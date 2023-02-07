Усталостью является затруднение в инициировании и поддержании активности вследствие отсутствия энергии, которое сопровождается желанием отдохнуть. Усталость является нормальным явлением после физической нагрузки, длительного стресса и отсутствия сна.

Чувство усталости возникает чаще всего в составе симптомокомплекса, но даже если она является единственным или главным симптомом, чувство усталости является одним из самых распространенных симптомов.

Пациенты могут обратить внимание на некоторые другие симптомы, подобные усталости; различия между ними и усталостью обычно, но не всегда, возможно выявить при подробном опросе.

Слабость, симптом патологии нервной системы или нарушения сокращения мышц, проявляется недостаточной силой мышечного сокращения при максимуме усилий. Заболевания, такие как миастения и синдром Ламберта-Итона, могут вызывать слабость, вызывая ухудшение активности, напоминающее усталость.

Одышка при физической нагрузке, являющаяся ранним симптомом сердечных и легочных заболеваний, может уменьшить толерантность к физической нагрузке, напоминающее усталость. Респираторные симптомы обычно могут быть выявлены при тщательном опросе или разработаны в дальнейшем.

Сонливостью, симптомом заболеваний, вызывающих нарушения сна (например, аллергический ринит, эзофагеальный рефлюкс, болезненные заболевания опорно-двигательного аппарата, апноэ сна, серьезные хронические заболевания), является необычайно сильное желание уснуть. Общими признаками являются зевота и погружение в сон в дневное время. Пациенты, как правило, могут провести различие между сонливостью и усталостью. Тем не менее, лишение глубокой фазы сна с небыстрым движением глаз может вызвать мышечные боли и усталость, а у многих пациентов наряду с усталостью наблюдался тревожный сон, поэтому проведение различий между усталостью и сонливостью у них может быть затруднено.

Усталость может быть классифицирована в различных временных категорий, таких как:

Недавняя усталость: продолжительность менее 1 месяца

Длительная усталость: продолжительностью от 1 до 6 месяцев

Хроническая усталость: продолжительность более 6 месяцев

Синдром хронической усталости является одной из причин хронической усталости. В настоящее время существует два других термина для синдрома хронической усталости – миалгический энцефаломиелит и непереносимость системной нагрузки – хотя пока еще нет четкого разграничения между ними. Пациенты с COVID-19 могут иметь симптомы, которые длятся в течение нескольких недель или даже месяцев, которые известны как «длительный COVID» или «затяжной COVID» и напоминает поствирусную усталость (и может быть назван синдромом поствирусной усталости) и синдром хронической усталости (1).

Справочные материалы 1. Wong TL, Weitzer DJ. Long COVID and Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)-A Systemic Review and Comparison of Clinical Presentation and Symptomatology. Medicina (Kaunas). 2021;57(5):418. Published 2021 Apr 26. doi:10.3390/medicina57050418

Обследование при утомляемости Чувство усталости может быть весьма субъективным. Пациенты отличались друг от друга в своей оценке усталости и ее описании. Также существует несколько способов объективно подтверждающих чувство усталости или описаний, показывающих насколько это серьезно. Анамнез и физикальное обследование обращают внимание на выявление слабых проявлений основного заболевания (в частности, инфекции, эндокринные и ревматологические заболевания, анемия и депрессия), которые могут быть использованы для определения направления исследований. Анамнез Анамнез настоящего заболевания включает в себя открытые вопросы о том, что имеет место "усталость" с учетом описаний, которые могли бы предложить одышку при физической нагрузке, сонливость или мышечную слабость. Взаимоотношения между чувством усталости, активностью, отдыхом и сном должны быть выявлены, равно как время начала и конца курса и схемы лечения, и факторы, которые усиливают или уменьшают усталость. Обзор систем должны быть тщательным, поскольку потенциальные причины усталости и многочисленны, и разнообразны. Среди важных неспецифических симптомов находятся повышенная температура, потеря веса и ночная потливость (возможно предположение заболевания раком, ревматологических заболеваний или инфицирования). Учитывается характер прохождения менструации у женщин детородного возраста. Если причина не является очевидной, то пациентам должны быть заданы вопросы из отборочного опросника для определения психических расстройств (например, депрессии, тревожности, злоупотребления наркотиками, соматоформных расстройств, насилия в семье). В анамнезе перенесенных заболеваний должны быть рассмотрены известные заболевания. Полная история употребления лекарственных средств должна включать в себя рецептурные лекарства, лекарства, отпускаемые без рецепта, и легкие наркотики. Социальный анамнез должен выявлять описание питания, злоупотребление лекарственными средствами и влияние усталости на качество жизни, занятость и социальные и семейные отношения. Объективное обследование Жизненно важные признаки проверяются на наличие повышенной температуры, тахикардии, тахипноэ и гипотонии. Общий осмотр должен быть особенно всеобъемлющим, включая общий внешний вид и обследование сердца, легких, органов брюшной полости, головы и шеи, молочных желез, прямой кишки (включая обследование простаты и тестирование на скрытую кровь), половых органов, печени, селезенки, лимфатических узлов, суставов, а также кожи. Неврологическое обследование должно включать тестирование, как минимум, психического состояния, черепно-мозговых нервов, настроения, степени поражения, силы, массы и тонуса мышц, рефлексов и походки. Обычно, если чувство усталости наступило недавно, более целенаправленное обследование укажет причину этого. Если усталость хроническая, то обследование вряд ли выявить причину. Однако тщательное физикальное обследование является важным, а иногда и диагностически полезным способом строить взаимоотношения с пациентом. Тревожные симптомы Хроническая потеря веса

Хроническое повышение температуры или ночная потливость

Генерализованная лимфоденопатия

Мышечная слабость или боль

Серьезные симптомы без чувства усталости (например, кровохарканье, кровавая рвота, тяжелая одышка, асцит, спутанность сознания, суицидальные мысли)

Вовлеченность более одной системы органов (например, сыпь плюс артрит)

У лиц пожилого возраста вновь возникшая или с отличающимися проявлениями головная боль или потеря зрения, в частности, вместе с мышечными болями Интерпретация результатов В общем, причину, скорее всего, можно определить, если чувство усталости является одним из многих симптомов, чем когда чувство усталости является единственным симптомом. Чувство усталости, возрастающее с активностью и снижающееся с отдыхом, предполагает физикальное нарушение. Чувство усталости, которое присутствует постоянно и не уменьшается с отдыхом, особенно со случайными всплесками энергии, может указывать на психические расстройства. В отсутствие выводов о настораживающих признаках, для начальной оценки должно хватить тщательного анамнеза, физикального осмотра и рутинных лабораторных исследований (плюс тесты, направленные на конкретные результаты —см. Интерпретация выборочных результатов в исследовании усталости). Если результаты исследований являются отрицательными, то, как правило, целесообразно настороженное ожидание; если чувство усталости прогрессирует или развиваются другие симптомы и признаки, то пациенты перепроверяются. Для пациентов с длительной или хронической усталостью и некоторыми другими общими или конкретными клиническими данными могут быть рассмотрены несколько причин. Таблица Интерпретация выборочных результатов в исследовании усталости Таблица Обследование Обследование направлено на выяснение причин заболевания, подозреваемых на основе клинических данных. Если причина не очевидна или нет подозрений, основанных на клинических результатах, то лабораторные исследования вряд ли выявят причину заболевания. Тем не менее, многие врачи рекомендуют исследование следующих параметров: Общий анализ крови

Ферритин

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Тиреотропный гормон (ТТГ)

Биохимические исследования, в том числе определение уровня электролитов, глюкозы, кальция и исследования почек и печени Определение уровня креатинкиназы (КК) рекомендовано при болях или слабости в мышцах. Если у пациента имеются факторы риска, то рекомендуется проводить обследование на ВИЧ и на туберкулез с использованием очищенного белкового деривата (ППД) или гамма-интерфероновый тест. При кашле или одышке рекомендуется рентгенография грудной клетки. В случае инфицирования или иммунологической недостаточности, если нет наводящих клинических данных, то другие исследования не рекомендуются. Диагностика миалгического энцефаломиелита/болезни системной непереносимости нагрузки/синдрома хронической усталости требует специфических диагностических критериев.

Лечение утомляемости Лечение для снижения усталости ориентировано на устранение причины заболевания. Пациентов с миалгическим энцефаломиелитом/болезнью системной непереносимости нагрузок/синдромом хронической усталости и идиопатической хронической усталостью лечат одинаково. Им следует четко сказать, что этиология в настоящее время неизвестна. Лечение чаще бывает успешным, если практикующий клиницист терпелив, не навязывает свое видение проблемы и признает реальные последствия усталости. Потенциальные методы лечения включают физиотерапию (например, ЛФК с возрастающей нагрузкой) и психологическую поддержку (например, когнитивно-поведенческую терапию). Внимание на улучшении сна и облегчении боли также может помочь. Цели включают возвращение пациента к работе и поддержание нормального уровня его активности.

Основы гериартрии: слабость Чувство усталости чаще всего является первым симптомом заболевания пожилых пациентов. Например, первым симптомом инфекции пневмонии у пожилой женщины может быть чувство усталости, а не легочные симптомы. Первым симптомом других заболеваний, таких как гигантоклеточный артериит, также может быть чувство усталости у пациентов пожилого возраста. Так как у пациентов пожилого возраста проявления серьезной болезни могут стать очевидными после внезапного проявления чувства усталости, то причина этого должна быть определена как можно быстрее. Также достаточно более вероятно, что чувство усталости будет вызвано гигантоклеточным артериитом или другим серьезным физическим нарушением в пожилом возрасте.