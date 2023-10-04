Сахарный диабет (СД)

Уровень глюкозы в крови можно измерить дома или в любом другом месте.

Анализ уровня глюкозы в капиллярной крови чаще всего используется для контроля уровня глюкозы в крови. Для большинства устройств, контролирующих уровень глюкозы, требуется капля крови, полученная путем прокола кончика пальца небольшим ланцетом. Ланцет содержит небольшую иглу, которой можно проколоть палец, или вставить его в устройство, оснащенное пружиной, которое просто и быстро прокалывает кожу. Большинство людей говорят, что прокол вызывает лишь незначительный дискомфорт. Затем каплю крови помещают на индикаторную полоску. Полоска содержит химические вещества, которые подвергаются изменениям в зависимости от уровня глюкозы. Счетчик глюкозы считывает изменения полоски и сообщает результат на цифровом экране. Используя другие устройства, можно получить образец крови из других участков, например, из ладони, предплечья, плеча, бедра или икры. Домашние глюкометры по размеру меньше, чем колода карт.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) используют небольшой сенсор уровня глюкозы, установленный под кожей. Датчик измеряет уровень глюкозы в крови каждые несколько минут. Существует два типа системы непрерывного мониторинга глюкозы, предназначенные для разных целей:

Профессиональная

Для личного пользования

Профессиональные системы непрерывного мониторинга глюкозы собирают информацию о глюкозе крови непрерывно в течение определенного периода времени (от 72 часов до 14 дней). Клиницисты используют эту информацию для составления рекомендаций по лечению. Профессиональные системы непрерывного мониторинга глюкозы не предоставляют данные больному диабетом.

Системы непрерывного мониторинга глюкозы для личного пользования используются человеком и представляют данные о глюкозе в реальном времени на небольшом переносном мониторе или на подключенном смартфоне. В системе НМГ можно установить сигнал тревоги, который звучит, когда уровень глюкозы в крови слишком понижается или слишком повышается, помогая пациенту выявить тревожные изменения уровня глюкозы.

Системы НМГ можно носить до 14 дней, часто они не требуют калибровки и могут использоваться для введения инсулина без использования глюкометра для подтверждения уровня глюкозы. Также существуют системы, в которых устройство непрерывного мониторинга глюкозы взаимодействует с инсулиновыми помпами для прекращения доставки инсулина, когда уровень глюкозы в крови падает (прекращение при достижении порога) либо для ежедневного введения инсулина (гибридная замкнутая система).

Системы непрерывного мониторинга глюкозы могут быть особенно полезны в определенных обстоятельствах, например, пациентам с сахарным диабетом 1-го типа с частыми быстрыми изменениями уровня глюкозы в крови (особенно, если уровни глюкозы иногда падают слишком низко), которые сложно выявить с помощью анализа крови, взятой из пальца. Системы НМГ позволяют людям измерять период времени, в течение которого уровень глюкозы в крови остается в определенном диапазоне, и врачи используют этот показатель для постановки целей лечения и корректировки дозы инсулина. Даже у людей, которые не используют инсулин, системы НМГ могут предоставить ценную информацию о том, как различные продукты и виды деятельности влияют на уровень сахара в крови.

Люди должны регистрировать уровень глюкозы в крови и сообщать об этом своему врачу или медсестре или приносить на прием глюкометр или считыватель НМГ, что помогает врачам и медсестрам давать рекомендации по коррекции дозы инсулина или пероральных сахароснижающих препаратов. Многие пациенты могут сами научиться корректировать дозу инсулина при необходимости. Некоторые люди с диабетом 2-го типа легкой степени или ранней стадии, который хорошо контролируется одним или двумя лекарственными препаратами, могут контролировать уровень глюкозы в капиллярной крови относительно нечасто.