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Иммунотерапия

Авторы:Peter J. Delves, PhD, University College London, London, UK
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Иммунотерапевтические препараты используются для модификации иммунных механизмов. Использование этих агентов быстро развивается; продолжают разрабатываться новые классы, новые агенты и новые способы использования существующих агентов. Разработан ряд иммунотерапевтических препаратов различных классов (см. также таблицу Клиническое использование некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]):

  • Моноклональные антитела

  • Фузионные белки

  • Растворимые цитокиновые рецепторы

  • Рекомбинантные цитокины

  • Низкомолекулярные миметики

  • Клеточные виды терапии

Таблица
Таблица

Некоторые иммунотерапевтические препараты для клинического применения

Возбудитель

Эффекты

Некоторые показания*

Моноклональные антитела†

Абциксимаб

Рецептор тромбоцитарного антигликопротеина IIb/IIIa

Профилактика сердечных ишемических осложнений у пациентов, перенесших чрескожное коронарное вмешательство, или у пациентов высокого риска с острым коронарным синдромом

Адалимумаб

Анти-ФНО-альфа

Анкилозирующий спондилит

Болезнь Крона

Гнойный гидраденит

Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит

Ревматоидный артрит

Язвенный колит

Неинфекционный увеит

Хронический бляшечный псориаз

Псориатический артрит

Алемтузумаб

Антитела к В-лимфоцитам (CD52)

В-клеточный ХЛЛ

Рецидивирующий рассеянный склероз

Алирокумаб

Антагонист пропротеинконвертазы 9-ого субтилизин-кексинового типа

Снижение ЛПНП, как дополнение к диете и статинам, у взрослых с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией или ишемической болезнью сердца

Атезолизумаб

Анти-PD-L1

Переходно-клеточная (уротелиальная) карцинома

НМРЛ

Мелкоклеточный рак легкого

Трижды негативный рак молочной железы

Гепатоцеллюлярная карцинома

Меланома с положительной мутацией BRAF V600

Альвеолярная саркома мягких тканей

Авелумаб

Анти-PD-L1

Карцинома Меркеля

Почечно-клеточная карцинома

Уротелиальная карцинома

Базиликсимаб

Антитела к рецептору ИЛ-2

Трансплантация почек

Белимумаб

Антитела к стимулирующему белку В-лимфоцитов (анти-BLyS)

Системная красная волчанка

Бенрализумаб

Антитела к рецептору альфа ИЛ-5

Эозинофильная астма

Бевацизумаб

Анти-ФРЭС-A

Эпителиальный рак яичника, маточной трубы или первичный рак брюшины.

Глиобластома

Колоректальный рак

HER2-отрицательный рак молочной железы

Почечно-клеточная карцинома

Рак шейки матки

Неплоскоклеточный НМРЛ

Безлотоксумаб

Анти-Clostridioides (formerly, Clostridium) difficile токсин В

Инфекция, вызванная Клостридиум дифициле

Блинатумомаб

Биспецифические: Анти-CD19 и анти-CD3c

Предшественник В-клеточного ОЛЛ

Брентуксимаб ведотин

Анти-CD30 (связаны с антимитотическим препаратом монометиловым ауристатином E)

Лимфома Ходжкина

АККЛ или другие CD30-экспрессирующие Т-клеточные лимфомы

Бродалумаб

Антитела к рецептору А ИЛ-17

Бляшковидный псориаз

Brolucizumab

Анти-ФРЭС-A

Диабетический макулярный отек

Неоваскулярная (влажная) возрастная дегенерация желтого пятна

Буросумаб

Анти-фактор роста фибробластов 23

Х-сцепленная гипофосфатемия

Канакинумаб

Анти-ИЛ-1 бета

Ювенильный идиопатический артрит

Подагра

Синдромы перемежающихся лихорадок:

Caplacizumab

Антитела против фактора фон Виллебранда

Приобретенная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Cemiplimab

Анти-PD-1

Плоскоклеточный рак кожи

Базальноклеточная карцинома

НМРЛ

Цертолизумаб (пегилированный Fab фрагмент)

Анти-ФНО-альфа

Анкилозирующий спондилит

Болезнь Крона

Бляшковидный псориаз

Ревматоидный артрит

Псориатический артрит

Рентген-негативный осевой спондилоартрит

Цетуксимаб

Анти-EGFR

ПКРГШ

Колоректальный рак

Crizanlizumab

Анти-P-селектин

Серповидно-клеточная анемия

Даратумумаб

Анти-CD38

Множественная миелома

Деносумаб

Анти-RANKL

Гигантоклеточная опухоль кости

Гиперкальциемия при злокачественных процессах

Остеопороз

Профилактика костных осложнений (например, переломы, боли в костях) у больных с множественной миеломой или метастазами в кости от плотных опухолей

Для увеличения костной массы у мужчин, получающих андрогендепривационную терапию при раке простаты, и у женщин, получающих адъювантную терапию ингибиторами ароматазы при раке молочной железы

Динутуксимаб

Анти-гликолипид GD2

Детская нейробластома

Дупилумаб

Антитела к рецептору альфа ИЛ-4

Атопический дерматит

Атопическая астма

Хронический риносинусит с назальным полипозом

Эозинофильный эзофагит

Узловатая почесуха

Дурвалумаб

Анти-PD-L1

Уротелиальная карцинома

НМРЛ

Мелкоклеточный рак легкого

Экулизумаб

Антитела к С5 компоненту комплемента

Атипичный гемолитико уремический синдром

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

Элотузумаб

Анти-SLAMF7

Множественная миелома

Emapalumab

Анти-ИФН-гамма

Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

Эмицизумаб

Биспецифические: анти-фактор IXa и анти-фактор X.

Профилактика или уменьшение эпизодов кровотечения у пациентов с гемофилией А

Enfortumab vedotin

Анти-нектин-4, связанный с антимитотическим препаратом монометилауристатином E

Уротелиальный рак

Эренумаб

Антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида

Профилактика мигрени

Эволокумаб

Антагонист пропротеинконвертазы 9-ого субтилизин-кексинового типа

Снижение сердечно-сосудистого риска у пациентов с ишемической болезнью сердца

Снижение уровня холестерина ЛПНП при семейной гиперхолестеринемии или атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваниях

Fremanezumab

Антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида

Профилактика мигрени

Galcanezumab

Антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида

Профилактика мигрени

Гемтузумаб

Конъюгат озогамицина с анти-CD33 антителом

CD33 + острый миелоидный лейкоз

Голимумаб

Анти-ФНО-альфа

Ревматоидный артрит

Псориатический артрит

Анкилозирующий спондилит

Язвенный колит

Гуселькумаб

Анти-ИЛ-23

Бляшковидный псориаз

Псориатический артрит

Ибализумаб

Анти-CD4

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) типа 1

Ибритумомаб тиуксетан

Антитела к CD20, связанные с воздействием радиоактивного препарата иттрия 90

B-клеточная неходжкинская лимфома

Идурацизумаб

Анти-дабигатран

Купирование антикоагулянтного эффекта дабигатрана при необходимости экстренного хирургического вмешательства/неотложных процедур или при угрожающем жизни или неконтролируемом кровотечении.

Инфликсимаб

Анти-ФНО-альфа

Болезнь Крона или язвенный колит

Ревматоидный артрит

Анкилозирующий спондилит

Псориатический артрит

Бляшковидный псориаз

Инотузумаб

Конъюгат озогамицина с анти-CD22 антителом

Предшественник В-клеточного ОЛЛ

Ипилимумаб

Анти-CTLA-4

Меланома

Почечно-клеточная карцинома

Колоректальный рак

Isatuximab

Анти-CD38

Множественная миелома

Иксекизумаб

Анти-ИЛ-17A

Бляшковидный псориаз

Псориатический артрит

Анкилозирующий спондилит

Lanadelumab

Ингибитор плазматического калликреина

Наследственный ангионевротический отек

Меполизумаб

Анти-ИЛ-5

Эозинофильная астма

Хронический риносинусит с назальными полипами

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом

Гиперэозинофильный синдром

Mogamulizumab

антитела к CCR4

Грибовидный микоз

Синдром Сезари

Moxetumomab pasudotox

Антитело CD22, связанное с усеченной формой экзотоксина Pseudomonas PE38

Волосатоклеточный лейкоз

Натализумаб

Анти-интегрин альфа-4

Рассеянный склероз

Болезнь Крона

Нецитумумаб

EGFR1

Плоскоклеточный НМРЛ

Ниволумаб

Анти-PD-1

Меланома

НМРЛ

Мезотелиому

Почечно-клеточная карцинома

Лимфома Ходжкина

ПКРГШ

Уротелиальная карцинома

Колоректальный рак

Гепатоцеллюлярная карцинома

Рак пищевода и рак желудочно-пищеводного тракта

Рак желудка

Обилтоксаксимаб

Антитело к протективному антигену Bacillus anthracis

Ингаляционная форма сибирской язвы (используется с антибиотиками)

Обинутузумаб

Анти-CD20

Фолликулярная лимфома

ХЛЛ

Окрелизумаб

Анти-CD20

Рассеянный склероз

Офатумумаб

Анти‒CD20

ХЛЛ

Омализумаб

Анти-IgE

Астма

Крапивницу

Паливизумаб

Анти-респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) F-белок.

Профилактика серьезных заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ инфекцией

Панитумумаб

Анти-EGFR

Колоректальный рак

Пембролизумаб

Анти-PD-1

Меланома

НМРЛ

Мелкоклеточный рак легкого

ПКРГШ

Лимфома Ходжкина

В-клеточная лимфома

Уротелиальная карцинома

Колоректальный рак

Аденокарцинома желудка или желудочно-пищеводного перехода

Плоскоклеточный рак пищевода

Рак шейки матки

Гепатоцеллюлярная карцинома

Карцинома Меркеля

Почечно-клеточная карцинома

Рак эндометрия

Пертузумаб

Анти-HER2

Рак молочной железы

Polatuzumab

Анти-CD79b

В-клеточная лимфома

Рамуцирумаб

Анти-VEGFR-2

Колоректальный рак

НМРЛ

Аденокарцинома желудка или желудочно-пищеводного перехода

Гепатоцеллюлярная карцинома

Ранибизумаб

Анти-ФРЭС

Неоваскулярная (влажная) возрастная дегенерация желтого пятна

Макулярный отек в результате окклюзии центральной вены сетчатки

Диабетический макулярный отек

диабетическая ретинопатия

Миопическая хориоидальная неоваскуляризация

Ravulizumab

Anti-C5

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

Атипичный гемолитико уремический синдром

Миастения гравис

Раксибакумаб

Антитело к протективному антигену Bacillus anthracis

Ингаляционная сибирская язва

Реслизумаб

Анти-ИЛ-5

Эозинофильная астма

Risankizumab

Anti-IL-23p19

Бляшковидный псориаз

Псориатический артрит

Ритуксимаб

Anti–CD20

CD20 положительные В-клеточные лимфомы

Лейкозы

Ревматоидный артрит

Вульгарная пузырчатка

Гранулематоз с полиангиитом

Микроскопический полиангиит

Romosozumab

Анти-склеростин

Остеопороз

Сарилумаб

Антитела к рецептору ИЛ-6

Ревматоидный артрит

Полимиалгический ревматизм

Секукинумаб

Анти-ИЛ-17A

Анкилозирующий спондилит

Нерадиографический аксиальный спондилоартрит

Псориатический артрит

Бляшковидный псориаз

Силтуксимаб

Анти-ИЛ-6

Мультицентрическая болезнь Кастлемана

Сотровимаб

Анти-SARS-Cov-2 консервативный эпитоп спайк

COVID-19

Teprotumumab

Антитела к рецептору ИФР-1

Тиреоид-ассоциированная орбитопатия

Тилдракизумаб

Анти-ИЛ-23

Бляшковидный псориаз

Тоцилизумаб

Антитела к рецептору ИЛ-6

Ревматоидный артрит

Ювенильный идиопатический артрит

Гигантоклеточный артериит

Синдром высвобождения цитокинов после лечения CAR Т-клетками

Тозитумомаб

Антитела к CD20, связаные с радиоактивным йодом [131I]

CD20+неходжкинская лимфома

Трастузумаб

Анти-HER2

HER2-позитивный рак молочной железы

HER2+ рак желудка или желудочно-пищеводного перехода

Устекинумаб

Анти-IL-12 и -IL-23

Бляшковидный псориаз

Болезнь Крона

Язвенный колит

Псориатический артрит

Ведолизумаб

Анти-интегрин-альфа-4-бета-7

Язвенный колит

Болезнь Крона

Фузионные белки

Абатацепт (внеклеточный домен CTLA-4, слитый с Fc-областью IgG1)

Ингибирование активации Т-лимфоцитов

Ревматоидный артрит

Ювенильный идиопатический артрит

Псориатический артрит

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Афлиберцепт (части внеклеточных доменов VEGF, слитые с Fc-областью IgG1).

Ингибирование неоваскуляризации и сосудистой проницаемости

Неоваскулярная (влажная) возрастная дегенерация желтого пятна

Денилейкин-дифтитокс (химерный белок ИЛ-2 и дифтерийного токсина)

Доставка токсина к CD25-компоненту рецептора ИЛ-2

CD25+ кожная Т-клеточная лимфома

Этанерцепт (гибрид ФНО-альфа-рецептора 2 CD120b с Fc-областью IgG1)

Снижение уровня ФНО

Ревматоидный артрит

Ювенильный идиопатический артрит

Псориатический артрит

Анкилозирующий спондилит

Бляшковидный псориаз

Растворимый рецептор цитокинов

Анакинра (в РФ не зарегисрирован) (антагонист рецептора ИЛ-1, иногда пегилированный для достижения более длительного периода полувыведения)

Конкурентное ингибирование ИЛ-1 альфа и ИЛ-1 бета

Ревматоидный артрит

Мультисистемное воспалительное заболевание неонатального возраста (NOMID)

Дефицит антагониста рецепторов ИЛ-1 (DIRA)

Подагра

Пирофосфатная артропатия (псевдоподагра)

Цитокины

ИФН-альфа

Антипролиферативное и противовирусное действие

Хронический гепатит В

Хронический гепатит С

СПИД-ассоциированная саркома Капоши

Хроническая миелоидная лейкемия

Condylomata acuminata

Волосатоклеточный лейкоз

Меланома

Неходжкинская лимфома

ИФН-бета

Антипролиферативное и противовирусное действие

Рассеянный склероз

ИФН-гамма

Иммуностимулирующее и противовирусное действие

Инфекционный контроль при хроническом гранулематозном заболевании

Злокачественный остеопетроз

ИЛ-2

Иммуностимулирующее действие

Почечно-клеточная карцинома

Меланома

ИЛ-11

Тромбопоэтический фактор роста

Тромбоцитопения

Г-КСФ

Стимуляция выработки гранулоцитов

Нейтропения

ГМ-КСФ

Стимуляция выработки гранулоцитов и макрофагов/моноцитов

Нейтропения

Клеточная терапия

Axicabtagene ciloleucel (CAR-T-препарат)

CD19-направленные генетически модифицированные аутологичные Т-клетки

В-клеточная лимфома

Сипулейцел-Т

Аутологичные циркулирующие ICAM-1+ мононуклеаров периферической крови, активированных фосфатазой предстательной железы кислоты и ГМ-КСФ

Рак простаты

Tisagenlecleucel (препарат генной терапии CAR-T)

CD19-направленные генетически модифицированные аутологичные Т-клетки

Предшественник В-клеточного ОЛЛ

В-клеточная лимфома

* Многие иммунотерапевтические препараты одобрены для использования только в определенных подгруппах пациентов (например, в зависимости от возраста, подтипа и стадии заболевания, предыдущего лечения и т. д.). Они часто используются в сочетании с другими препаратами. Более подробную информацию можно найти в инструкции по назначению препарата.

†не включены мАТ, используемые для диагностического тестирования и радиологической визуализации. Antibody Society ведет полный список терапевтических средств на основе антител, одобренных, а также тех, которые находятся на рассмотрении в регуляторных органах Соединенных Штатов и Европейского союза.

АККЛ = анапластическая крупноклеточная лимфома; ОЛЛ = острый лимфобластный лейкоз; АНЦА = антинейтрофильные цитоплазматические антитела; ХАР = химерный антигенный рецептор; CD = кластер дифференцировки; ХЛЛ = хронический лимфолейкоз; CTLA = цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген; РЭФР = рецептор эпидермального фактора роста; Fc = кристаллизующийся фрагмент; Г-КСФ = гранулоцитарный колониестимулирующий фактор; ГМ-КСФ = гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор; HER2 = рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа; ПРГШ = плоскоклеточный рак головы и шеи; ММА = молекула межклеточной адгезии; ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ЛПНП = липопротеин низкой плотности; мАт = моноклональное антитело; МОБ = минимальная остаточная болезнь; НМРЛ = немелкоклеточный рак легкого; PD-L1 = лиганд запрограммированной смерти 1; RANKL = лиганд рецептора-активатора ядерного фактора каппа-В; SLAMF7 = 7-й представитель семейства молекул активации сигнальных лимфоцитов; ФНО = фактор некроза опухоли; ФРСЭ-A = фактор роста сосудистого эндотелия-А; ФРСЭр = рецептор ФРСЭ.

Моноклональные антитела

Моноклональные антитела (мАТ) производятся in vitro для распознавания специфических антигенов (АГ)-мишеней; они используются для лечения солидных и гемопоэтических опухолей, воспалительных процессов и инфекций. Большинство клинически используемых мАТ нацелены на один антиген, но некоторые из них разработаны биспецифичными. Моноклональные антитела, клинически применяемые в настоящее время, включают:

  • Мышиные

  • Химерные

  • Гуманизированные

  • Полностью человеческий

Мышиные мАТ получают путем введения мышам заданного АГ, после чего из их селезенки берутся В-клетки, способные вырабатывать АТ, специфичные к этому заданному АГ, объединяют эти клетки с бессмертными клетками миеломы мышей; получив таким образом гибридные клетки, их культивируют и получают продуцируемые ими АТ. Клиническое применение мышиных АТ ограничено, поскольку они индуцируют выработку антимышиных АТ, что может привести к болезни иммунных комплексов (реакция гиперчувствительности III типа), слабо активируют АПК и Т-лимфоциты и быстро выводятся.

Чтобы свести к минимуму проблемы, возникающие при использовании мышиных мАТ исследователи используют методики рекомбинантных ДНК для производства моноклональных антител, которые являются частично человеческими и частично мышиными. В зависимости от того, какую часть в составе АТ составляют человеческие молекулы, конечный продукт называют:

  • Химерным

  • Гуманизированным

Как в химерных, так и в гуманизированных моноклональных антителах процесс обычно начинается, как описано выше, с продуцирования клеток гибридом мышей, которые вырабатывают антитела к желаемому антигену. Затем ДНК нескольких или всех вариабильных участков мышиного АТ сшивается с ДНК человеческого иммуноглобулина. Полученную ДНК помещают в клеточную культуру млекопитающих, которая затем экспрессирует конечный ген, продуцирующий желаемое АТ. Если часть мышиного гена по всему вариабельному участку сшита с частью гена человеческого константного региона, то антитела, вырабатываемые в результате активности такого гена, называются «химерными». Если мышиный ген используют только для АГ-связывающего участка гипервариабельного региона в составе вариабельного региона, антитела называются «гуманизированными».

Химерные моноклональные антитела активируют антиген-презентирующие клетки (АПК) и Т-клетки более эффективно по сравнению с мышиными моноклональными антителами, но способны индуцировать продукцию человеческих антихимерных антител.

Гуманизированные моноклональные антитела против различных антигенов (АГ) доступны к применению в лечении колоректального рака, рака груди, лейкоза, аллергий, аутоиммунных патологий, отторжения трансплантатов и респираторной-вирусной синцитиальной инфекции.

Полностью человеческие мАТ получают с использованием трансгенных мышей, которые содержат гены человеческого иммуноглобулина или с использованием метода фагового дисплея (т.е., клонирования белков с помощью бактериофага) по отношению к генам иммуноглобулинов, выделенных из В-клеток человека. Полностью человеческие моноклональные антитела обладают пониженной иммуногенностью и, следовательно, могут иметь меньше побочных эффектов.

Моноклональные антитела, которые нацелены на молекулы контрольных точек как Т-клеток, так и опухолевых клеток (так называемые ингибиторы контрольных точек – см. таблицу Клиническое использование некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]) используются для предотвращения подавления противоопухолевых реакций и эффективного лечения некоторых резистентных до настоящего времени типов раковых заболеваний. Однако поскольку молекулы контрольных точек также принимают участие в иных типах иммунного ответа, ингибиторы контрольных точек могут вызывать тяжелые формы иммуноопосредованного воспалительного процесса и аутоиммунные ответы (как системные, так и специфические).

Фузионные белки

Данные гибридные белки получены посредством слияния генетических последовательностей, кодирующих целиком или частично синтез 2 различных белков; в итоге они будут кодировать желаемые свойства обеих исходных молекул (например, антиклеточный компонент в сочетании с клеточным токсином). Фармакокинетические свойства терапевтических белков могут быть улучшены сшивкой с другими полипептидами с более длительным периодом полувыведения (например, Fc область IgG).

Растворимые цитокиновые рецепторы

Растворимые варианты рецепторов цитокинов могут блокировать действие цитокинов, связываясь с ними, прежде чем они присоединятся к нормальному рецептору клеточной поверхности.

Этанерцепт – фузионный протеин, состоящий из двух сшитых идентичных цепей CD120b-рецепторов фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа. Таким образом, данный биологический агент блокирует ФНО-альфа и применяется для лечения ревматоидного артрита, полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита, анкилозирующего спондилита, псориатического артрита и бляшечного псориаза.

Рекомбинантные цитокины

Колониестимулирующие факторы (КСФ), такие, как эритропоэтин, гранулоцитарный КСФ (Г-КСФ) и КСФ гранулоцитов-макрофагов (ГМ-КСФ) применяют для лечения пациентов, получающих химиотерапию, или после трансплантаций при заболеваниях крови или онкопатологиях и пациентов, имеющих хроническую нейтропению тяжелой степени (см. таблицу Клиническое применение некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]). Интерферон-альфа (ИФН-альфа) и ИФН-гамма применяются при лечении рака, иммунодефицитных состояний и вирусных инфекций. ИФН-бета используется для лечения рецидивирующего рассеянного склероза.

Анакинра, используемая в лечении ревматоидного артрита, является рекомбинантным, слегка модифицированным негликозилированным антагонистом рецептора IL-1R; данный препарат прикрепляется к рецептору IL-1, тем самым, предотвращая связывание IL-1, но в противоположность IL-1 не активирует рецептор.

Клетки, экспрессирующие рецепторы цитокина, могут быть мишенями для модифицированных вариантов данного цитокина (а именно, денилейкин-дифтитокс – белок слияния, содержащий последовательности IL-2 и токсина дифтерии). Денилейкин используется при кожной Т-клеточной лимфоме, нацеливая токсин на клетки, экспрессирующие компонент CD25 рецептора ИЛ-2.

Низкомолекулярные миметики

Малые линейные пептиды, циклические пептиды и малые органические молекулы в настоящее время изучаются как агонисты или антагонисты широкого спектра действия. Скриниговые лаборатории пептидов и органических компонентов идентифицируют потенциальные миметики (например, агонисты рецепторов эритропоэтина, тромбопоэтина и колоние-стимулирующего фактора гранулоцитов).

Клеточные виды терапии

Клетки иммунной системы больного обрабатывают (например, лейкаферезом) и активируют in vitro, а затем вновь вводят больному. Цель данного метода лечения состоит в том, чтобы усилить обычно недостаточный естественный иммунный ответ при раке. Методы активации клеток иммунитета включают использование цитокинов для стимуляции и увеличения числа противоопухолевых цитотоксических Т-лимфоцитов и пульсированного представления антиген-презентирующим клеткам, например, дендритным, опухолевого антигена. Перед тем как быть возвращенными пациенту, Т-клетки могут быть генетически сконструированными на экспрессию химерных антигенных рецепторов (CAR) или Т-клеточных рецепторов (TCR), способных распознавать опухолевые антигены; данный подход показал свою эффективность среди пациентов с лейкозом, а также в случае с лимфомой.

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