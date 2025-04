Обзор биологически активных пищевых добавок

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

U.S. Food & Drug Administration (FDA), Dietary Supplements: General information about the FDA's regulation of finished dietary supplement products and dietary ingredients

U.S. Food & Drug Administration (FDA), MedWatch: Доступ к отчёту FDA о безопасности медицинских продуктов для медицинских работников, пациентов и потребителей

National Institutes of Health (NIH), National Center for Complementary and Integrative Health: General information on research and information about complementary health products and practices