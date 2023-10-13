Черепные нервы
Нерв
Функция
Возможные отклонения от нормы
Возможные причины*,†
Обонятельный (I пара)
Обеспечивает обоняние
Аносмия
Травма головы
Заболевания носа (например, аллергический ринит)
Нейродегенеративные заболевания (например, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона)
Опухоли передней черепной ямки, полости носа и ее придаточных пазух
Вирусные инфекции (например, COVID-19, из-за тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса-2 (SARS-CoV-2).
Зрительный (II пара)
Обеспечивает зрение
Преходящая слепота (транзиторная монокулярная слепота), односторонняя потеря верхнего или нижнего поля зрения
Эмболия глазной артерии
Поражение внутренней сонной артерии на стороне нарушения зрения
Эмболия артерий сетчатки
Передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва
Строение псевдозастойного диска зрительного нерва (с соотношением чашечек к диску, называемого диском в группе риска)
Осложнения после экстракции катаракты
Заболевания соединительной ткани с развитием артериита (например, гигантоклеточный [височный] артериит, антифосфолипидный синдром)
Тяжелая артериальная гипотензия или гиповолемия
Закупорка внутренней сонной артерии
Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа (например, силденафил, тадалафил, варденафил)
Неврит зрительного нерва (папиллит и ретробульбарный неврит)
Острое демиелинизирующее заболевание (например, рассеянный склероз, оптикомиелит)
Бактериальные инфекции (например, туберкулез, сифилис, болезнь Лайма)
Постинфекционный или рассеянный энцефаломиелит
Увеит
Вирусные инфекции (например, ВИЧ, простой герпес, гепатит B, цитомегаловирус)
Дисметаболическая невропатия зрительного нерва (токсическая амблиопия)
Лекарственные препараты (хлорамфеникол, этамбутол, изониазид, стрептомицин, сердечные гликозиды, хлорпропамид, эрготамин, дисульфирам)
Прием метанола
Тяжелое голодание
Органические соединения ртути
Недостаточность витамина B12
Наследственная нейропатия зрительного нерва
Доминантная атрофия зрительного нерва
Битемпоральная гемианопсия
Краниофарингиома
Менингиома турецкого седла
Мешотчатая аневризма кавернозного синуса
Супраселлярный рост аденомы гипофиза
Глазодвигательный (III пара)
Подъем верхнего века
Движения глаза (кроме латеральных)
Адаптация к освещенности
Фокусировка хрусталика
Параличи или парезы
Аневризма задней соединительной артерии
Ишемия 3-го черепно-мозгового нерва (часто из-за болезни малых сосудов, как это происходит при диабете или гипертонии) или его пучка в среднем мозге
Объемное внутричерепное образование (например, субдуральная гематома, опухоль, абсцесс) с транстенториальным вклинением
Травма
Блоковый (IV пара)
Движение глаза вниз и кнаружи (верхняя косая мышца)
Параличи или парезы
Часто - идиопатические
Инфаркт из-за поражения мелких сосудов (например, при сахарном диабете)
Тенториапьная менингиома
Пинеалома
Пара
Миокимия верхней косой мышцы (как правило, с короткими эпизодическими движениями глаз, которые вызывают субъективное визуальное мерцание, тремор глазного яблока и/или наклон зрительной картинки)
Защемление блоковидного нерва сосудистой петлей (аналогично патофизиологии невралгии тройничного нерва)
Тройничный (V пара)
Чувствительность глазных яблок, слезных желез, волосистого покрова головы, лба и верхних век
Невралгия тройничного нерва
Сосудистая петля, сдавливающая нервный корешок
Рассеянный склероз (иногда)
Поражения кавернозного синуса или верхней глазничной щели
Чувствительность зубов, десен, губ, мягкого нёба, кожи лица
Невралгия тройничного нерва
Поражения кавернозного синуса или верхней глазничной щели
Рассеянный склероз (иногда)
Сосудистая петля, сдавливающая нервный корешок
Движения жевательных мышц (жевание, сжатие челюстей)
нейропатия
Карциноматозный или лимфоматозный менингит
Заболевания соединительной ткани
Менингиомы, шванномы, метастатические опухоли основания черепа
Отводящий (VI пара)
Движения глаза кнаружи (абдукция за счет латеральной прямой мышцы)
Параличи или парезы
Часто - идиопатические
Повышенное внутричерепное давление
Инфаркты (может быть множественный мононеврит)
Инфекции или опухоли оболочек мозга
Назофарингеальные карциномы
Опухоли моста или мозжечка
Инфаркт моста
Лицевой (VII пара)
Мимика
Проксимальные ветви иннервируют слезные и слюнные железы и обеспечивает вкусовую чувствительность передних двух третей языка
Параличи или парезы
Вестибулярная шваннома
Перелом основания черепа
Инфаркты и опухоли моста
Синдром Мелькерсона-Розенталя
Синдром Мёбиуса
Синдром Рамсея Ханта (ганглионит узла коленца)
Опухоли с поражением височной кости
Увеопаротит с лихорадкой (синдром Хеерфордта)
Артериальная петля, сдавливающая нервный корешок
Преддверно-улитковый (VIII пара)
Сенсорный компонент для обеспечения равновесия и слух
Шум в ушах, головокружение, ощущение заложенности уха и снижение слуха
Отолитовая агрегация в заднем или горизонтальном полукружном канале, связанная со старением и/или травмой
Инфекция (иногда)
Вирусная инфекция
Потеря или нарушение слуха
Старение
Баротравма
Опухоли мосто-мозжечкового угла
Воздействие громких звуков
Наследственные заболевания
Менингит
Вирусная инфекция (возможно)
Ототоксичные препараты (например, аминогликозиды)
Языкоглоточный (IX пара)
Чувствительность глотки, миндалин, задней трети языка, сонных артерий
Сдавливание нерва артерией, реже – опухолью
Двигает мышцы глотания и контролирует секрецию околоушной железы
Участвует в регуляции артериального давления
Невропатия языкоглоточного нерва
Опухоль или аневризма в задней черепной ямке или яремном отверстии (синдром яремного отверстия).
Блуждающий (X пара)
Иннервирует мышцы, ответственные за движение голосовых складок и глотание
Иннервирует сердце (уменьшает сердечный ритм) и гладкие мышцы внутренних органов (регулирует перистальтику)
Дисфагия, дисфония
Вазовагальный обморок
Сдавление возвратного гортанного нерва опухолью средостения
Инфекционный или карциноматозный менингит
Опухоль или ишемия продолговатого мозга (например, латеральный медуллярный синдром)
Опухоль или аневризма в задней черепной ямке или яремном отверстии (синдром яремного отверстия).
Добавочный (XI пара)
Поворот головы
Подъем плеч
Полный или неполный паралич грудино-ключично-сосцевидных и верхних трапециевидных мышц
Ятрогенная (например, при биопсии лимфатического узла в заднем треугольнике шеи)
Идиопатический
Травма
Опухоль или аневризма в задней черепной ямке или яремном отверстии (синдром яремного отверстия).
Подъязычный (XII пара)
Движения языка
Атрофия и фасцикуляции языка
Интрамедуллярные поражения (например, опухоли)
Поражения оболочек основания мозга или затылочных костей (например, платибазия, болезнь Педжета с поражением костей основания черепа)
Хирургическая травма (например, при эндартерэктомии)
Заболевание мотонейрона (например, боковой амиотрофический склероз)
*Заболевания, которые вызывают диффузные двигательные параличи (например, миастения гравис, ботулизм, вариант синдрома Гийена-Барре, полиомиелит с бульбарным вовлечение) часто влияют на черепно-мозговые нервы, отвечающие за движение.
† Гипертензия (микрососудистые заболевания), сахарный диабет и инфекции могут вызывать отдельные параличи черепных нервов.