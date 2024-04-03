Обследование стоматологического пациента

Зубы осматривают на предмет формы, ровности, наличия дефектов, мобильности, цвета и наличия прикрепленных бляшек, белого вещества (мертвых бактерий, остатков пищи, дескваматированных эпителиальных клеток) и зубного камня.

Легко постукивают по зубам депрессором языка или ручкой зеркала для оценки их болезненности (перкуторная чувствительность). Перкуторная болезненность предполагает глубокий кариес (разрушение зубов), вызвавший некроз пульпы с периапикальным абсцессом или тяжелым заболеванием периодонта. Перкуторная чувствительность или боль при кусании также может указывать на неполный перелом зуба. Перкуторная чувствительность в нескольких соседних зубах верхней челюсти может быть результатом гайморита. Болезненность при пальпации вокруг верхушек зубов также может указывать на абсцесс.

Подвижные зубы обычно являются признаком тяжелого пародонтоза, но могут быть вызваны бруксизмом (сжиманием или скрежетом зубов) или травмой, повреждающей ткани пародонта. Редко зубы начинают шататься, когда альвеолярная кость разрушается подлежащим новообразованием (например, амелобластомой, эозинофильной гранулемой). Опухоль или системная причина альвеолярной потери костной массы (например, сахарный диабет, гиперпаратиреоз, остеопороз, синдром Кушинга) подозревается, когда зубы ослаблены и тяжелая доска и исчисление отсутствуют.

Зубной камень – это минерализованный зубной налет, содержащий бактерии, остатки пищи, слюну и слизь с солями кальция и фосфатами. После удаления зубного камня зуб почти незамедлительно покрывается мукополисахаридной пленкой (пелликулой). Примерно через 24 ч бактериальная колонизация превращает пленку в бляшки. Примерно через 72 ч бляшки начинают кальцифицироваться, превращаясь в зубной камень. Если зубные камни присутствуют, они располагаются преимущественно на язычной (внутренней) поверхности нижних передних зубов возле отверстий протоков подчелюстных и подъязычных слюнных желез (протоков Уортона) и на буккальной (щечной) поверхности верхних моляров вблизи отверстий протоков околоушных желез (протоки Стенсена).

Кариес (кариес зубов) вначале проявляется в виде белых пятен/дефектов зубной эмали вследствие деминерализации. Прогрессирование кариеса приводит к образованию полостей. Реминерализация белого пятна, при котором обычно используются соединения фосфата фтора или кальция, приводит к восстановлению дефекта эмали.

Изнашивание зубов может возникать в результате воздействия кислоты желудочного сока вследствие тяжелой формы гастроэзофагеального рефлюкса (эрозии), механического воздействия (стираемость или стачиваемость) вследствие бруксизма или трения при соприкосновении фарфоровой коронки с эмалью (фарфор является более прочным, чем эмаль), а также в результате старения. Изнашивание зубов делает жевательный процесс менее эффективным и вызывает повышенную чувствительность интактных зубов при поражении эрозией подлежащего дентина. Дентин чувствителен к прикосновению и к изменениям температуры. Стоматолог может устранить чувствительность таких зубов или восстановить анатомическую форму зубов посредством установки коронок или онлей-вкладок на сильно стертые зубы. В незначительных случаях чувствительности корня зуба обнаженный корень можно десенсибилизировать с помощью фторида, диаминфторида серебра или нитрата калия, либо средств, связывающих дентин.

Деформированные зубы могут указывать на нарушение развития или эндокринное расстройство. При синдроме Дауна зубы мелкие, иногда с агенезией боковых резцов или премоляров, и коническая форма резцов нижней челюсти. При врожденном сифилисе резцы могут быть небольшими в режущей трети, что приводит к приобретению ими формы колышка или отвертки с выемкой в центре режущего края (резцы Хатчинсона), а также 1-й моляр небольшой, с маленькой жевательной поверхностью и шероховатой, дольчатой, часто гипоплазированной эмалью (шелковичные моляры). При эктодермальной дисплазии зубы отсутствуют или имеют коническую форму, так что протезы могут понадобиться с детства.

Дентиногенез несовершенный, аутосомно-доминантное заболевание, вызывающее формирование аномального дентина, имеющего тусклый голубовато-коричневый и опалесцирующий цвет и не способного адекватно смягчать покрывающую его эмаль. Такие зубы не выдерживают жевательной нагрузки и быстро изнашиваются.

У людей с дефицитом гормона роста или с врожденным гипопаратиреозом корни зубов маленькие; люди с гигантизмом - большие. Акромегалия обусловливает избыток цемента в корнях, а также расширение челюстей, поэтому зубы могут быть широко расставленными. Акромегалия может стать причиной открытого прикуса, состояния, при котором резцы верхней и нижней челюсти не контактируют между собой при смыкании челюстей.

Врожденные узкие боковые резцы могут развиться в отсутствие системного заболевания. Наиболее часто врожденно отсутствуют третьи моляры, а затем верхние резцы и вторые нижние премоляры.

Дефекты цвета зуба необходимо отличать от потемнения или пожелтения, обусловленных пищевыми пигментами, старением, и, что самое важное, курением. Зуб может приобрести серый цвет из-за некроза пульпы, обычно в результате обширного кариеса, поражающего пульпу или из-за гемосидерина, попавшего в дентин после травм, с некрозом пульпы или без него.

Детские зубы заметно и надолго темнеют после даже кратковременного применения тетрациклинов матерью во 2-й половине беременности или ребенком во время одонтогенеза (развития зубов), специфической кальцификации коронок, которая длится до 9 лет. Тетрациклины редко вызывают изменение цвета полностью сформированных зубов у взрослых. Тем не менее, миноциклин вызывает потемнение кости, которое можно увидеть в ротовой полости, если покровная десна и слизистая оболочка тонкие. Пораженные зубы при флуоресценции в ультрафиолетовом свете имеют отличительные цвета, соответствующие специфическому цвету, принятому для тетрациклина.

При врожденной порфирии как временные, так и постоянные зубы могут приобретать красную или коричневую окраску, но всегда отсвечивают красноватым оттенком из-за пигмента, отложенного в дентине. Врожденная гипербилирубинемия вызывает желтоватое окрашивание зубов.

Зубы можно отбеливать (см. таблицу Процедура отбеливания зубов [Tooth-Whitening Procedures]).

Таблица Процесс отбеливания зубов Таблица

Дефекты зубной эмали могут быть вызваны рахитом, что проявляется в виде шереховатых неровных полос на эмали. Любое длительное лихорадочное заболевание во время одонтогенеза может вызвать формирование постоянной тонкой меловой «изъеденной» эмали или просто белого обесцвечивания, видимого после вскрывания зуба. Таким образом, возраст, в котором развилось заболевание, и его продолжительность можно оценить по локализации и высоте полосы.

Изъязвление эмали развивается также при комплексе туберозного склероза и синдроме Ангельмана. Амелогенез несовершенный, доминантное аутосомное заболевание, вызывает тяжелую гипоплазию эмали. Хроническая рвота и гастроэзофагальный рефлюкс могут вызвать декальцификацию зубных коронок, в первую очередь на внутренней поверхности верхних передних зубов.

Хроническое вдыхание кокаина может привести к обширной декальцинации зубов, поскольку этот наркотик распадается в слюне на основание и хлороводородную кислоту. Постоянное употребление метамфетамина вызывает ксеротомию, которая заметно повышает частоту возникновения кариеса зубов и пародонтальных воспалений («метамфетаминовый рот»).

Пловцы, которые проводят много времени в хлорированной воде бассейнов, могут потерять эмаль на внешней лицевой/буккальной стороне зубов, особенно верхних резцов, клыков и первых премоляров. Если в воду бассейна для корректировки рН добавляют натрия карбонат, образуется коричневый зубной камень, но он может быть удален при чистке зубов.

Флюороз – это изменение цвета эмали, которое может развиться у детей, пьющих воду, содержащую > 1,5 промилле фтора, во время развития зубов. Флюороз зависит от количества проглоченных фторидов и возраста ребенка во время экспозиции. Изменения эмали могут варьировать от нерегулярных белесых непрозрачных областей до тяжелой коричневой окраски всей коронки с шероховатой поверхностью. Такие зубы обладают высокой устойчивостью к кариесу.