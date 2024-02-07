Иммунотерапия

Моноклональные антитела (мАТ) производятся in vitro для распознавания специфических антигенов (АГ)-мишеней; они используются для лечения солидных и гемопоэтических опухолей, воспалительных процессов и инфекций. Большинство клинически используемых мАТ нацелены на один антиген, но некоторые из них разработаны биспецифичными. Моноклональные антитела, клинически применяемые в настоящее время, включают:

Мышиные

Химерные

Гуманизированные

Полностью человеческий

Мышиные мАТ получают путем введения мышам заданного АГ, после чего из их селезенки берутся В-клетки, способные вырабатывать АТ, специфичные к этому заданному АГ, объединяют эти клетки с бессмертными клетками миеломы мышей; получив таким образом гибридные клетки, их культивируют и получают продуцируемые ими АТ. Клиническое применение мышиных АТ ограничено, поскольку они индуцируют выработку антимышиных АТ, что может привести к болезни иммунных комплексов (реакция гиперчувствительности III типа), слабо активируют АПК и Т-лимфоциты и быстро выводятся.

Чтобы свести к минимуму проблемы, возникающие при использовании мышиных мАТ исследователи используют методики рекомбинантных ДНК для производства моноклональных антител, которые являются частично человеческими и частично мышиными. В зависимости от того, какую часть в составе АТ составляют человеческие молекулы, конечный продукт называют:

Химерным

Гуманизированным

Как в химерных, так и в гуманизированных моноклональных антителах процесс обычно начинается, как описано выше, с продуцирования клеток гибридом мышей, которые вырабатывают антитела к желаемому антигену. Затем ДНК нескольких или всех вариабильных участков мышиного АТ сшивается с ДНК человеческого иммуноглобулина. Полученную ДНК помещают в клеточную культуру млекопитающих, которая затем экспрессирует конечный ген, продуцирующий желаемое АТ. Если часть мышиного гена по всему вариабельному участку сшита с частью гена человеческого константного региона, то антитела, вырабатываемые в результате активности такого гена, называются «химерными». Если мышиный ген используют только для АГ-связывающего участка гипервариабельного региона в составе вариабельного региона, антитела называются «гуманизированными».

Химерные моноклональные антитела активируют антиген-презентирующие клетки (АПК) и Т-клетки более эффективно по сравнению с мышиными моноклональными антителами, но способны индуцировать продукцию человеческих антихимерных антител.

Гуманизированные моноклональные антитела против различных антигенов (АГ) доступны к применению в лечении колоректального рака, рака груди, лейкоза, аллергий, аутоиммунных патологий, отторжения трансплантатов и респираторной-вирусной синцитиальной инфекции.

Полностью человеческие мАТ получают с использованием трансгенных мышей, которые содержат гены человеческого иммуноглобулина или с использованием метода фагового дисплея (т.е., клонирования белков с помощью бактериофага) по отношению к генам иммуноглобулинов, выделенных из В-клеток человека. Полностью человеческие моноклональные антитела обладают пониженной иммуногенностью и, следовательно, могут иметь меньше побочных эффектов.

Моноклональные антитела, которые нацелены на молекулы контрольных точек как Т-клеток, так и опухолевых клеток (так называемые ингибиторы контрольных точек – см. таблицу Клиническое использование некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]) используются для предотвращения подавления противоопухолевых реакций и эффективного лечения некоторых резистентных до настоящего времени типов раковых заболеваний. Однако поскольку молекулы контрольных точек также принимают участие в иных типах иммунного ответа, ингибиторы контрольных точек могут вызывать тяжелые формы иммуноопосредованного воспалительного процесса и аутоиммунные ответы (как системные, так и специфические).