Причины нефротического синдрома
Причины
Примеры
Первичные дислипидемии
Идиопатический
Фибриллярный и иммунотактоидный гломерулонефрит
Фокальный сегментарный гломерулосклероз
Быстро прогрессирующий ГН*
Вторичные дислипидемии
Метаболическое
Иммунологические
Криоглобулинемия*
Идиопатический
Болезнь Кастлмана
Неопластические
Карцинома (например, бронхов, молочных желез, толстого кишечника, желудка, почек)
Лекарственные
Золото
Героин
Альфа-интерферон
Литий
НПВП
Ртуть
Памидронат
Пеницилламин
Пробенецид
Бактериальная†
Протозойная†
Шистосомоз (вызванный Schistosoma haematobium)
Вирусные†
Вирусная инфекция Эпштейна-Барр
Аллергический
Антитоксины
Генетические синдромы
Врожденные нефротические синдромы
Синдром Альпорта*
Физиологические
Адаптация к уменьшению количества нефронов
Олигомеганефрония
Различные
Хроническая аллотрансплантантная нефропатия
Злокачественная артериальная гипертензия
*Чаще манифестирует как нефритический синдром.
†Инфекционные и постинфекционные причины.
ФСГС = фокальный сегментарный гломерулосклероз; ГН =гломерулонефрит; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты.