Распространённые системные проявления, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией
Синдром
Причина
Диагностическая оценка
Лечение*
Симптомы/Комментарии
Со стороны сердца
Прямое воздействие вирусов на миоциты сердца
Эхокардиография
Антиретровирусные препараты
Симптомы сердечной недостаточности
Желудочно-кишечный
Кандидоз, цитомегаловирус или вирус простого герпеса
Эзофагоскопия с биопсией язвочек
Лечение состоит в назначении противогрибковых или антивирусных препаратов.
Дисфагия, анорексия
Гастроэнтерит или колит
Кишечная Salmonella, комплекс Mycobacterium avian (MAC), Cryptosporidium (криптоспоридиоз), Cyclospora (циклоспороз), ЦМВ, микроспоридии, Cystoisospora (Isospora) belli (цистоизоспороз), или Clostridioides difficile
Посев и окрашивание стула или биопсия, но выявление причины, возможно, представляет сложность
Лечение причины заболевания:
Диарея, потеря веса, спастические боли в животе
ЦМВ, Cryptosporidium, Cyclospora или микроспоридии
УЗИ или эндоскопия
Противовирусные препараты против ЦМВ
Противомикробные препараты для лечения инфекции, вызываемой Cryptosporidium, Cyclospora и микроспоридиями
Возможны боль или блокировка
Ректальные или периректальные поражения
Проктит, вызванный Neisseria gonorrhoeae или Chlamydia trachomatis (особенно LGV), ВПГ, сифилисом
Обследование
Окраска по Граму и культура
Тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК)
БПР/трепонемный тест на антитела
Биопсия
Лечение причины заболевания
Высокий уровень заболеваемости у женщин и мужчин во время анального рецептивного полового контакта†
Гепатоцеллюлярное поражение из-за вирусов гепатита, оппортунистических инфекций или токсичности противовирусных препаратов
Туберкулёз, МАС, цитомегаловирус или пурпура
Хронический гепатит В или хронический гепатит С, который может усугубляться ВИЧ инфекцией
Отличие от гепатита по антиретровирусным и другим препаратам
Иногда необходима биопсия печени
Лечение причины заболевания
Симптомы гепатита (например, анорексия, тошнота, рвота, желтуха)
Генитальный/репродуктивный тракт
Поражения анального отверстия и наружных половых органов
Вирус простого герпеса
Остроконечные кондиломы или анальный или цервикальный рак, вызванный ВПЧ
Обследования
Окраска по Граму и культура
Тесты, основанные на амплификации нуклеиновых кислот (ТАНК)
Биопсия
Лечение причины заболевания
Высокий уровень заболеваемости у женщин и мужчин во время анального рецептивного полового контакта†
Воспалительные заболевания органов малого таза
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis или другие обычные патогены
Возможно, более тяжелая форма, атипичные проявления и более сложная для лечения у женщин с ВИЧ
Вагинальный кандидоз
Candida spp.
Возможно увеличение тяжести или рецидивов у женщин с ВИЧ
Гематологические проявления
Анемия
Полифакториальная:
ВИЧ-обусловленное подавление костного мозга
Иммуноопосредованная периферийная деструкция
Анемия хронического заболевания
Инфекции, особенно парвовирус В-19, диссеминированный комплекс МАС или гистоплазмоз
Рак
(См. Оценка анемии)
При парвовирусе B19– исследование костного мозга (выявление полиядерных эритробластов) или ПЦР сыворотки крови или костного мозга
Лечение причины заболевания
Если необходимо – переливание
Эритропоэтин при анемии, обусловленной приемом противоопухолевых препаратов, или зидовудин, если степень тяжести анемии предполагает переливание крови и уровень эритропоэтина < 500 мЕд/л
Иммуноглобулин внутривенно при парвовирусе
При парвовирусе иногда острая тяжёлая анемия
Иммунная тромбоцитопения, лекарственная токсичность, супрессия костного мозга, обусловленная ВИЧ, иммуноопосредованная периферическая деструкция, инфекции или рак
Общий анализ крови, анализ на свертываемость, частичное тромбопластиновое время, мазок периферической крови, биопсия костного мозга или измерение фактора Виллебранда
Антиретровирусные препараты
Иммуноглобулин внутривенно при кровотечении или до операции
Возможно anti-Rho (D) IgG, винкристин, даназол или интерферон
Если состояние тяжёлое и трудноизлечимое - спленектомия
Часто проявляется без симптомов и может встречаться при бессимптомной инфекции ВИЧ
Обусловленная ВИЧ супрессия костного мозга, иммуноопосредованная периферическая деструкция, инфекции, рак и токсичность к препарату
См. "Нейтропения: диагностика"
Незамедлительное лечение антибиотиками широкого спектра действия при тяжелой нейтропении (< 500/мкл) в комбинации с симптомами лихорадки
Если лекарство индуцируется, фактор, стимулирующий колонию гранулоцита или гранулоцит-макрофага
—
Неврологические симптомы
От легких до тяжелых когнитивных нарушений с или без двигательной дисфункции
Прямое вирус-индуцированное поражение головного мозга
Уровень РНК ВИЧ в ЦСЖ
КТ или МРТ для выявления атрофии головного мозга (неспецифично)
Антиретровирусные препараты могут улучшить функцию, хотя умеренная когнитивная дисфункция обычно сохраняется даже у леченных больных
Прогрессирование деменции нехарактерно для леченных больных
Восходящий паралич
Синдром Гийена-Барре или цитомагаловирусная полирадикулопатия
МРТ спинного мозга
Исследование СМЖ
Лечение цитомагаловирусной полирадикулопатии
Поддерживающее лечение синдрома Гийена-Барре
Нейтрофильный плеоцитоз у пациентов с ЦМВ полирадикулопатией, возможно, имитирующий бактериальный менингит
Острый или подострый очаговый энцефалит
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз)
КТ или МРТ для проверки на наличие очагов кольцевого усиления, особенно в базальных ганглиях
Анализ ЦСЖ на антитела (чувствительный, но не специфичный)
ПЦР тестирование для выявления ДНК T. gondii в СМЖ
Биопсия головного мозга (редко выявляется)
Пириметамин, фолиновая кислота, сульфадиазин и, возможно, сульфаметоксазол/триметоприм, SMX-TMP, котримоксазол (клиндамицин при аллергии на сульфа – см. Токсоплазмоз: лечение пациентов со СПИДом или другими иммунодефицитными состояниями)
Часто поддерживающая терапия в течение всей жизни
Первичная профилактика клиндамицином и пириметамином или сульфаметоксазолом/триметопримом, SMX-TMP, котримоксазолом (как при Pneumocystis пневмонии) показана пациентам с количеством CD4 < 100/мкл и предыдущим токсоплазмозом или положительными антителами; может быть прекращена, если количество CD4 увеличивается до > 200/мкл в течение ≥ 3 месяцев в ответ на антиретровирусную терапию
Подострый энцефалит
Менее часто вирус простого герпеса или вирус опоясывающего лишая
ПЦР ЦСЖ
Ответ на лечение
Противовирусные препараты
При цитомегаловирусе часто делирии, паралич черепного нерва, миоклонус, приступы и прогрессивно ухудшающееся сознание при поступлении
Часто быстро отвечает на лечение
Миелит или поликардикулопатия
ЦМВ
МРТ спинного мозга
ПЦР ЦСЖ
Противовирусные препараты
Напоминает синдром Гийена-Барре
Прогрессирующий энцефалит только белого вещества
Прогрессивная мультифокальная лейкоэнцефалопатия вследствие реактивации латентной инфекции, вызванной вирусом Джона Каннингема
ВИЧ
МРТ головного мозга
Исследование СМЖ
Антиретровирусные препараты для предотвращения иммунодефицита (при инфекции, вызванной вирусом Джона Каннингема ни один из лекарственных препаратов не является эффективным)
Обычно смерть через несколько месяцев
Может отвечать на антиретровирусные препараты
Кокцидиоидомикоз, Cryptococcus (криптококоз), Histoplasma (гистоплазмоз), или Mycobacterium tuberculosis
КТ или МРТ
Окраска ЦСЖ, тесты на антигены, ПЦР и культура
Лечение причины заболевания
Результаты улучшаются при раннем лечении
Прямое воздействие ВИЧ или цитомегаловируса или токсичность противовирусных препаратов
Анамнез
Исследование сенсорики и моторики
Лечение причины или отмена токсических препаратов
Очень распространено
Не обладает быстрой обратимостью
Офтальмологический
Ретинит
ЦМВ или ВЗВ
Прямая ретиноскопия
Специфические анти-ЦМВ препараты или препараты против ВВО
Требуется осмотр специалиста
VZV вызывает острый некроз сетчатки у некоторых пациентов с терминальной стадией ВИЧ
Перорально
Оральный кандидоз
Иммунодепрессия ВИЧ
Обследование
Системные противогрибковые препараты
Возможно, безболезненный на ранней стадии
Вирус Mpox (ранее - оспа обезьян)
Обследование
ПЦР исследование жидкости из везикул
Противовирусные препараты
Болезненная везикулярная сыпь может начинаться во рту, а затем распространяться
Высокая заболеваемость у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами †
Язвы ротовой полости
Вирус простого герпеса или афтозный стоматит
При афтозных язвах – инъекции кортикостероидов внутрь очага или системное лечение кортикостероидами и системное лечение монтелукастом и талидомидом
При герпесе лечение ацикловиром
Может быть тяжёлым и приводить к недостаточности питания
Смешанная бактериальная флора ротовой полости
Обследование
Улучшенная гигиена и питание
Антибиотики
Может быть тяжёлым, с кровоточивостью, опуханием и потерей зубов
Безболезненное образование в ротовой полости
Саркома Капоши, лимфома, или опухоли, вызванные ВПЧ
Биопсия
Лечение новообразований
—
Безболезненные белые нитевидные пятна на языке (волосатая лейкоплакия)
Обследование
Ацикловир
Обычно без симптомов
Легочные нарушения
Подострая (иногда острая) пневмония
Микобактерии
Грибы, такие как P. jirovecii, C. neoformans, H. capsulatum, Coccidioides immitis или аспергиллез
Пульсоксиметрия
Рентгенография грудной клетки
Тесты кожи (иногда ложноотрицательный из-за анергии)
Иногда необходима бронхоскопия с особой окраской и культуральным посевом образцов бронхиального лаважа
Лечение причины заболевания
Возможен кашель, тахипноэ и дискомфорт в области грудной клетки при проявлении
Лёгкая гипоксия или повышенный альвеолярно-артериальный градиент кислорода, возможно проявляющийся до выявления пневмонии с помощью рентгена
Острая (иногда подострая) пневмония
Типичные бактериальные патогены или Haemophilus, Pseudomonas, Nocardia, или Rhodococcus
У пациентов с выявленным или подозреваемым ВИЧ и пневмонией, включения оппортунистических или нехарактерных патогенов
Лечение причины заболевания
Возможен кашель, тахипноэ и дискомфорт в области грудной клетки при проявлении
Трахеобронхит
Candida spp. или вирус простого герпеса (ВПГ)
—
Лечение причины заболевания
Возможен кашель, тахипноэ и дискомфорт в области грудной клетки при проявлении
Подострая или хроническая пневмония или медиастинальная аденопатия
Саркома Капоши или В-клеточная лимфома
КТ органов грудной клетки
Бронхоскопия
Лечение причины заболевания
Возможен кашель, тахипноэ и дискомфорт в области грудной клетки при проявлении
Почечные нарушения
Нефротический синдром или почечная недостаточность
Прямое вирусное разрушение, приводящее к очаговому гломерулосклерозу
Биопсия почки
Антиретровирусные препараты, подавляющие АПФ, возможно, полезны
Повышенная заболеваемость среди афроамериканцев и пациентов с низким количеством CD4
Канальцевая дисфункция (глюкозурия, протеинурия)
Некоторые противовирусные препараты
Анализ мочи и/или анализ крови
Снижение дозы или прекращение приема противовирусного препарата
—
Кожа
Вирус ветряной оспы (VZV)
Обследование с помощью ПЦР
Анализ на ДНК соскоба с везикулезных поражений кожи, которые еще не покрылись коркой
Бакпосев (лучше всего, если образец для посева берется из нераскрытых и недавно вскрывшихся везикул)
Ацикловир или похожий препарат
Распространенные
Возможен продромальный период с лёгкой-тяжёлой болью или покалыванием до образования поражений кожи
Наиболее чувствительным является исследование на основе ПЦР
Язвочки, вызванные простым герпесом
Обследование язвы с помощью ПЦР
Посев на ВПГ из язвы
Противовирусные препараты, если поражения тяжёлые, обширные, персистирующие или диссеминированные
Атипичные поражения при простом герпесе обширны, тяжелы или персистируют.
Наиболее чувствительным является исследование на основе ПЦР
Sarcoptes scabiei
Клиническая оценка и соскобы
См. "Чесотка: лечение"
Возможны тяжелые гиперкератические поражения
Болезненная везикулярная сыпь
Обследование
ПЦР жидкости из везикул, пустул и/или сухих корок
Противовирусные препараты
Сыпь может распространяться на другие участки тела
Часто встречается лимфаденопатия
Фиолетовые или красные папулы или узелки
Саркома Капоши или бартонеллёз
Биопсия
Антиретровирусные препараты и устранение причины
—
Приподнятые в центре поражения кожи
Криптококкоз или контагиозный моллюск
См. "Контагиозный моллюск: диагностика" и "Криптококкоз: диагностика"
Может присутствовать признак криптококкемии
Системные
Сепсис и септический шок, обусловленные внутрибольничной грамотрицательной флорой и стафилококком, диссеминированные оппортунистические инфекции
Грамотрицательные бактерии, Staphylococcus aureus, Candida spp, Salmonella, M. tuberculosis, MAC или H. capsulatum
Посев крови
Исследование костного мозга
Лечение причины заболевания
—
Вастинг-синдром (значительная потеря веса)
Многофакторные, в том числе СПИД, СПИД-ассоциированные оппортунистические инфекции, СПИД-ассоциированные онкологические заболевания и/или ВИЧ-индуцированный гипогонадизм
Определяется, как снижение массы тела на > 10% от массы тела
Антиретровирусные препараты (первичное лечение при данном синдроме)
Лечение скрытых инфекций; лечение по показаниям ВИЧ-индуцированного гипогонадизма
Мероприятия по улучшению аппетита и калорийности потребляемой пищи
—
ОАК = общий анализ крови; ЦМВ = цитомегаловирус; СМЖ = спинномозговая жидкость; ВПЧ = вирус папилломы человека; ВПГ = вирус простого герпеса; ВВИГ = иммуноглобулин для внутривенного введения; MAC = Mycobacterium avium комплекс; Mpox = оспа обезьян; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ЧТВ = частичное тромбопластиновое время; TMP/SMX = триметоприм/сульфаметоксазол/; TB = туберкулез; VZV =вирус ветряной оспы
* Антиретровирусные препараты всегда являются частью плана лечения. Они перечислены в этом разделе лечения только в том случае, если нет более специфического лечения.
† Такие диагнозы являются суррогатами поведения, повышающего риск инфицирования ВИЧ; при наличии таких диагнозов следует немедленно провести тестирование на ВИЧ.