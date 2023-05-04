Амилоидозом называют группу различных состояний, характеризующихся отложением во внеклеточном пространстве нерастворимых фибрилл, состоящих из неагрегированных белков. Эти белки могут накапливаться локально, что проявляется относительно немногими симптомами, или во многих органах, вызывая тяжелую полиорганную недостаточность. Амилоидоз можеть развиваться как первичный (de novo) или вторичный, при различных инфекционных, воспалительных или злокачественных заболеваниях. Его диагностируют по результатам биопсии пораженной ткани; амилоидогенный белок типируют с помощью ряда иммуногистологических и биохимических методов. Лечение зависит от типа амилоидоза.

Амилоидные фибриллы состоят из нормально растворимых белков c неправильной пространственной укладкой, которые агрегируют с образованием олигомеров и затем нерастворимых фибрилл. К такому неправильному сворачиванию и агрегации чувствительны много нормальных (дикого типа) и мутантных белков (амилоидогенные белки), и в результате формируется спектр весьма разнообразных причин и типов амилоидоза.

Амилоидные отложения состоят из небольших (около 10 нм в диаметре) нерастворимых фибрилл, которые образуют конгофильные бета-складчатые листы, которые можно идентифицировать с помощью рентгеновской дифракции. Помимо фибриллярных белков, отложения амилоида содержат сывороточный Р-компонент и гликозаминогликаны.

Амилоидные отложения окрашиваются гематоксилином и эозином в розовый цвет, содержат углеводные компоненты, которые окрашиваются периодическим кислотнным (Шиффовым) красителем или альциановым синим, но наиболее характерно светло-зеленое двулучепреломление при микроскопии в поляризованном свете после окрашивания Конго красным. При аутопсии пораженные органы могут выглядеть восковидными.

Для развития амилоидоза, помимо выработки амилоидогенных белков, вероятно, важно также нарушение функционирования нормальных механизмов выведения таких неправильно сформированных белков. Сами по себе отложения амилоида метаболически инертны, но механически влияют на органы, препятствуя осуществлению их функций. Тем не менее, некоторые префибриллярные олигомеры амилоидогенных белков оказывают прямое цитотоксическое действие, что становится важным компонентом патогенеза заболевания.

Симптомы и признаки амилоидоза Симптомы и признаки системного амилоидоза неспецифичные, что часто приводит к задержкам в диагностике. Особенно высокое подозрение на амилоидоз возникает при прогрессирующих полисистемных заболеваниях. Отложения амилоида в почках обычно возникают в мембраны клубочков, что приводит к развитию протеинурии, но примерно в 15% случаев поражаются канальцы, что проявляется азотемией с минимальной протеинурией. Эти процессы могут прогрессировать до развития нефротического синдрома с выраженной гипоальбуминемией, отеков, и анасарки или терминальной стадии почечной недостаточности. При поражении печени наблюдается ее безболезненное, и иногда значительное, увеличение. Печеночные тесты, как правило, свидетельствуют о внутрипеченочном холестазе с высокими уровнями щелочной фосфатазы, а позже - билирубина, хотя желтуха развивается редко. В некоторых случаях развивается портальная гипертензия с варикозным расширением вен пищевода и асцитом. Дыхательные пути и поражение гортани приводит к одышке, охриплости, визингу, кровохарканью или обструкции дыхательных путей. Инфильтрация миокарда вызывает развитие рестриктивной кардиомиопатии, и в конечном итоге приводит к нарушению диастолической функции и развитию сердечной недостаточности; возможны внутрисердечные блокады или аритмии. Часто развивается гипотония. AL-амилоидоз и АТТР часто проявляются периферической нейропатией с парестезиями в пальцах рук и ног. Вегетативная нейропатия может быть причиной ортостатической гипотензии, эректильной дисфункции, нарушения потоотделения, задержки мочи и нарушений моторики желудочно-кишечного тракта. Цереброваскулярная амилоидная ангиопатия чаще приводит к развитию спонтанного мозгового кровоизлияния, но у некоторых пациентов неврологические симптомы могут быть короткими и транзиторными. Отложения амилоида в желудочно-кишечном тракте могут нарушать моторику пищевода, тонкого и толстого кишечника. Возможны атония желудка, нарушения процессов всасывания, кровотечения или кишечная псевдонепроходимость. При AL-амилоидозе обычно наблюдается макроглоссия. Инфильтрация амилоида в мягких тканях обычно предшествует клинической экспрессии ATTRwt-амилоидной кардиомиопатии. Манифестация амилоидоза мягких тканей включает в себя карпальный туннельный синдром, синдром щёлкающего пальца, разрыв сухожилия бицепса и стеноз спинномозгового канала. Макроглоссия Изображение © Springer Science+Business Media Амилоидоз щитовидной железы может стать причиной уплотненного, симметричного, безболезненного зоба, похожего на тиреоидит Хашимото. Также могут возникать другие эндокринопатии. Поражение легких (главным образом при AL-амилоидозе) может характеризоваться очаговыми легочными узелками и кистами, патологическими изменениями в трахеобронхиальном дереве, плевральным выпотом или диффузными альвеолярно-септальными (интерстициальными) отложениями. Амилоид стекловидной непрозрачности и двусторонние фестончатые колебания зрачков развиваются при нескольких наследственных амилоидозах. Другими проявлениями являются кровоподтеки, часто вокруг глаз ("глаза енота"), обусловленные отложением амилоида в кровеносных сосудах. Амилоидные отложения вызывают ослабление кровеносных сосудов, что может привести к их разрыву после незначительной травмы, такой как чихание или кашель.

Диагностика амилоидоза Биопсия

Типирование амилоида

Тестирование для выявления органных поражений Биопсия Амилоидоз диагностируют при выявлении в пораженных органах фибриллярных отложений. Результат исследования аспирационного биоптата подкожной жировой клетчатки обнаруживает амилоидные отложения в 80% случаев у пациентов с AL типом амилоидоза, но менее чем в 25% случаев при ATTRwt типе (1). Если результат биопсии подкожной жировой клетчатки отрицательный, следует провести биопсию клинически пораженного органа. Диагностическая чувствительность биопсии почек и сердца составляет почти 100%, если эти органы поражены клинически. Срезы тканей окрашивают Конго красным и исследуют под поляризационным микроскопом для выявления характерного двойного лучепреломления. Неветвящиеся 10-нм фибриллы также можно выявить с помощью электронной микроскопии в биоптатах ткани сердца или почек. Ядерное сканирование с использованием трейсеров, тропных к костной ткани, может подтвердить диагноз транстиретиновой семейной амилоидной кардиомиопатии (ATTR) без биопсии сердца, при условии, что AL-амилоидоз исключен. Типирование амилоида После подтверждения диагноза амилоидоза с помощью биопсии определяют его тип, для чего предложен ряд методов. Для некоторых типов амилоидоза диагностически значима может быть иммуногистохимия или иммунофлюоресценция, но возможны и ложно-положительные результаты типирования. Другие полезные методы включают секвенирование генов при AF и биохимическую идентификацию с помощью масс-спектрометрии для точной идентификации вариантов белка в амилоидных отложениях (наиболее чувствительный и специфический метод). Если заподозрен AL, необходимо исключать основное заболевание с участием плазматических клеток, для чего проводят количественное измерение содержания легких цепей иммуноглобулинов в бессывороточном препарате, качественное определение моноклональных легких цепей в сыворотке или моче с использованием иммунофиксации и электрофореза (электрофорез белков сыворотки и электрофорез белков мочи при AL нечувствительны) и биопсию костного мозга с проточной цитометрией или иммуногистохимическим исследованием для выявления клональности плазматических клеток. При выявлении > 10% клоновых плазматических клеток необходимо дообследование, чтобы оценить соответствие критериям множественной миеломы, в том числе с проведением скрининга на литические поражения костей, анемию, почечную недостаточность и гиперкальциемию. Поражение органов Пациентов обследуют для выявления поражения внутренних органов, начиная с неинвазивного исследования: Почки: анализ мочи; измерение уровней АМК, креатинина и альбумина; расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ); и 24-часовый сбор мочи для электрофореза белков (СМЭБ)

Печень: функциональные тесты печени

Легкие: рентгенография грудной клетки, КТ грудной клетки и легочные функциональные пробы

Сердце: ЭКГ и измерение уровня биомаркеров, таких как мозгового (В-типа) натрийуретического пептида (BNP) или N-терминального про-BNP (NT-proBNP) и тропонина Поражение сердца можно заподозрить при низком вольтаже ЭКГ (вызванном утолщением стенки желудочка) и/или аритмиях. Если из-за симптомов подозревается вовлечение сердца, в дополнение к данным ЭКГ и сердечным биомаркерам проводится эхокардиография для измерения диастолического расслабления и общей продольной деформации (показатель систолической функции левого желудочка), а также для скрининга бивентрикулярной гипертрофии. В неоднозначных случаях может быть проведена МРТ сердца для выявления стойкого субэндокардиального усиления накопления гадолиния, что является характерным признаком заболевания. Сцинтиграфия миокарда с пирофосфатом технеция улучшила обнаружение ATTR-амилоидоза сердца и может помочь избежать необходимости биопсии сердца, при условии, что анализы крови исключают AL-амилоидоз (2, 3). Справочные материалы по диагностике 1. Aimo A, Emdin M, Musetti V, et al: Abdominal Fat Biopsy for the Diagnosis of Cardiac Amyloidosis. JACC Case Rep 2(8):1182-1185, 2020. doi:10.1016/j.jaccas.2020.05.062 2. Gillmore JD, Maurer MS, Falk RH, et al: Nonbiopsy diagnosis of cardiac transthyretin amyloidosis. Circulation 133(24):2404–2412, 2016. 3. Maurer MS, Bokhari S, Damy T, et al: Expert consensus recommendations for the suspicion and diagnosis of transthyretin cardiac amyloidosis. Circ Heart Fail 12(9):e006075, 2019.

Прогноз при амилоидозе Прогноз зависит от типа амилоидоза и пораженной системы органов, но при соответствующем патогенетическом лечении и поддерживающей терапии продолжительность жизни многих пациентов достаточно велика. AL амилоидоз осложняется тяжелой кардиомиопатией, и его прогноз остается наименее благоприятным, медиана выживаемости составляет < 1 г. Нелеченый ATTR-амилоидоз, как правило, в течение 5-15 лет прогрессирует до терминальной стадии поражения сердца или нервной системы. Считалось, что амилоид дикого типа ATTR обычно прогрессирует медленней остальных типов системного амилоидоза, которые поражают сердце, но у пациентов с амилоидом дикого типа ATTR заболевание прогрессирует в течение медианы 4-х лет от момента взятия биопсии и постановки диагноза до развития клинически проявляющейся сердечной недостаточности и смерти. Прогноз при АА амилоидозе во многом зависит от эффективности лечения основного инфекционного, воспалительного или опухолевого заболевания.