровень может повышаться. У людей старше 65 лет уровень обычно немного повышен, особенно после еды.
Если организм не вырабатывает достаточного количества инсулина для перемещения глюкозы в клетки, или если клетки прекращают нормально реагировать на инсулин (так называемая инсулиноваярезистентность), повышенный уровень глюкозы в крови и неадекватное количество глюкозы в клетках вызывают симптомы и осложнения диабета.
Типы диабета
Преддиабет
Преддиабет — состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но при этом ниже уровня диагностирования диабета. Считается, что у пациента имеется преддиабет, если уровень глюкозы в его крови натощак соответствует 100 мг/дл (5,6 ммоль/л) и 125 мг/дл (6,9 ммоль/л), или если уровень глюкозы в крови через 2 часа после пробы на переносимость глюкозы равен 140 мг/дл (7,8 ммоль/л) и 199 мг/дл (11,0 ммоль/л). Преддиабет вызывает повышенный риск будущего развития диабета, а также заболеваний сердца. Уменьшение массы тела на 5–10 % диетой и физическими упражнениями может значительно снизить риск развития диабета.
Сахарный диабет 1-го типа
При диабете 1-го типа (ранее известном как инсулин-зависимый сахарный диабет, или юношеский диабет) иммунная система организма атакует инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы, и более 90 % из них полностью разрушаются. Таким образом, поджелудочная железа вырабатывает небольшое количество или совсем не вырабатывает инсулин. Менее 10 % всех людей с диабетом страдают заболеванием 1-го типа. У большинства пациентов с диабетом 1-го типа заболевание появляется до 30 лет, хотя оно может возникнуть и позже.
Ученые полагают, что фактор внешней среды, возможно, вирусная инфекция или фактор, связанный с питанием в детстве или отрочестве, заставляет иммунную систему разрушать инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы. Генетическая предрасположенность повышает чувствительность некоторых людей к воздействию фактора внешней среды.
Когда клетки поджелудочной железы атакует иммунная система взрослого человека, диабет развивается медленнее, чем когда их атакует иммунная система ребенка. Некоторым взрослым, когда диабет развивается впервые, инсулин не требуется. Эта форма диабета, называемая латентным аутоиммунным диабетом взрослых (LADA), встречается редко, но первоначально может быть ошибочно принята за диабет 2-го типа.
Диабет 2-го типа
При диабете 2-го типа (который раньше назывался неинсулинозависимым сахарным диабетом, или диабетом зрелого возраста) поджелудочная железа часто продолжает вырабатывать инсулин, иногда даже в большем количестве, чем в нормальных условиях, особенно на первых стадиях заболевания. Однако у организма развивается резистентность к действию инсулина, поэтому количество инсулина является недостаточным для удовлетворения потребностей организма. По мере прогрессирования диабета 2-го типа способность поджелудочной железы вырабатывать инсулин уменьшается.
Ранее диабет 2 типа был редким явлением среди детей и подростков, но в последнее время он стал более распространен. Однако он обычно возникает у людей старше 30 лет и обычно прогрессирует с возрастом. Диабет 2-го типа отмечается приблизительно у 30 % людей старше 65 лет.
Ожирение является основным фактором риска развития диабета 2-го типа, и 80–90 % пациентов с диабетом 2-го типа имеют избыточный вес или страдают ожирением. Поскольку ожирение вызывает устойчивость к инсулину, людям с ожирением требуется большее количество инсулина для поддержания глюкозы в крови на нормальном уровне.
Люди африканского, азиатско-американского происхождения, американские индейцы, представители коренного населения Аляски, а также люди испанского или латиноамериканского происхождения подвержены повышенному риску развития диабета 2-го типа. Диабет 2-го типа часто бывает наследственным.
Некоторые заболевания и лекарственные препараты могут влиять на способ использования инсулина организмом и могут приводить к возникновению диабета 2-го типа.
Примеры заболеваний (состояний), которые обычно приводят к сниженной выработке инсулина, включают:
высокие уровни кортикостероидов (чаще всего из-за применения кортикостероидов, таких как преднизон, или синдрома Кушинга);
беременность (диабет беременных).
Диабет также может возникнуть у людей с повышенной выработкой гормона роста (акромегалия) и у пациентов с некоторыми опухолями, секретирующими гормоны. Тяжелый или рецидивирующий панкреатит и другие заболевания, непосредственно воздействующие на поджелудочную железу, также могут привести к диабету.
Симптомы сахарного диабета
У многих пациентов с диабетом симптомы могут отсутствовать, особенно на ранней стадии заболевания. Однако у обоих типов диабета могут быть очень похожие симптомы, если уровень глюкозы в крови значительно повышен.
Симптомы повышенного уровня глюкозы в крови включают:
Увеличение чувства жажды
Увеличение количества мочеиспусканий
Повышенный голод
Если уровень глюкозы в крови поднимается выше 160–180 мг/дл (8,9–10,0 ммоль/л), глюкоза попадает в мочу. Если уровень глюкозы в крови поднимается еще выше, почки вырабатывают дополнительное количество воды, чтобы разбавить высокое содержание глюкозы. Поскольку почки вырабатывают повышенное количество мочи, пациенты с диабетом мочатся чаще и в большем объеме (полиурия). Повышенное мочевыделение вызывает неестественно сильную жажду (полидипсия). Поскольку избыточные калории теряются с мочой, масса тела может уменьшаться. В качестве компенсации часто возникает чувство голода.
К другим симптомам диабета относятся:
нечеткость зрения;
сонливость;
Тошнота
сниженная выносливость во время упражнений.
Сахарный диабет 1-го типа
У пациентов с диабетом 1-го типа симптомы часто начинаются резко и интенсивно. Может быстро развиться серьезное заболевание под названием диабетический кетоацидоз (осложнение, при котором организм вырабатывает излишнее количество кислоты). В дополнение к обычным симптомам диабета в виде чрезмерной жажды и чрезмерного мочеиспускания, исходные симптомы диабетического кетоацидоза также включают тошноту, рвоту, усталость и (особенно у детей) боль в животе. Дыхание становится глубоким и быстрым, поскольку организм пытается регулировать кислотность крови (ацидоз), дыхание имеет фруктовый запах или запах, как у жидкости для снятия лака. Без лечения диабетический кетоацидоз может перейти в кому и вызвать смерть, иногда очень быстро.
Сахарный диабет 1-го типа прогрессирует поэтапно:
1-я стадия: наличие в крови двух или более специфических для диабета антител (веществ или маркеров, указывающих на воспаление или повреждение инсулин-продуцирующих клеток поджелудочной железы) у людей с нормальным уровнем сахара в крови и отсутствием симптомов диабета
2-я стадия: уровень глюкозы в крови у людей без симптомов выше нормы
3-я стадия: симптомы диабета
После начала диабета 1-го типа у некоторых людей может наблюдаться временная фаза уровня глюкозы, близкого к норме (фаза «медового месяца»), в связи с частичным восстановлением секреции инсулина.
Диабет 2-го типа
У пациентов с диабетом 2-го типа симптомы могут не проявляться в течение нескольких лет или десятилетий до постановки диагноза. Симптомы могут быть слабо выраженными. Повышенное мочеиспускание и жажда могут иметь слабую степень тяжести и постепенно ухудшаться с течением недель или месяцев. Со временем пациенты чувствуют сильную усталость, у них появляется размытое зрение и обезвоживание.
Поскольку у пациентов с диабетом 2-го типа вырабатывается некоторое количество инсулина, кетоацидоз обычно не возникает даже при отсутствии лечения диабета 2-го типа в течение длительного времени. Изредка уровень глюкозы в крови значительно повышается (даже превышая 1000 мг/дл) (55,5 ммоль/л). Подобные высокие уровни часто возникают в результате дополнительного стресса, например, инфекции или применения лекарственных препаратов. При значительно повышенном уровне глюкозы в крови у пациентов может возникнуть тяжелое обезвоживание, способное привести к спутанности сознания, сонливости и судорожным припадкам (подобное состояние называется гиперосмолярным гипергликемическим состоянием). В настоящее время множеству пациентов с диабетом 2 типа диагноз ставится во время рутинных анализов крови на глюкозу до повышения уровня глюкозы до чрезмерных значений.
Осложнения при диабете
Диабет повреждает кровеносные сосуды, сужая их, и вследствие этого ограничивая кровоток. Поскольку поражаются кровеносные сосуды во всем теле, у людей может быть много осложнений диабета. Заболевание может затронуть много органов, в частности следующие:
Головной мозг, вызывая инсульт
Глаза (диабетическая ретинопатия), вызывая слепоту
Сердце, вызывая инфаркт миокарда или сердечную недостаточность
Почки (диабетическая нефропатия), вызывая хроническую болезнь почек
Нервы (диабетическая нейропатия), вызывая снижение чувствительности, преимущественно в ступнях и ногах
Повышенные уровни глюкозы в крови также вызывают нарушения в иммунной системе организма, поэтому больные сахарным диабетом особо восприимчивы к бактериальным и грибковым инфекциям.
Диагностика сахарного диабета
Измерение уровня глюкозы в крови
Диагноз «сахарный диабет» ставится при повышенном уровне глюкозы в крови. Врачи проводят скрининговые тесты у людей, у которых существует риск развития диабета, но нет его симптомов.
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Измерение глюкозы в крови
Врачи проверяют уровень глюкозы в крови у пациентов с такими симптомами диабета, как усиленная жажда, повышенное мочеиспускание или чувство голода. Кроме того, врачи могут проверять уровень глюкозы в крови у пациентов с такими нарушениями, которые могут быть осложнениями диабета, например, частые инфекции, язвы стоп и дрожжевые инфекции.
Для измерения уровней глюкозы образец крови обычно берут натощак. Диагноз диабета можно ставить, если уровень глюкозы в крови натощак выше 126 мг/дл (7,0 ммоль/л). Однако можно брать образец крови и после приема пищи. Незначительное повышение уровня глюкозы после приема пищи является нормальным, но даже после еды уровни не должны быть слишком высокими. Диагноз диабета можно ставить, если случайный (не натощак) уровень глюкозы в крови выше 200 мг/дл (11,1 ммоль/л).
Гемоглобин A1C
Врачи также могут измерять уровень белка, гемоглобина A1C (его также называют гликозилированный гемоглобин) в крови. Он является показателем долгосрочных тенденций в уровнях глюкозы у человека, а не быстрых изменений этих уровней.
Гемоглобин — это красное вещество, переносящее кислород, содержащееся в эритроцитах. Если сохраняется высокий уровень глюкозы в крови в течение определенного времени, глюкоза прикрепляется к гемоглобину и образует гликозилированный гемоглобин. Результат анализа крови на уровень гемоглобина A1C отражается как процентное содержание гемоглобина A1C.
Значение уровня гемоглобина A1C можно использовать для диагностики диабета, когда анализ выполняется сертифицированной лабораторией (не с помощью инструментов, используемых дома или в кабинете врача). Если уровень гемоглобина A1C составляет 6,5 % или выше, пациент болен сахарным диабетом. Если уровень находится в диапазоне 5,7–6,4, у человека имеет место преддиабет и он подвержен риску развития диабета.
Пероральная проба на переносимость глюкозы
Еще один анализ крови, пероральная проба на переносимость глюкозы, может проводиться в таких ситуациях, как обследование беременной женщины на диабет беременных или при обследовании пожилых людей с симптомами сахарного диабета, но с нормальным уровнем глюкозы натощак. Однако этот анализ не используют для стандартного обследования на диабет, поскольку он может быть очень трудоемким.
В ходе данного анализа у пациентов берут пробу крови натощак для определения уровня глюкозы, затем пациент выпивает специальный раствор, содержащий высокое стандартное количество глюкозы. В течение последующих 2–3 часов берутся дополнительные образцы крови и определяется, насколько повышен уровень глюкозы.
Скрининг на диабет
Врачи часто проверяют уровень глюкозы в рамках рутинного физикального обследования. Регулярная проверка уровня глюкозы в крови особенно важна у пожилых людей, поскольку диабет особенно распространен в пожилом возрасте. Пациенты с сахарным диабетом, особенно 2 типа, могут не знать об этом.
Скрининг на диабет 1-го типа
Скрининг на диабет 1-го типа рекомендуется не всем детям или взрослым. Врачи иногда проводят исследования с целью скрининга на диабет 1-го типа у людей с высоким риском развития диабета 1-го типа (например, братьев, сестер или детей взрослых, страдающих диабетом 1-го типа). Тестирование на антитела к инсулину позволяет врачам идентифицировать людей с диабетом 1-го типа на ранней стадии и начать профилактические меры.
Скрининг на диабет 2-го типа
Важно проводить скрининговые исследования у людей с риском диабета 2-го типа, включая:
людей в возрасте 35 лет и старше;
людей с избыточным весом или ожирением;
людей, ведущих малоподвижный образ жизни;
людей с семейной историей диабета;
людей, имеющих преддиабет;
женщин, у которых был диабет во время беременности, или ребенок при рождении весил более 4 килограммов;
у вас имеется повышенное артериальное давление;
лиц с нарушением липидного обмена, например, с высоким уровнем холестерина;
людей, имеющих заболевание сердечно-сосудистой системы;
людей, имеющих стеатозную болезнь печени (ранее называемую жировой болезнью печени);
людей, имеющих поликистозную болезнь яичников;
лиц с расовым или этническим происхождением, связанным с высоким риском;
людей с ВИЧ-инфекцией.
Людей с этими факторами риска следует проверять на диабет минимум раз в три года.
Риск диабета также можно оценить с помощью калькуляторов риска, разработанных Американской диабетической ассоциацией. Врачи могут измерить уровни глюкозы натощак и уровень гемоглобина А1С или сделать пероральный тест на переносимость глюкозы. Если результаты теста находятся на границе между нормальными и аномальными, врачи проводят скрининговые тесты чаще — по крайней мере, раз в год.
Лечение сахарного диабета
Диета
физическая нагрузка.
потеря веса.
Информированность
При диабете 1-го типа — инъекции инсулина
При диабете 2-го типа — часто пероральные лекарственные препараты и иногда инъекции инсулина или других лекарственных препаратов
Краеугольным камнем лечения диабета являются диета, физические упражнения и просвещение. Для людей с избыточным весом очень важно похудение. Некоторые люди с диабетом 2-го типа и слегка повышенным уровнем глюкозы могут начать только с диеты, физических упражнений и снижения массы тела. Тем не менее, людям с более тяжелыми отклонениями от нормы уровня глюкозы или людям, у которых изменения образа жизни недостаточно для нормализации уровня глюкозы, требуются противодиабетические препараты. Людям с диабетом 1-го типа (независимо от уровня глюкозы в крови) при постановке диагноза требуются лекарственные препараты.
Поскольку у пациентов, тщательно контролирующих уровень глюкозы в крови, развитие осложнений менее вероятно, цель лечения диабета заключается в поддержании уровня глюкозы максимально близким к диапазону нормальных значений.
Пациентам с диабетом следует носить медицинские идентификаторы (браслет, карточку), чтобы уведомить медицинских работников о наличии диабета. Эта информация помогает медицинским работникам быстро начать жизненно необходимое лечение, особенно в случае травмы или изменения ментального статуса.
Диабетический кетоацидоз и гиперосмолярное гипергликемическое состояние — это неотложные состояния, поскольку они могут вызвать кому и смерть. Лечение сходно для обоих заболеваний и сосредоточено на внутривенном введении жидкостей и инсулина.
Общее лечение диабета
Пациентам с диабетом помогает информация об их заболевании, понимание пути воздействия диеты и физической нагрузки на уровень глюкозы в крови, а также знание того, как можно избежать осложнений. Медсестра, обученная просветительской работе в области диабета, может предоставить информацию о контроле рациона питания, физической нагрузке, контроле уровня глюкозы и приеме лекарственных препаратов.
Пациенты с диабетом должны бросить курить и употреблять лишь умеренное количество алкоголя (до одной порции в день для женщин и двух порций в день для мужчин).
Диета больных диабетом
Контроль рациона питания очень важен для пациентов с любым типом сахарного диабета. Врачи рекомендуют придерживаться здоровой сбалансированной диеты и прилагать усилия для сохранения нормальной массы тела. Пациенты с диабетом могут проконсультироваться с диетологом или специалистом по вопросам диабета, чтобы разработать оптимальный план рациона питания. Такой рацион предполагает:
избегание простых сахаров и обработанных продуктов питания;
увеличение количества пищевых волокон;
ограничение порций богатых углеводами и жирами продуктов (особенно насыщенных жиров).
Людям, которые принимают инсулин, следует избегать длительных периодов между приемами пищи, чтобы предотвратить гипогликемию. Хотя белок и жир в рационе питания вносят вклад в количество калорий, которые человек потребляет, только количество углеводов оказывает прямое влияние на уровень глюкозы в крови. Американская ассоциация диабета предлагает множество полезных рекомендаций относительно диеты, включая рецепты. Даже когда люди соблюдают правильный рацион питания, для снижения риска заболеваний сердца все равно необходимы лекарственные препараты, снижающие уровень холестерина.
Больные диабетом 1-го типа и некоторые больные диабетом 2-го типа могут использовать подсчет углеводов или систему обмена углеводов, чтобы их доза инсулина соответствовала количеству углеводов, содержащихся в пище. «Подсчет» количества углеводов в пище используется для расчета количества инсулина, принимаемого перед едой. Однако отношение углеводов к инсулину (количество принимаемого инсулина на каждый грамм углеводов в пище) индивидуально для каждого человека, и больные диабетом должны тесно сотрудничать с диетологом, который имеет опыт работы с больными диабетом, чтобы овладеть этим методом. Некоторые эксперты рекомендовали использовать гликемический индекс (мера воздействия усвоенных с пищей углеводов на уровень глюкозы в крови) для различения быстрых и медленно усваиваемых углеводов, хотя в пользу использования этого метода имеется мало доказательств.
Физические упражнения для людей с диабетом
Физические упражнения в приемлемых количествах (не менее 150 минут в неделю, распределенных как минимум на 3 дня) также могут помочь контролировать массу тела и улучшить уровень глюкозы. Поскольку во время физической нагрузки уровень глюкозы снижается, пациенты должны следить за симптомами гипогликемии. Некоторым пациентам требуется перекусить во время длительной физической нагрузки, уменьшить дозу инсулина или сделать и то и другое.
Похудение больных диабетом
Многие люди, особенно больные диабетом 2-го типа, имеют избыточный вес или ожирение. Некоторые пациенты с диабетом 2-го типа могут избежать необходимости применения лекарственных препаратов или отстрочить их применение путем достижения и сохранения здорового веса. Похудение также важно для этих людей, так как избыточный вес способствует осложнениям диабета. Когда люди с ожирением и диабетом испытывают проблемы с похудением только с помощью диеты и физических упражнений, врачи могут назначить лекарственные препараты для похудения или порекомендовать бариатрическую хирургию (хирургическое вмешательство для снижения массы тела). Некоторые противодиабетические препараты могут вызывать снижение массы тела, особенно глюкагон-подобный пептид 1 (ГПП-1) и ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы-2 (НЗПГ-2).
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Лечение для профилактики осложнений диабета
Поскольку диабет в конечном итоге поражает кровеносные сосуды во всем организме, у пациентов с диабетом вероятно развитие осложнений, связанных с проблемами с кровеносными сосудами. Глюкоза, которая остается высокой в течение длительного времени, вызывает скопление глюкозы в стенках кровеносных сосудов, что приводит к их утолщению и подтеканию, а также создавая риск развития атеросклероза, инсульта, проблем с глазами и других проблем.
Поскольку риск осложнений у людей с диабетом настолько высок, важно, чтобы люди тщательно контролировали уровень глюкозы в крови. Врачи также рекомендуют людям проходить регулярный мониторинг для предотвращения осложнений.
Медикаментозное лечение диабета
Существует много лекарственных препаратов, применяемых для лечения диабета. Пациентам с диабетом 1-го типа требуются инъекции инсулина для снижения уровня глюкозы в крови. Большинству пациентов с диабетом 2-го типа требуются пероральные лекарственные препараты для снижения уровня глюкозы в крови, но некоторым также требуется инсулин или другие инъекционные лекарственные препараты.
Трансплантация поджелудочной железы
Больным диабетом 1-го типа иногда проводят трансплантацию всей поджелудочной железы или только клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин. Эта процедура может позволить больным сахарным диабетом 1-го типа поддерживать нормальные уровни глюкозы. Однако, поскольку следует принимать иммунодепрессанты, чтобы предотвратить отторжение организмом пересаженных клеток, трансплантация поджелудочной железы обычно выполняется только у людей с серьезными осложнениями вследствие диабета или у тех, у которых есть другой пересаженный орган (например, почка), и которым в любом случае потребуются иммунодепрессанты.
Ослабленные люди или люди, имеющие проблемы со здоровьем
Пожилые люди и люди, страдающие многочисленными заболеваниями, особенно серьезными, должны соблюдать такие же общие принципы лечения диабета, как и молодые или более здоровые люди, включая информированность, рацион питания, физическую нагрузку и прием лекарственных препаратов. Однако риск развития гипогликемии (низкого уровня глюкозы в крови) при строгом контроле уровня глюкозы в крови может нанести вред ослабленным людям или людям с многочисленными заболеваниями.
Людям со слабым зрением может быть трудно считывать результаты глюкометра и использовать инсулиновые шприцы с дозировочными шкалами. Людям с артритом или болезнью Паркинсона, либо перенесшим инсульт, может быть сложно пользоваться шприцом.
Информированность
Кроме получения информации о самом диабете, людям с многочисленными заболеваниями могут потребоваться знания о том, каким образом можно контролировать диабет и другие имеющиеся у них заболевания. Особенно важно знать, как можно избежать осложнений, например, обезвоживания, разрушения кожных покровов и проблем кровообращения, как контролировать факторы, вызывающие осложнения диабета, например, повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина. Эти проблемы становятся все более распространенными с возрастом, независимо от наличия сахарного диабета.
Диета
Многим взрослым людям сложно следовать здоровой сбалансированной диете, которая помогает контролировать уровень глюкозы в крови и массу тела. Иногда сложно изменить старые предпочтения и пищевые привычки. У некоторых людей имеются сопутствующие заболевания, на которые может повлиять рацион питания, они могут не понимать, каким образом можно совместить рекомендованную диету и существующие заболевания.
Некоторые люди не могут контролировать свой рацион питания, поскольку им готовит кто-то другой — дома, в доме престарелых или в другом учреждении. Если пациенты с диабетом не готовят себе сами, те, кто покупает им продукты питания и готовит для них, должны понимать, каким должен быть рацион питания. Этим людям и ухаживающим за ними лицам обычно бывает полезно проконсультироваться с диетологом и разработать осуществимый план здорового питания.
физическая нагрузка.
Некоторым людям может быть сложно добавлять физическую нагрузку в их повседневную жизнь, особенно, если они не вели активный образ жизни ранее или при наличии у них заболевания, ограничивающего движения, например, артрита. Однако они могут добавить физическую нагрузку в свое обычное расписание. Например, люди могут ходить пешком вместо того, чтобы ездить на машине, или подниматься по лестнице пешком, а не на лифте.
Лекарственные препараты
Прием лекарственных препаратов для лечения диабета, особенно инсулина, для некоторых людей может быть сложным процессом. Для пациентов с проблемами зрения или иными проблемами, которые затрудняют точное наполнение шприца, человек, ухаживающий за пациентом, может подготовить шприц заранее и хранить его в холодильнике. Пациенты, использующие инсулин в стабильной дозе, могут покупать предварительно заполненные шприцы. Предварительно заполненные инсулиновые ручки проще использовать пациентам с физическими ограничениями. Некоторые из этих устройств имеют маркировку с крупными цифрами и простые шкалы.
Контроль уровня глюкозы в крови
Слабое зрение, ограниченная мелкая моторика в связи с артритом, тремор или инсульт, либо другие физические ограничения могут затруднить некоторым людям контроль уровня глюкозы в крови. Однако существуют специальные приборы. Некоторые имеют крупные цифровые экраны, на которых легко увидеть результаты. Некоторые снабжены голосовыми указаниями и сообщением результатов. Некоторые приборы считывают показания уровня глюкозы через кожу, для чего не требуется брать образец крови. Пациенты могут обратиться к специалисту по диабету для выбора наиболее оптимального прибора.
Гипогликемия
Наиболее распространенное осложнение лечения повышенного уровня глюкозы в крови — это низкий уровень глюкозы (гипогликемия). Ослабленные пациенты с заболеваниями, требующими частых госпитализаций, или принимающие несколько лекарственных препаратов, находятся в группе повышенного риска. Из всех доступных препаратов для лечения диабета препараты сульфонилмочевины длительного действия или инсулин с наибольшей вероятностью вызывают снижение уровня глюкозы в крови у людей с тяжелыми или многочисленными заболеваниями, особенно у пожилых людей. При приеме этих лекарственных препаратов у таких людей могут возникать серьезные симптомы, такие как обморок и падение, трудности с мышлением или использованием частей тела в связи с низким уровнем глюкозы.
Гипогликемия у пожилых людей может быть менее выраженной, чем у молодых людей. Спутанность сознания, вызванная гипогликемией, может быть принята за деменцию или седативный эффект лекарственных препаратов. Также люди, у которых имеются проблемы с коммуникацией (например, после инсульта или в результате деменции), могут быть не в состоянии сообщить кому-либо о наличии симптомов.
Люди, у которых удается с трудом контролировать уровень глюкозы в крови
У больных диабетом 1-го типа могут наблюдаться более частые колебания уровня глюкозы в крови, поскольку выработка инсулина полностью отсутствует. Инфекция, замедленное перемещение пищи через желудок и другие гормональные нарушения также могут влиять на колебания уровня глюкозы в крови.
У всех людей, которые с трудом контролируют уровень глюкозы в крови, врачи пытаются выявить другие расстройства, способные вызывать эту проблему, а также дополнительно консультируют больных о том, как контролировать диабет и принимать лекарственные препараты.
Мониторинг лечения сахарного диабета
Контроль уровня глюкозы в крови является важной частью лечения диабета. Мониторинг уровня глюкозы в крови дает информацию, необходимую для внесения необходимых корректировок в схему медикаментозного лечения, рацион питания и график физических упражнений. Ожидание появления симптомов низкого или высокого уровня глюкозы в крови для проверки уровня глюкозы в крови может быть потенциально опасным.
Цели лечения диабета
Специалисты рекомендуют поддерживали уровень глюкозы в крови
Между 80 и 130 мг/дл (4,4–7,2 ммоль/л) натощак (до приема пищи)
Менее 180 мг/дл (10,0 ммоль/л) через 2 часа после приема пищи
Уровень гемоглобина A1С должен быть ниже 7 %.
Некоторые люди используют аппарат непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) — внешнее устройство, которое соединено с телом и постоянно регистрирует уровень глюкозы в крови. При использовании устройства этого типа врачи пользуются другим показателем для определения того, насколько хорошо контролируются уровни глюкозы в крови. Они используют значение, называемое периодом нахождения в диапазоне целевых значений. Период нахождения в диапазоне целевых значений — это процент времени за определенное время, в течение которого уровень глюкозы в крови находится на целевом для человека уровне. Обычный диапазон составляет от 70 до 180 мг/мл (от 3,9 до 9,9 ммоль/л).
Поскольку агрессивное лечение для достижения этих целей повышает риск слишком сильного снижения уровня глюкозы (гипогликемия), эти цели корректируют некоторым пациентам, которым в особенности следует избегать гипогликемии, например, пожилым людям.
Другие цели — удержать показатели систолического давления на уровне ниже 140 мм рт. ст. и диастолического давления на уровне ниже 90 мм рт. ст. У людей с диабетом, страдающих заболеванием сердца или высоким риском развития сердечных заболеваний, целевое артериальное давление составляет менее 130/80 мм рт. ст.
Многие факторы могут вызвать изменение уровня глюкозы:
Диета
физическая нагрузка.
стрессом.
Болезнь
Лекарственные препараты
Время суток
Уровень глюкозы в крови может повышаться после употребления продуктов питания с высоким содержанием углеводов. Эмоциональный стресс, инфекция и многие лекарственные препараты могут повысить уровень глюкозы в крови. У многих пациентов уровень глюкозы в крови повышается ранним утром в связи с обычной выработкой гормонов (гормона роста и кортизола); эта реакция называется феномен «утренней зари». Уровень глюкозы в крови может значительно повыситься, если организм секретирует определенные гормоны в ответ на снижение уровня глюкозы (эффект Сомоджи). Физические упражнения могут привести к снижению уровня глюкозы в крови.
Контроль уровня глюкозы в крови
Уровень глюкозы в крови можно измерить дома или в любом другом месте.
Анализ уровня глюкозы в капиллярной крови чаще всего используется для контроля уровня глюкозы в крови. Для большинства устройств, контролирующих уровень глюкозы, требуется капля крови, полученная путем прокола кончика пальца небольшим ланцетом. Ланцет содержит небольшую иглу, которой можно проколоть палец, или вставить его в устройство, оснащенное пружиной, которое просто и быстро прокалывает кожу. Большинство людей говорят, что прокол вызывает лишь незначительный дискомфорт. Затем каплю крови помещают на индикаторную полоску. Полоска содержит химические вещества, которые подвергаются изменениям в зависимости от уровня глюкозы. Счетчик глюкозы считывает изменения полоски и сообщает результат на цифровом экране. Используя другие устройства, можно получить образец крови из других участков, например, из ладони, предплечья, плеча, бедра или икры. Домашние глюкометры по размеру меньше, чем колода карт.
Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) используют небольшой сенсор уровня глюкозы, установленный под кожей. Датчик измеряет уровень глюкозы в крови каждые несколько минут. Существует два типа системы непрерывного мониторинга глюкозы, предназначенные для разных целей:
Профессиональная
Для личного пользования
Профессиональные системы непрерывного мониторинга глюкозы собирают информацию о глюкозе крови непрерывно в течение определенного периода времени (от 72 часов до 14 дней). Клиницисты используют эту информацию для составления рекомендаций по лечению. Профессиональные системы непрерывного мониторинга глюкозы не предоставляют данные больному диабетом.
Системы непрерывного мониторинга глюкозы для личного пользования используются человеком и представляют данные о глюкозе в реальном времени на небольшом переносном мониторе или на подключенном смартфоне. В системе НМГ можно установить сигнал тревоги, который звучит, когда уровень глюкозы в крови слишком понижается или слишком повышается, помогая пациенту выявить тревожные изменения уровня глюкозы.
Системы НМГ можно носить до 14 дней, часто они не требуют калибровки и могут использоваться для введения инсулина без использования глюкометра для подтверждения уровня глюкозы. Также существуют системы, в которых устройство непрерывного мониторинга глюкозы взаимодействует с инсулиновыми помпами для прекращения доставки инсулина, когда уровень глюкозы в крови падает (прекращение при достижении порога) либо для ежедневного введения инсулина (гибридная замкнутая система).
Системы непрерывного мониторинга глюкозы могут быть особенно полезны в определенных обстоятельствах, например, пациентам с сахарным диабетом 1-го типа с частыми быстрыми изменениями уровня глюкозы в крови (особенно, если уровни глюкозы иногда падают слишком низко), которые сложно выявить с помощью анализа крови, взятой из пальца. Системы НМГ позволяют людям измерять период времени, в течение которого уровень глюкозы в крови остается в определенном диапазоне, и врачи используют этот показатель для постановки целей лечения и корректировки дозы инсулина. Даже у людей, которые не используют инсулин, системы НМГ могут предоставить ценную информацию о том, как различные продукты и виды деятельности влияют на уровень сахара в крови.
Люди должны регистрировать уровень глюкозы в крови и сообщать об этом своему врачу или медсестре или приносить на прием глюкометр или считыватель НМГ, что помогает врачам и медсестрам давать рекомендации по коррекции дозы инсулина или пероральных сахароснижающих препаратов. Многие пациенты могут сами научиться корректировать дозу инсулина при необходимости. Некоторые люди с диабетом 2-го типа легкой степени или ранней стадии, который хорошо контролируется одним или двумя лекарственными препаратами, могут контролировать уровень глюкозы в капиллярной крови относительно нечасто.
Гемоглобин A1C
Врачи могут контролировать лечение, используя анализ крови под названием гемоглобин А1С. Если уровень глюкозы в крови является высоким, изменяется уровень гемоглобина, белка, который переносит кислород в крови. Эти изменения прямо пропорциональны уровню глюкозы в течение длительного периода времени. Чем выше уровень гемоглобина А1С, тем выше были уровни глюкозы человека. Таким образом, в отличие от измерения уровня глюкозы в крови, которое отражает уровень в конкретный момент, измерение гемоглобина A1C демонстрирует надежность контроля уровня глюкозы в течение предшествующих нескольких месяцев.
У пациентов с сахарным диабетом уровень гемоглобина A1C не должен превышать 7 %. Достижение этого уровня иногда является сложным процессом, но чем ниже уровень гемоглобина A1C, тем меньше может быть осложнений. Врачи могут рекомендовать несколько более высокую или более низкую цель для определенных людей в зависимости от конкретной ситуации со здоровьем. Однако уровень выше 9 % указывает на плохой контроль, уровень выше 12 % указывает на очень плохой контроль. Большинство врачей-специалистов по лечению диабета рекомендуют измерять уровень гемоглобина A1C один раз в 3–6 месяцев.
Фруктозамин
Фруктозамин, аминокислота, связанная с глюкозой, также помогает оценить уровень контроля глюкозы в крови в течение нескольких недель; его обычно используют, когда результаты определения гемоглобина A1C ненадежны, например, у людей, страдающих анемией, вызванной дефицитом железа, фолата или витамина В12, либо с патологическими формами гемоглобина, вырабатывающимися, например, при серповидноклеточной анемии или талассемии.
Глюкоза мочи
Хотя наличие глюкозы можно определять и в моче, этот анализ не является оптимальным способом для контроля или корректировки лечения. Результаты анализа мочи могут ввести в заблуждение, поскольку количество глюкозы в моче может не отражать текущий уровень глюкозы в крови. Уровень глюкозы в крови может быть очень низким или относительно высоким без изменений уровня глюкозы в моче.
Профилактика сахарного диабета
Сахарный диабет 1-го типа
Не существует методов лечения, способных полностью предотвратить сахарный диабет 1-го типа. Тем не менее, члены семьи людей с диабетом 1-го типа могут проходить скрининговые исследования, и если анализы показывают, что у них есть антитела к инсулину, но еще не было симптомов диабета (стадия 1), у них может быть эффективным лекарственный препарат (теплизумаб). Этот лекарственный препарат может продлить способность поджелудочной железы вырабатывать инсулин и отсрочить появление симптомов диабета 1-го типа.
Диабет 2-го типа
Диабет 2-го типа можно предотвратить путем изменения образа жизни. Люди, страдающие избыточным весом, потерявшие до 7 процентов своего веса и увеличившие физическую активность (например, ходьба в течение 30 минут в день), могут снизить риск развития сахарного диабета более чем на 50 %. Метформин, лекарственный препарат, который применяется для лечения диабета, может снизить риск развития диабета у людей с нарушенной регуляцией глюкозы.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация диабета (American Diabetes Association): исчерпывающая информация о диабете, включая ресурсы по организации образа жизни при диабете
JDRF (предыдущее название — Международный фонд по изучению детского диабета [Juvenile Diabetes Research Foundation International, JDRF]): Общие сведения о сахарном диабете 1-го типа
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases): общие сведения о диабете, в том числе о последних исследованиях и программах информирования населения