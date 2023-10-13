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Причины нефротического синдрома

Причины

Примеры

Первичные дислипидемии

Идиопатический

Фибриллярный и иммунотактоидный гломерулонефрит

Фокальный сегментарный гломерулосклероз

IgA нефропатия*

Мембранопролиферативный ГН*

Мембранозная нефропатия

Болезнь минимальных изменений

Быстро прогрессирующий ГН*

Вторичные дислипидемии

Метаболическое

Амилоидоз

Сахарный диабет

Иммунологические

Криоглобулинемия*

Иммуноглобулин А-васкулит*

Микроскопический полиангиит

Сывороточная болезнь

Синдром Шегрена

Системная красная волчанка*

Идиопатический

Болезнь Кастлмана

Саркоидоз

Неопластические

Карцинома (например, бронхов, молочных желез, толстого кишечника, желудка, почек)

Лейкемия

Лимфомы

Меланома

Множественная миелома

Лекарственные

Золото

Героин

Альфа-интерферон

Литий

НПВП

Ртуть

Памидронат

Пеницилламин

Пробенецид

Бактериальная†

Инфекционный эндокардит

Проказа

Сифилис

Протозойная†

Филяриатоз

Гельминтные инфекции

Малярия

Шистосомоз (вызванный Schistosoma haematobium)

Вирусные†

Вирусная инфекция Эпштейна-Барр

Гепатит В и С

ВИЧ-инфекция

Аллергический

Антитоксины

Укусы насекомых

Яд змей

Генетические синдромы

Врожденные нефротические синдромы

  • Нефротический синдром, резистентный к кортикостероидам (дефект подоцина)

  • Синдром Дениса-Драша

  • Диффузный мезангиальный склероз

  • Семейный ФСГН

  • Финский тип (например, мутация гена нефрина)

  • Синдром ногтей-надколенника (остеоониходисплазия)

Болезнь Фабри

Синдром Альпорта*

Серповидно-клеточная анемия

Физиологические

Адаптация к уменьшению количества нефронов

Ожирение тяжелой степени

Олигомеганефрония

Различные

Хроническая аллотрансплантантная нефропатия

Злокачественная артериальная гипертензия

Преэклампсия

*Чаще манифестирует как нефритический синдром.

†Инфекционные и постинфекционные причины.

ФСГС = фокальный сегментарный гломерулосклероз; ГН =гломерулонефрит; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты.

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