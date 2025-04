Лихорадка неизвестного происхождения ЛНП

1. Fusco FM, Pisapia R, Nardiello S, Cicala SD, Gaeta GB, Brancaccio G. Fever of unknown origin (FUO): which are the factors influencing the final diagnosis? A 2005-2015 systematic review. BMC Infect Dis. 2019;19(1):653. Published 2019 Jul 22. doi:10.1186/s12879-019-4285-8