Лихорадка неизвестного происхождения ЛНП

Рассматривают предыдущие результаты анализов, особенно посевов. Для положительного результата посевов по некоторым микроорганизмам может потребоваться долгое время, также могут потребоваться специальные методики. Микробиологическая лаборатория должна быть проконсультирована относительно необходимых условий культивирования (например, продолжительности инкубации, специальных сред, температуры, газообразной среды).

В максимально возможной степени клиническая информация используется для целенаправленных анализов (см. Таблицу Некоторые причины лихорадки неизвестного происхождения). Например, пожилых пациентов, не выходящих из дома, не следует проверять на наличие клещевых инфекций или малярии, но наличие этих заболеваний должно быть очень серьезно рассмотрено у молодых путешественников, которые исследуют пещеры, занимаются пешим туризмом или водными видами спорта в эндемичных районах. Пожилых пациентов нужно обследовать на предмет гигантоклеточного артериита, а более молодые пациенты в этом, как правило, не нуждаются.

В дополнение к специфическим анализам обычно следует сделать следующие анализы:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Скорость оседания эритроцитов, уровни С-реактивного белка, прокальцитонина, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ферритина

Печеночные тесты

Анализ мочи с микроскопическим исследованием

Последовательный посев крови (в идеале, до антибактериальной терапии)

Анализ на антитела к ВИЧ, анализ концентрации РНК и тестирование методом полимеразной цепной реакции

Туберкулиновая кожная проба или анализ активности интерферона-гамма

Даже если эти анализы делали ранее, они могут направить диагностику в нужное русло.

Анализ мочи, посев мочи и рентгенография грудной клетки, которые обычно уже сделаны, проводят повторно, если результаты указывают на то, что это нужно делать.

Любая доступная жидкость или материал из измененных областей тела, идентифицированных во время осмотра, сдаются на посев (например, для бактерий, микобактерий, грибов, вирусов или некоторых прихотливых бактерий). Специфические для идентификации микроорганизма тесты, такие как полимеразная цепная реакция и серологические титры (во время острой фазы и в период выздоровления) полезны в основном тогда, когда они основаны на клиническом подозрении и не проводятся бессистемно.

Серологические анализы, такие как антинуклеарное антитело (ANA) и ревматический фактор (РФ), проводятся, чтобы проверить на ревматологические нарушения.

Томографии назначаются согласно симптомам и признакам. Как правило, необходимо провести визуализирующие исследования области дискомфорта, например, у пациентов с болями в спине — МРТ позвоночника с контрастным усилением (для проверки на наличие инфекции или опухоли); у пациентов с болями в животе — КТ брюшной полости с контрастным усилением. Однако КТ грудной клетки, живота и таза должны быть сделаны даже когда у пациентов нет локальных симптомов или признаков аденопатии и скрытых абсцессов.

Если гемокультуры положительны, или имеются шумы в сердце, или периферические признаки предполагают эндокардит, то проводят эхокардиографию.

В целом, КТ эффективна для выявления патологий, локализованных по животу, области таза или груди.

МРТ более чувствительна, чем КТ, для выявления большинства причин лихорадки неясного происхождения, поражающей центральную нервную систему (ЦНС), и ее следует делать, если в качестве причины рассматривают ЦНС.

Дуплексная ангиография может быть эффективной для идентификации случаев глубокого венозного тромбоза.

Радионуклидное сканирование с индий-111-мечеными гранулоцитами может помочь исключить некоторые инфекционные или воспалительные процессы. Эта техника вообще-то вышла из употребления, потому что, как считают, слишком мало способствует установлению диагноза, но в некоторых сообщениях имеются сведения, что она дает более высокий диагностический показатель, чем КТ (1).

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) может также быть информативна для обнаружения очага лихорадки. ПЭТ-сканирование показывает области высокой метаболической активности, которые являются областями воспаления и инфекции.

Биопсия может потребоваться, если нарушения выявлены в той ткани, по которой можно провести биопсию (например, печень, костный мозг, кожа, плевра, лимфоузлы, кишечник, мышцы). Экземпляры биопсии должны быть оценены с позиций гистопатологии и посевом на предмет бактерий, грибов, вирусов и микобактерий или отправлены на молекулярный диагностический анализ (полимеразная цепная реакция). Биопсия мышц или биопсия кожи с сыпью могут подтвердить васкулит. Двусторонняя биопсия височной артерии может подтвердить гигантоклеточный артериит у пожилых пациентов с необъяснимой лихорадкой неизвестного происхождения.