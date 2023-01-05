Обзор биологически активных пищевых добавок

FDA не требует от производителей биологически активных добавок доказывать их безопасность или эффективность (хотя добавки должны обладать историей исследования их безопасности). Производители и поставщики пищевых добавок должны сообщать FDA (управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США) о серьезных побочных явлениях через систему MedWatch, программу отчетности о безопасности медицинской продукции.

Большинство людей, которые используют пищевые добавки, считают, что они полезны для здоровья в целом, безопасны и эффективны для лечения и/или профилактики отдельнных заболеваний, или и то, и другое. Люди могут так думать, потому что БАДы являются натуральными (то есть полученными из растений или животных), а также потому, что некоторые из них веками используются в традиционных системах медицины.

Хотя в настоящее время проводится все больше клинических исследований, большинство пищевых добавок все еще не изучены тщательно. Информацию о таких исследованиях можно получить в Национальном центре комплементарной и интегративной медицины Национального института здоровья [NIH National Center for Complementary and Integrative Health] (NCCIH).

Для большинства БАДов доказательствами их безопасности или эффективности являются: