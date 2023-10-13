* Антиретровирусные препараты всегда являются частью плана лечения. Они перечислены в этом разделе лечения только в том случае, если нет более специфического лечения.

† Такие диагнозы являются суррогатами поведения, повышающего риск инфицирования ВИЧ; при наличии таких диагнозов следует немедленно провести тестирование на ВИЧ.