Осложнения при сахарном диабете

У пациентов с сахарным диабетом может возникнуть множество серьезных отдаленных осложнений, способных затронуть много частей тела, особенно кровеносные сосуды, нервы, глаза и почки.
(См. также Сахарный диабет).
Существует два основных типа сахарного диабета:
Тип 1, при котором иммунная система организма атакует инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы, и более 90 % из них полностью разрушаются
Тип 2, при котором у организма развивается резистентность к действию инсулина
При обоих типах количество сахара (глюкозы) в крови повышено.
У людей с диабетом 1-го или 2-го типа есть склонность к развитию осложнений в результате повышенного уровня глюкозы. Однако, поскольку диабет 2-го типа может присутствовать в течение определенного времени до постановки диагноза, осложнения при диабете 2-го типа могут быть более серьезными или более запущенными в момент обнаружения.
У пациентов с сахарным диабетом может возникнуть множество серьезных отдаленных осложнений. Некоторые из подобных осложнений начинаются через несколько месяцев после возникновения сахарного диабета, однако большая их часть развивается спустя несколько лет. Большая часть осложнений постепенно обостряется. У пациентов, тщательно контролирующих уровень глюкозы в крови, вероятность возникновения или ухудшения этих осложнений является более низкой.
Причины осложнений при диабете
Большинство осложнений диабета возникает вследствие проблем с кровеносными сосудами. Уровень глюкозы, который остается высоким в течение длительного времени, вызывает сужение мелких и крупных кровеносных сосудов. Сужение сосудов уменьшает ток крови ко многим органам, что приводит к возникновению проблем. Существует несколько причин сужения кровеносных сосудов.
В стенках мелких сосудов накапливаются сложные сахаросодержащие вещества, вызывая их утолщение и протекание.
Плохой контроль уровня глюкозы в крови также повышает уровень жировых веществ в крови, что приводит к атеросклерозу и снижению кровотока в более крупных кровеносных сосудах.
Виды осложнений при диабете
Осложнения кровеносных сосудов при диабете
Атеросклероз приводит к инфаркту миокарда и инсультам. Атеросклероз возникает в 2–4 раз чаще. Он также возникает чаще у молодых пациентов с диабетом, чем у пациентов без диабета.
Со временем сужение кровеносных сосудов может вызывать повреждение сердца, головного мозга, ног, глаз, почек, нервов и кожи, приводя к стенокардии, сердечной недостаточности, инсультам, судорогам ног при ходьбе (хромоте), слабому зрению, хронической болезни почек, поражению нервов (невропатии) и разрушению кожных покровов.
Инфекции при диабете
У пациентов с сахарным диабетом часто развиваются бактериальные и грибковые инфекции, обычно на коже и во рту. При повышенном уровне глюкозы в крови лейкоциты не могут эффективно бороться с инфекциями. Любая инфекция проявляется в более тяжелой форме, и требуется больше времени для разрешения у пациентов с диабетом. Иногда инфекция является первым симптомом диабета.
Одной из таких инфекций является дрожжевая инфекция, которая называется кандидоз. В нормальных условиях грибки Candida живут в ротовой полости, пищеварительном тракте и влагалище, не причиняя при этом никакого вреда. Однако у пациентов с диабетом грибки Кандида могут разрастаться на слизистых оболочках и влажных участках кожи, вызывая сыпь в этих областях.
У пациентов с диабетом также особенно часто возникают язвы и инфекции ступней и ног из-за недостаточного кровоснабжения кожи. Очень часто эти раны заживают медленно или совсем не заживают. Когда раны не заживают, они обычно инфицируются, что может привести к гангрене (отмиранию тканей) и инфекции костей (остеомиелиту). Может потребоваться ампутация стопы или части ноги.
Проблемы с глазами при диабете
Поражение кровеносных сосудов глаза может вызвать снижение зрения (диабетическая ретинопатия). Лазерная хирургия позволяет устранить подтекание из кровеносных сосудов глаза и предотвратить постоянное поражение сетчатки. Иногда могут использоваться другие формы хирургического вмешательства или инъекционные лекарственные препараты. Поэтому пациенты с сахарным диабетом должны ежегодно проходить офтальмологические осмотры, чтобы выявить ранние признаки поражения.
Поражение печени при диабете
У больных сахарным диабетом часто наблюдается стеатозная болезнь печени (ранее называвшаяся жировой болезнью печени), при которой в печени накапливаются аномальные отложения жира. Стеатозная болезнь печени может иногда прогрессировать до более серьезного заболевания печени, такого как цирроз. Врачи диагностируют проблемы с печенью, если результаты анализов крови, измеряющих, насколько хорошо печень функционирует, или визуализирующих исследований печени отклоняются от нормы, и они подтверждают диагноз с помощью биопсии печени. Эффективными мерами могут быть снижение массы тела, поддержание надлежащего контроля уровня сахара в крови и лечение повышенного уровня холестерина.
Повреждение почек при диабете
Может отмечаться нарушение функции почек, что приводит к хронической болезни почек, требующей диализа или трансплантации почки. Пациентам с сахарным диабетом врачи обычно назначают анализ мочи для выявления патологически повышенного уровня белка (альбумина), что является ранним признаком поражения почек. При возникновении самых ранних признаков почечных осложнений пациенты часто начинают прием лекарственных препаратов, которые замедляют прогрессирование поражения почек, например, ингибиторов натрий-зависимого переносчика глюкозы 2-го типа (НЗПГ-2) (лекарственных препаратов, которые усиливают секрецию глюкозы в мочу), ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокаторов рецепторов ангиотензина-II (БРА).
Поражение нервов при диабете
Поражение нервов может проявляться несколькими способами. При нарушении функции отдельного нерва может появиться внезапная слабость в руке или ноге. При повреждении нервов кистей, ног и ступней (диабетическая полинейропатия) могут возникать патологические ощущения, покалывание или жгучая боль, а также слабость в руках или ногах. Поражение нервов кожи становится более вероятной причиной возникновения повторных травм, поскольку пациенты не чувствуют изменения давления или температуры.
Болезни стоп при диабете
Сахарный диабет вызывает множество изменений в организме. Следующие изменения стоп являются распространенными и трудно поддающимися лечению:
Поражение нервов (невропатия) нарушает чувствительность стоп, пациенты перестают ощущать боль. Раздражение и другие виды поражения могут остаться незамеченными. Поражение может проступить через кожу до того, как пациент почувствует боль.
Изменение чувствительности изменяет способ, с помощью которого пациенты с диабетом удерживают вес тела на ступнях — вес концентрируется на определенных участках, и поэтому образуются мозолистые наросты. Мозолистые наросты (и сухость кожи) повышают риск нарушения целостности кожных покровов.
Сахарный диабет может стать причиной плохого кровообращения в стопах, вызывая образование язв при повреждении кожи и медленное их заживление.
Поскольку сахарный диабет оказывает воздействие на способность организма бороться с инфекцией, после образования язв стопы быстро инфицируется. В связи с невропатией пациенты могут не ощущать дискомфорт, вызванный инфекцией, пока поражение не проявится в серьезной форме, и его будет трудно вылечить, что может привести к гангрене. Необходимость ампутации стопы или ноги в 30 раз выше у пациентов с сахарным диабетом, чем без него.
Стопа требует тщательного ухода (см. Уход за стопами). Стопы необходимо защищать от травм, следует увлажнять кожу хорошим увлажняющим средством. Необходимо носить подходящую обувь, которая не вызывает раздражение. Необходимо использовать соответствующие стельки, чтобы распределить давление в состоянии стоя. Не рекомендуется ходить без обуви. Необходимо регулярно обращаться к подиатру (врачу, специализирующемуся на лечении заболеваний стоп), который поможет обрезать ногти на пальцах ног и удалить мозолистые наросты. Врачи должны регулярно оценивать чувствительность и уровень кровоснабжения стоп.
© Springer Science+Business Media
Осложнения при диабете
Пораженная ткань или орган
Последствия
Осложнения
кровеносные сосуды;
Скопление жирового материала (атеросклеротическая бляшка) приводит к закупорке крупных или средних артерий в сердце, головном мозге, ногах и половом члене.
Поражение стенок небольших кровеносных сосудов, в результате чего сосуды не могут нормально поставлять кислород к тканям и могут протекать.
Плохое кровообращение вызывает медленное заживление ран и может привести к инфарктам миокарда, инсультам, гангрене стоп и кистей, эректильной дисфункции и инфекциям.
Глаза
Поражение мелких кровеносных сосудов сетчатки, которое приводит к образованию новых хрупких кровоточащих кровеносных сосудов.
Острота зрения снижается, и наступает слепота.
Почки
Утолщение мелких кровеносных сосудов в почках.
Попадание белка в мочу.
Нарушение фильтрации крови.
Нарушается функция почек, что со временем приводит к хронической болезни почек.
Печень
В печени накапливаются патологические жировые отложения.
Фиброз печени (рубцевание) может разрастаться и приводить к циррозу печени — хроническому заболеванию, которое нарушает функцию печени.
Периферические нервы
Поражение нервов возникает вследствие ненормального использования глюкозы и недостаточного притока крови.
Внезапная или постепенная слабость в ногах.
Возможное снижение чувствительности, покалывание и боль в кистях и ступнях.
Поражение нервов, контролирующих внутренние процессы организма, таких как артериальное давление и пищеварение.
Возникают перепады артериального давления, при этом оно может резко падать, когда человек встает.
Затруднения глотания.
Изменение пищеварительной функции, иногда тошнота или приступы диареи.
Появление эректильной дисфункции.
Кожа
Сниженный кровоток к коже, сниженная чувствительность, что приводит к повторяющимся травмам.
Появление ран и глубоких инфекций (диабетические язвы).
Медленное заживление.
Кровь
Нарушение функции лейкоцитов.
Повышение восприимчивости к инфекциям, особенно инфекциям мочевыводящих путей и кожи.
Соединительная ткань
Нарушение использования глюкозы, вызывающее утолщение или сокращение тканей.
Возникновение синдрома запястного канала и контрактуры Дюпюитрена.
Контроль и профилактика осложнений диабета
При постановке диагноза и впоследствии, как минимум, раз в год, у пациентов с диабетом 2-го типа проверяют наличие осложнений сахарного диабета, связанных с поражением почек, глаз и нервов. У пациентов с диабетом 1-го типа врачи начинают отслеживать осложнения через 5 лет после постановки диагноза. Обычно в скрининговые обследования входит следующее:
Осмотр стоп для тестирования ощущений и признаков плохой циркуляции (язвы, выпадение волос)
Обследование глаз (проводится окулистом)
Анализы мочи и крови для оценки функции почек
Анализы крови для определения уровней холестерина
Иногда электрокардиограмма
Прогрессирование осложнений можно предотвратить или отсрочить путем тщательного контроля уровня глюкозы или раннего назначения медикаментозного лечения. Во время каждого визита к врачу проводится оценка факторов риска сердечных проблем, например, повышенного артериального давления и высокого уровня холестерина, при необходимости пациенту назначают лекарственные препараты.
Надлежащий уход за ступнями ног и регулярное обследование глаз могут помочь предотвратить или отсрочить наступление осложнений диабета.
Больные диабетом получают вакцину против пневмококка (Streptococcus pneumoniae), гепатита В и COVID-19. Кроме того, врачи обычно рекомендуют им проходить ежегодную вакцинацию против гриппа, потому что больные диабетом подвержены риску инфицирования.
Лечение повышенного артериального давления и высокого уровня холестерина, которые могут вызвать проблемы кровообращения, может предотвратить некоторые осложнения диабета. Людям с диабетом в возрасте от 40 до 75 лет назначают терапию статинами для снижения уровня холестерина и сердечно-сосудистого риска. Люди моложе 40 или старше 75 лет с повышенным риском развития заболеваний сердца также должны принимать статин.
Еще одна распространенная проблема, возникающая у пациентов с сахарным диабетом — болезнь десен (гингивит); они должны регулярно посещать стоматолога для очистки зубов и профилактики.
Знаете ли Вы, что...
Профилактика гипогликемии
Одна из проблем, связанных с попыткой строгого контроля уровней глюкозы в крови, заключается в возникновении низких уровней глюкозы в крови (гипогликемии) при применении некоторых популярных сахароснижающих препаратов (таких как инсулин или сульфонилмочевина). Необходимо распознавать снижение уровня глюкозы, поскольку лечение гипогликемии является неотложной проблемой. Симптомы могут включать чувство голода, ускоренное сердцебиение, дрожь, потоотделение и неспособность четко мыслить.
При тяжелой гипогликемии следует немедленно принять сахар, чтобы предотвратить нанесение необратимого вреда и облегчить симптомы. Обычно пациенты могут съесть сахар. Подойдет любая форма сахара, хотя глюкоза действует быстрее, чем столовый сахар (обычный столовый сахар — это сахароза). Многие пациенты с сахарным диабетом носят с собой таблетки глюкозы или гелевые пакетики с глюкозой. В подобной ситуации можно выпить стакан молока (которое содержит лактозу, разновидность сахара), сахарной воды или фруктового сока, либо съесть кусочек торта, какой-либо фрукт или что-либо сладкое. В более серьезных ситуациях от медицинских работников, оказывающих неотложную медицинскую помощь, может потребоваться ввести глюкозу в вену.
Другой метод лечения гипогликемии включает применение глюкагона. Глюкагон можно вводить в мышцы или принимать в виде назального порошка; он заставляет печень вырабатывать большое количество глюкозы в течение нескольких минут. Пациенты с часто возникающими эпизодами снижения уровня глюкозы в критических ситуациях могут использовать небольшие переносные комплекты, включающие шприц или шприц-ручку с глюкагоном, на случай, когда не получается принять сахар внутрь.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация диабета (American Diabetes Association): исчерпывающая информация о диабете, включая ресурсы по организации образа жизни при диабете
JDRF (предыдущее название — Международный фонд по изучению детского диабета [Juvenile Diabetes Research Foundation International, JDRF]): Общие сведения о сахарном диабете 1-го типа
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases): общие сведения о диабете, в том числе о последних исследованиях и программах информирования населения