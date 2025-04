Иммунотерапия

Иммунотерапевтические препараты используются для модификации иммунных механизмов. Использование этих агентов быстро развивается; продолжают разрабатываться новые классы, новые агенты и новые способы использования существующих агентов. Разработан ряд иммунотерапевтических препаратов различных классов (см. также таблицу Клиническое использование некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]):

Моноклональные антитела

Фузионные белки

Растворимые цитокиновые рецепторы

Рекомбинантные цитокины

Низкомолекулярные миметики

Клеточные виды терапии

Таблица Некоторые иммунотерапевтические препараты для клинического применения Таблица

Моноклональные антитела Моноклональные антитела (мАТ) производятся in vitro для распознавания специфических антигенов (АГ)-мишеней; они используются для лечения солидных и гемопоэтических опухолей, воспалительных процессов и инфекций. Большинство клинически используемых мАТ нацелены на один антиген, но некоторые из них разработаны биспецифичными. Моноклональные антитела, клинически применяемые в настоящее время, включают: Мышиные

Химерные

Гуманизированные

Полностью человеческий Мышиные мАТ получают путем введения мышам заданного АГ, после чего из их селезенки берутся В-клетки, способные вырабатывать АТ, специфичные к этому заданному АГ, объединяют эти клетки с бессмертными клетками миеломы мышей; получив таким образом гибридные клетки, их культивируют и получают продуцируемые ими АТ. Клиническое применение мышиных АТ ограничено, поскольку они индуцируют выработку антимышиных АТ, что может привести к болезни иммунных комплексов (реакция гиперчувствительности III типа), слабо активируют АПК и Т-лимфоциты и быстро выводятся. Чтобы свести к минимуму проблемы, возникающие при использовании мышиных мАТ исследователи используют методики рекомбинантных ДНК для производства моноклональных антител, которые являются частично человеческими и частично мышиными. В зависимости от того, какую часть в составе АТ составляют человеческие молекулы, конечный продукт называют: Химерным

Гуманизированным Как в химерных, так и в гуманизированных моноклональных антителах процесс обычно начинается, как описано выше, с продуцирования клеток гибридом мышей, которые вырабатывают антитела к желаемому антигену. Затем ДНК нескольких или всех вариабильных участков мышиного АТ сшивается с ДНК человеческого иммуноглобулина. Полученную ДНК помещают в клеточную культуру млекопитающих, которая затем экспрессирует конечный ген, продуцирующий желаемое АТ. Если часть мышиного гена по всему вариабельному участку сшита с частью гена человеческого константного региона, то антитела, вырабатываемые в результате активности такого гена, называются «химерными». Если мышиный ген используют только для АГ-связывающего участка гипервариабельного региона в составе вариабельного региона, антитела называются «гуманизированными». Химерные моноклональные антитела активируют антиген-презентирующие клетки (АПК) и Т-клетки более эффективно по сравнению с мышиными моноклональными антителами, но способны индуцировать продукцию человеческих антихимерных антител. Гуманизированные моноклональные антитела против различных антигенов (АГ) доступны к применению в лечении колоректального рака, рака груди, лейкоза, аллергий, аутоиммунных патологий, отторжения трансплантатов и респираторной-вирусной синцитиальной инфекции. Полностью человеческие мАТ получают с использованием трансгенных мышей, которые содержат гены человеческого иммуноглобулина или с использованием метода фагового дисплея (т.е., клонирования белков с помощью бактериофага) по отношению к генам иммуноглобулинов, выделенных из В-клеток человека. Полностью человеческие моноклональные антитела обладают пониженной иммуногенностью и, следовательно, могут иметь меньше побочных эффектов. Моноклональные антитела, которые нацелены на молекулы контрольных точек как Т-клеток, так и опухолевых клеток (так называемые ингибиторы контрольных точек – см. таблицу Клиническое использование некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]) используются для предотвращения подавления противоопухолевых реакций и эффективного лечения некоторых резистентных до настоящего времени типов раковых заболеваний. Однако поскольку молекулы контрольных точек также принимают участие в иных типах иммунного ответа, ингибиторы контрольных точек могут вызывать тяжелые формы иммуноопосредованного воспалительного процесса и аутоиммунные ответы (как системные, так и специфические).

Фузионные белки Данные гибридные белки получены посредством слияния генетических последовательностей, кодирующих целиком или частично синтез 2 различных белков; в итоге они будут кодировать желаемые свойства обеих исходных молекул (например, антиклеточный компонент в сочетании с клеточным токсином). Фармакокинетические свойства терапевтических белков могут быть улучшены сшивкой с другими полипептидами с более длительным периодом полувыведения (например, Fc область IgG).

Растворимые цитокиновые рецепторы Растворимые варианты рецепторов цитокинов могут блокировать действие цитокинов, связываясь с ними, прежде чем они присоединятся к нормальному рецептору клеточной поверхности. Этанерцепт – фузионный протеин, состоящий из двух сшитых идентичных цепей CD120b-рецепторов фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа. Таким образом, данный биологический агент блокирует ФНО-альфа и применяется для лечения ревматоидного артрита, полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита, анкилозирующего спондилита, псориатического артрита и бляшечного псориаза.

Рекомбинантные цитокины Колониестимулирующие факторы (КСФ), такие, как эритропоэтин, гранулоцитарный КСФ (Г-КСФ) и КСФ гранулоцитов-макрофагов (ГМ-КСФ) применяют для лечения пациентов, получающих химиотерапию, или после трансплантаций при заболеваниях крови или онкопатологиях и пациентов, имеющих хроническую нейтропению тяжелой степени (см. таблицу Клиническое применение некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]). Интерферон-альфа (ИФН-альфа) и ИФН-гамма применяются при лечении рака, иммунодефицитных состояний и вирусных инфекций. ИФН-бета используется для лечения рецидивирующего рассеянного склероза. Анакинра, используемая в лечении ревматоидного артрита, является рекомбинантным, слегка модифицированным негликозилированным антагонистом рецептора IL-1R; данный препарат прикрепляется к рецептору IL-1, тем самым, предотвращая связывание IL-1, но в противоположность IL-1 не активирует рецептор. Клетки, экспрессирующие рецепторы цитокина, могут быть мишенями для модифицированных вариантов данного цитокина (а именно, денилейкин-дифтитокс – белок слияния, содержащий последовательности IL-2 и токсина дифтерии). Денилейкин используется при кожной Т-клеточной лимфоме, нацеливая токсин на клетки, экспрессирующие компонент CD25 рецептора ИЛ-2.

Низкомолекулярные миметики Малые линейные пептиды, циклические пептиды и малые органические молекулы в настоящее время изучаются как агонисты или антагонисты широкого спектра действия. Скриниговые лаборатории пептидов и органических компонентов идентифицируют потенциальные миметики (например, агонисты рецепторов эритропоэтина, тромбопоэтина и колоние-стимулирующего фактора гранулоцитов).