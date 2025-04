Обследование стоматологического пациента

Кондиломы ротовой полости Изображение © Springer Science+Business Media

Географический язык (со складчатым языком) Изображение

Врач изначально осматривает лицо на наличие асимметрии, различных образований и поражений кожи. Небольшая асимметрия лица является обычной, но более выраженная асимметрия может указывать на скрытые расстройства, врожденные либо приобретенные (см. таблицу Некоторые расстройства в области рта по преобладающим местам их возникновения [Some Disorders of the Oral Region by Predominant Site of Involvement]).

Таблица Некоторые заболевания, вовлекающие преимущественно область рта Таблица