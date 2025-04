Умственная отсталость

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

American Academy of Pediatrics: Comprehensive evaluation of the child with intellectual disability or global developmental delays (2014)

Individuals with Disabilities Education Act (IDEA): закон США, который предоставляет бесплатное соответствующее государственное образование имеющим на это право детям с ограниченными возможностями и обеспечивает специальное образование и соответствующие услуги для этих детей

Americans with Disability Act: закон США, который запрещает дискриминацию из-за ограничения физических возможностей

Section 504 of the Rehabilitation Act: закон США, который гарантирует определенные права лицам с ограниченными физическими возможностями

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD): An organization providing research, support, and advocacy resources for people with intellectual and developmental disabilities