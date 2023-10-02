Биполярные расстройства

Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам , 5-е издание, переработанное

Уровень тироксина (T4) и тиреотропного гормона (ТТГ) для выявления гипертиреоза

Исключение злоупотребления стимуляторами клинически или по результатам токсикологического анализа крови или мочи

Стандартные лабораторные тесты (например, полный общий анализ крови, базовая метаболическая панель), чтобы исключить другие общие патологические состояния

Диагностика биполярного расстройства I типа требует соответствия критериям DSM-5-TR для маниакального эпизода, как описано выше, плюс наличие ремиссий и рецидивов в анамнезе (1). Маниакальному эпизоду могут предшествовать или следовать за ним гипоманиакальные или большие депрессивные эпизоды.

Диагноз биполярного расстройства II типа требует соответствия критериям DSM-5-TR для хотя бы одного гипоманического эпизода, а также хотя бы одного большого депрессивного эпизода [2]). Симптомы должны быть достаточно серьезными, чтобы заметно ухудшить социальные или профессиональные функции или потребовать госпитализации для предотвращения вреда себе или окружающим.

Некоторые пациенты с симптомами депрессии, возможно, ранее переживали эпизоды гипомании или мании, но они не расскажут об этом сами, пока их об этом специально не спросят. Умелый опрос может выявить болезненные признаки (например, избыток расходов, импульсивные сексуальные эскапады, злоупотребление наркотиками), хотя такая информация, скорее всего, будет предоставлена родственниками. Может оказаться полезным структурированный инвентарь, такой как Опросник расстройств настроения (Mood Disorder Questionnaire). Со всеми пациентами следует провести ненавязчивый, но откровенный опрос о суицидальных наклонностях, планах или попытках.

Подобные острые маниакальные или гипоманиакальные симптомы могут быть результатом злоупотребления стимуляторами, лечения кортикостероидами или агонистами дофамина, или общих заболеваний, таких как гипертиреоз или феохромоцитома. Пациенты с гипертиреозом обычно имеют другие физические симптомы и признаки, но тестирование функции щитовидной железы (уровни T4 и ТТГ) является целесообразным методом обследования для новых пациентов. Пациенты с феохромоцитомой имеют выраженную интермиттирующую или устойчивую гипертензию; если артериальная гипертензия отсутствует, тестирование на феохромоцитому не показано. Другие расстройства реже вызывают симптомы мании, но депрессивные симптомы могут возникнуть в ряде расстройств (см. таблицу Некоторые причины развития симптомов депрессии и мании).

Сбор анамнеза по употреблению психоактивных веществ (особенно амфетаминов и кокаина) и токсикологический скрининг крови или мочи может помочь выявить такие причины состояния. Однако в связи с тем, что эпизод мог быть вызван употреблением наркотиков у пациента с биполярным расстройством, поиск наличия симптомов (маниакальных или депрессивных), не связанных с употреблением наркотических веществ, имеет важное значение.

Некоторые пациенты с шизоаффективное расстройство имеют маниакальные симптомы, но такие пациенты имеют психотические признаки, которые могут сохраняться за пределами эпизодов патологического настроения.

Пациенты с биполярным аффективным расстройством могут также иметь тревожные расстройства (например, социофобию, панические атаки, обсессивно-компульсивные расстройства), что может привести к возможной ошибке в диагнозе.