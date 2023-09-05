Противогрибковая медикаментозная терапия

Существует 2 лекарственные формы амфотерицина B:

Дезоксихолат (стандартная форма)

На основе липидов

Стандартная форма амфотерицина B дезоксихолата должна всегда применяться в 5%-ном растворе декстрозы, потому что соли могут преципитировать препарат. Его обычно дают в течение 2–3 часов, хотя более быстрые вливания через 20–60 минут можно использовать у отдельных пациентов. Однако более быстрые вливания обычно имеют нежелательные явления.

У многих пациентов может быть озноб, лихорадка, тошнота, рвота, анорексия, головная боль и иногда гипотония во время и в течение нескольких часов после вливания. Амфотерицин B может также вызвать химический тромбофлебит при введении через периферические вены; предпочтительнее использовать центральный венозный катетер. Часто используется предварительное лечение ацетаминофеном или нестероидными противовоспалительными препаратами; если эти препараты неэффективны, к вливанию иногда добавляют или дают как отдельный внутривенный болюс гидрокортизон в дозировке 25–50 мг или дифенгидрамин 25 мг. Часто во время расширенной терапии доза гидрокортизона может быть постепенно уменьшена и сведена на нет. Тяжелые ознобы и мышечная ригидность могут быть уменьшены или предотвращены мепердином 50–75 мг внутривенно.

Некоторые липидные препараты уменьшают токсичность амфотерицина B (особенно нефропатию и связанные с вливанием симптомы). Доступны два препарата:

Амфотерицин B липидный комплекс

Липосомный амфотерицин B

Липидные формы предпочтительнее по сравнению с обычным амфотерицином B, потому что они вызывают меньше связанных с инфузиями симптомов и менее нефротоксичны.