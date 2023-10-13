Некоторые распространенные причины лихорадки у детей
Тип
Примеры
Острые
Вирусные инфекции
< 1 месяца: TORCH инфекции (токсоплазмоз, другие возбудители [ветряная оспа, парвовирус B19], краснуха, цитомегаловирус [ЦМВ], вирус простого герпеса [ВПГ]), вирус Коксаки, энтеровирус, COVID-19 или другие коронавирусы, ВИЧ
≥ 1 месяца: энтеровирус и респираторные вирусы (например, респираторно-синцитиальный вирус, вирус парагриппа, аденовирус, вирус гриппа, риновирус, метапневмовирус, COVID-19 или другие коронавирусы, другие коронавирусы), ЦМВ, вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), ВПГ, вирус герпеса 6 типа
Бактериальные инфекции (наиболее распространенные возбудители зависят от возраста)
< 1 месяца:стрептококки группы В, Escherichia coli и другие патогены кишечной группы, Listeria monocytogenes (эти микроорганизмы могут вызывать бактериемию, пневмонию, пиелонефрит, менингит, и/или сепсис; а также, Salmonella spp и Staphylococcus aureus [например, при вспышках в детских коллективах], которые кроме бактериемии и сепсиса, могут вызывать инфекции мягких тканей, костей и суставов), сифилис
1-3 месяца:Streptococcus pneumoniae, стрептококки группы В, Neisseria meningitidis, L. monocytogenes (эти микроорганизмы могут вызывать бактериемию, пневмонию, менингит и/или и сепсис; другие общие инфекции включают средний отит [S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis], инфекции мочевыводящих путей [E. coli и другие кишечные патогены], энтерит [вид Salmonella, Shigella и другие], инфекции кожи и мягких тканей [S. aureus, стрептококки группа А и В], инфекции костей и суставов [S. aureus, вид Salmonella])
3-24 месяцев:S. pneumoniae, N. meningitidis (эти микроорганизмы могут вызывать бактериемию, менингит, и/или сепсис; другие общие инфекции включают средний отит и пневмонию [S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis], инфекции мочевыводящих путей [E. coli и другие кишечные патогены], энтерит [Salmonella, Shigella и другие], инфекции кожи и мягких тканей [S. aureus, стрептококки группы А], инфекции костей и суставов [S. aureus, Salmonella, Kingella kingae])
> 24 месяцев:S. pneumoniae, N. meningitidis (эти организмы могут вызывать бактериемию, менингит, и/или сепсис; другие общие инфекции включают средний отит, синусит и пневмонию [S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, микоплазма], фарингит или скарлатину [стрептококки группы А], инфекции мочевыводящих путей [E. coli и другие кишечные патогены], энтерит [вид Salmonella, Shigella и другие], инфекции кожи и мягких тканей [S. aureus, стрептококки группы А], инфекции костей и суставов [S. aureus, вид Salmonella, K. kingae])
Микобактерии туберкулеза у находившихся в контакте или в популяциях с повышенным риском
Риккетсиозная инфекция в соответствующих географических локациях
Другие инфекция, передающиеся через переносчиков (например, болезнь Лайма)
Неинфекционные
Острая ревматическая лихорадка
Нарушения терморегуляции (например, вегетативная дисфункция, несахарный диабет, ангидроз)
Отравление токсинами (например, антихолинергическими средствами)
Лекарственные препараты
Грибковые инфекции
Новорожденные или лица с иммунодефицитом: вид Candida наиболее распространен (инфекции мочевыводящих путей, менингит и/или сепсис)
Острая возвратная/периодическая
Вирусные инфекции
Частые или незначительные вирусные инфекции, идущие одна за другой, у детей младшего возраста
Перемежающиея лихорадки
Периодическая лихорадка с афтозным стоматитом, фарингитом, лимфоденитом (PFAPA) синдром
Семейная средиземноморская лихорадка (FMF)
Периодический синдром, ассоциированный с рецептором ФНО (TRAPS-синдром)
Гипериммуноглобулинемия D (HIDS)
Хроническая (лихорадка неизвестного происхождения)
Инфекционные*
Вирусная инфекция (например, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирус, вирусы гепатита, арбовирусы)
Кишечная инфекция (например, сальмонелла)
Абсцессы (внутрибрюшной, печеночный, почечный)
Инфекция костей и суставов (например, остеомиелит, септический артрит)
ВИЧ-инфекция (редко)
Туберкулез (редко)
Паразитарные инфекции (например, малярия—редко)
Болезнь Лайма (редко является причиной зроническрй лихорадки)
Неинфекционные
Воспалительные заболевания кишечника
Нарушения соединительной ткани (например, ювенильный идиопатический артрит, системная красная волчанка, острая ревматическая лихорадка)
Рак (наиболее известные лимфоретикулярные злокачественные новообразования, такие как лимфома или лейкемия,а также нейробластома или саркома)
Лекарственные препараты
Нарушения терморегуляции (например, вегетативная дисфункция, несахарный диабет, ангидроз)
Ложные лихорадки неизвестного происхождения
Симулятивная лихорадка (например, делегированный синдром Мюнхгаузена)
*Есть много инфекционных причин хронической лихорадки. Этот список не является исчерпывающим.
ЛНГ= лихорадка неясного генеза