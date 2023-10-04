Осложнения при сахарном диабете

У пациентов с сахарным диабетом часто развиваются бактериальные и грибковые инфекции, обычно на коже и во рту. При повышенном уровне глюкозы в крови лейкоциты не могут эффективно бороться с инфекциями. Любая инфекция проявляется в более тяжелой форме, и требуется больше времени для разрешения у пациентов с диабетом. Иногда инфекция является первым симптомом диабета.

Одной из таких инфекций является дрожжевая инфекция, которая называется кандидоз. В нормальных условиях грибки Candida живут в ротовой полости, пищеварительном тракте и влагалище, не причиняя при этом никакого вреда. Однако у пациентов с диабетом грибки Кандида могут разрастаться на слизистых оболочках и влажных участках кожи, вызывая сыпь в этих областях.

У пациентов с диабетом также особенно часто возникают язвы и инфекции ступней и ног из-за недостаточного кровоснабжения кожи. Очень часто эти раны заживают медленно или совсем не заживают. Когда раны не заживают, они обычно инфицируются, что может привести к гангрене (отмиранию тканей) и инфекции костей (остеомиелиту). Может потребоваться ампутация стопы или части ноги.