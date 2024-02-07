Иммунотерапия

Иммунотерапевтические препараты используются для модификации иммунных механизмов. Использование этих агентов быстро развивается; продолжают разрабатываться новые классы, новые агенты и новые способы использования существующих агентов. Разработан ряд иммунотерапевтических препаратов различных классов (см. также таблицу Клиническое использование некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]):
Моноклональные антитела
Фузионные белки
Растворимые цитокиновые рецепторы
Рекомбинантные цитокины
Низкомолекулярные миметики
Клеточные виды терапии
Некоторые иммунотерапевтические препараты для клинического применения
Возбудитель
Эффекты
Некоторые показания*
Моноклональные антитела†
Абциксимаб
Рецептор тромбоцитарного антигликопротеина IIb/IIIa
Профилактика сердечных ишемических осложнений у пациентов, перенесших чрескожное коронарное вмешательство, или у пациентов высокого риска с острым коронарным синдромом
Адалимумаб
Анти-ФНО-альфа
Полиартикулярный ювенильный идиопатический артрит
Неинфекционный увеит
Хронический бляшечный псориаз
Алемтузумаб
Антитела к В-лимфоцитам (CD52)
В-клеточный ХЛЛ
Рецидивирующий рассеянный склероз
Алирокумаб
Антагонист пропротеинконвертазы 9-ого субтилизин-кексинового типа
Снижение ЛПНП, как дополнение к диете и статинам, у взрослых с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией или ишемической болезнью сердца
Атезолизумаб
Анти-PD-L1
Переходно-клеточная (уротелиальная) карцинома
Трижды негативный рак молочной железы
Меланома с положительной мутацией BRAF V600
Альвеолярная саркома мягких тканей
Авелумаб
Анти-PD-L1
Базиликсимаб
Антитела к рецептору ИЛ-2
Белимумаб
Антитела к стимулирующему белку В-лимфоцитов (анти-BLyS)
Бенрализумаб
Антитела к рецептору альфа ИЛ-5
Эозинофильная астма
Бевацизумаб
Анти-ФРЭС-A
Эпителиальный рак яичника, маточной трубы или первичный рак брюшины.
HER2-отрицательный рак молочной железы
Неплоскоклеточный НМРЛ
Безлотоксумаб
Анти-Clostridioides (formerly, Clostridium) difficile токсин В
Инфекция, вызванная Клостридиум дифициле
Блинатумомаб
Биспецифические: Анти-CD19 и анти-CD3c
Предшественник В-клеточного ОЛЛ
Брентуксимаб ведотин
Анти-CD30 (связаны с антимитотическим препаратом монометиловым ауристатином E)
АККЛ или другие CD30-экспрессирующие Т-клеточные лимфомы
Бродалумаб
Антитела к рецептору А ИЛ-17
Brolucizumab
Анти-ФРЭС-A
Неоваскулярная (влажная) возрастная дегенерация желтого пятна
Буросумаб
Анти-фактор роста фибробластов 23
Х-сцепленная гипофосфатемия
Канакинумаб
Анти-ИЛ-1 бета
Ювенильный идиопатический артрит
Синдромы перемежающихся лихорадок:
Caplacizumab
Антитела против фактора фон Виллебранда
Приобретенная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
Cemiplimab
Анти-PD-1
НМРЛ
Цертолизумаб (пегилированный Fab фрагмент)
Анти-ФНО-альфа
Рентген-негативный осевой спондилоартрит
Цетуксимаб
Анти-EGFR
Crizanlizumab
Анти-P-селектин
Даратумумаб
Анти-CD38
Деносумаб
Анти-RANKL
Гигантоклеточная опухоль кости
Гиперкальциемия при злокачественных процессах
Профилактика костных осложнений (например, переломы, боли в костях) у больных с множественной миеломой или метастазами в кости от плотных опухолей
Для увеличения костной массы у мужчин, получающих андрогендепривационную терапию при раке простаты, и у женщин, получающих адъювантную терапию ингибиторами ароматазы при раке молочной железы
Динутуксимаб
Анти-гликолипид GD2
Детская нейробластома
Дупилумаб
Антитела к рецептору альфа ИЛ-4
Атопическая астма
Хронический риносинусит с назальным полипозом
Дурвалумаб
Анти-PD-L1
Экулизумаб
Антитела к С5 компоненту комплемента
Атипичный гемолитико уремический синдром
Элотузумаб
Анти-SLAMF7
Emapalumab
Анти-ИФН-гамма
Первичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз
Эмицизумаб
Биспецифические: анти-фактор IXa и анти-фактор X.
Профилактика или уменьшение эпизодов кровотечения у пациентов с гемофилией А
Enfortumab vedotin
Анти-нектин-4, связанный с антимитотическим препаратом монометилауристатином E
Уротелиальный рак
Эренумаб
Антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида
Профилактика мигрени
Эволокумаб
Антагонист пропротеинконвертазы 9-ого субтилизин-кексинового типа
Снижение сердечно-сосудистого риска у пациентов с ишемической болезнью сердца
Снижение уровня холестерина ЛПНП при семейной гиперхолестеринемии или атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваниях
Fremanezumab
Антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида
Профилактика мигрени
Galcanezumab
Антагонист рецепторов кальцитонин-ген-связанного пептида
Профилактика мигрени
Гемтузумаб
Конъюгат озогамицина с анти-CD33 антителом
CD33 + острый миелоидный лейкоз
Голимумаб
Анти-ФНО-альфа
Гуселькумаб
Анти-ИЛ-23
Ибализумаб
Анти-CD4
Ибритумомаб тиуксетан
Антитела к CD20, связанные с воздействием радиоактивного препарата иттрия 90
B-клеточная неходжкинская лимфома
Идурацизумаб
Анти-дабигатран
Купирование антикоагулянтного эффекта дабигатрана при необходимости экстренного хирургического вмешательства/неотложных процедур или при угрожающем жизни или неконтролируемом кровотечении.
Инфликсимаб
Анти-ФНО-альфа
Болезнь Крона или язвенный колит
Инотузумаб
Конъюгат озогамицина с анти-CD22 антителом
Предшественник В-клеточного ОЛЛ
Ипилимумаб
Анти-CTLA-4
Isatuximab
Анти-CD38
Иксекизумаб
Анти-ИЛ-17A
Lanadelumab
Ингибитор плазматического калликреина
Меполизумаб
Анти-ИЛ-5
Эозинофильная астма
Хронический риносинусит с назальными полипами
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
Mogamulizumab
антитела к CCR4
Moxetumomab pasudotox
Антитело CD22, связанное с усеченной формой экзотоксина Pseudomonas PE38
Волосатоклеточный лейкоз
Натализумаб
Анти-интегрин альфа-4
Нецитумумаб
EGFR1
Плоскоклеточный НМРЛ
Ниволумаб
Анти-PD-1
Рак пищевода и рак желудочно-пищеводного тракта
Обилтоксаксимаб
Антитело к протективному антигену Bacillus anthracis
Ингаляционная форма сибирской язвы (используется с антибиотиками)
Обинутузумаб
Анти-CD20
Фолликулярная лимфома
Окрелизумаб
Анти-CD20
Офатумумаб
Анти‒CD20
Омализумаб
Анти-IgE
Паливизумаб
Анти-респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) F-белок.
Профилактика серьезных заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ инфекцией
Панитумумаб
Анти-EGFR
Пембролизумаб
Анти-PD-1
В-клеточная лимфома
Аденокарцинома желудка или желудочно-пищеводного перехода
Плоскоклеточный рак пищевода
Пертузумаб
Анти-HER2
Polatuzumab
Анти-CD79b
В-клеточная лимфома
Рамуцирумаб
Анти-VEGFR-2
Аденокарцинома желудка или желудочно-пищеводного перехода
Ранибизумаб
Анти-ФРЭС
Неоваскулярная (влажная) возрастная дегенерация желтого пятна
Макулярный отек в результате окклюзии центральной вены сетчатки
Диабетический макулярный отек
Миопическая хориоидальная неоваскуляризация
Ravulizumab
Anti-C5
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Атипичный гемолитико уремический синдром
Раксибакумаб
Антитело к протективному антигену Bacillus anthracis
Ингаляционная сибирская язва
Реслизумаб
Анти-ИЛ-5
Эозинофильная астма
Risankizumab
Anti-IL-23p19
Ритуксимаб
Anti–CD20
CD20 положительные В-клеточные лимфомы
Лейкозы
Romosozumab
Анти-склеростин
Сарилумаб
Антитела к рецептору ИЛ-6
Секукинумаб
Анти-ИЛ-17A
Нерадиографический аксиальный спондилоартрит
Силтуксимаб
Анти-ИЛ-6
Мультицентрическая болезнь Кастлемана
Сотровимаб
Анти-SARS-Cov-2 консервативный эпитоп спайк
Teprotumumab
Антитела к рецептору ИФР-1
Тилдракизумаб
Анти-ИЛ-23
Тоцилизумаб
Антитела к рецептору ИЛ-6
Ювенильный идиопатический артрит
Синдром высвобождения цитокинов после лечения CAR Т-клетками
Тозитумомаб
Антитела к CD20, связаные с радиоактивным йодом [131I]
Трастузумаб
Анти-HER2
HER2-позитивный рак молочной железы
HER2+ рак желудка или желудочно-пищеводного перехода
Устекинумаб
Анти-IL-12 и -IL-23
Ведолизумаб
Анти-интегрин-альфа-4-бета-7
Фузионные белки
Абатацепт (внеклеточный домен CTLA-4, слитый с Fc-областью IgG1)
Ингибирование активации Т-лимфоцитов
Ювенильный идиопатический артрит
Афлиберцепт (части внеклеточных доменов VEGF, слитые с Fc-областью IgG1).
Ингибирование неоваскуляризации и сосудистой проницаемости
Неоваскулярная (влажная) возрастная дегенерация желтого пятна
Денилейкин-дифтитокс (химерный белок ИЛ-2 и дифтерийного токсина)
Доставка токсина к CD25-компоненту рецептора ИЛ-2
CD25+ кожная Т-клеточная лимфома
Этанерцепт (гибрид ФНО-альфа-рецептора 2 CD120b с Fc-областью IgG1)
Снижение уровня ФНО
Ювенильный идиопатический артрит
Растворимый рецептор цитокинов
Анакинра (в РФ не зарегисрирован) (антагонист рецептора ИЛ-1, иногда пегилированный для достижения более длительного периода полувыведения)
Конкурентное ингибирование ИЛ-1 альфа и ИЛ-1 бета
Мультисистемное воспалительное заболевание неонатального возраста (NOMID)
Дефицит антагониста рецепторов ИЛ-1 (DIRA)
Пирофосфатная артропатия (псевдоподагра)
Цитокины
ИФН-альфа
Антипролиферативное и противовирусное действие
СПИД-ассоциированная саркома Капоши
Хроническая миелоидная лейкемия
Волосатоклеточный лейкоз
ИФН-бета
Антипролиферативное и противовирусное действие
ИФН-гамма
Иммуностимулирующее и противовирусное действие
Инфекционный контроль при хроническом гранулематозном заболевании
Злокачественный остеопетроз
ИЛ-2
Иммуностимулирующее действие
ИЛ-11
Тромбопоэтический фактор роста
Г-КСФ
Стимуляция выработки гранулоцитов
Нейтропения
ГМ-КСФ
Стимуляция выработки гранулоцитов и макрофагов/моноцитов
Нейтропения
Клеточная терапия
Axicabtagene ciloleucel (CAR-T-препарат)
CD19-направленные генетически модифицированные аутологичные Т-клетки
В-клеточная лимфома
Сипулейцел-Т
Аутологичные циркулирующие ICAM-1+ мононуклеаров периферической крови, активированных фосфатазой предстательной железы кислоты и ГМ-КСФ
Tisagenlecleucel (препарат генной терапии CAR-T)
CD19-направленные генетически модифицированные аутологичные Т-клетки
Предшественник В-клеточного ОЛЛ
В-клеточная лимфома
* Многие иммунотерапевтические препараты одобрены для использования только в определенных подгруппах пациентов (например, в зависимости от возраста, подтипа и стадии заболевания, предыдущего лечения и т. д.). Они часто используются в сочетании с другими препаратами. Более подробную информацию можно найти в инструкции по назначению препарата.
†не включены мАТ, используемые для диагностического тестирования и радиологической визуализации. Antibody Society ведет полный список терапевтических средств на основе антител, одобренных, а также тех, которые находятся на рассмотрении в регуляторных органах Соединенных Штатов и Европейского союза.
АККЛ = анапластическая крупноклеточная лимфома; ОЛЛ = острый лимфобластный лейкоз; АНЦА = антинейтрофильные цитоплазматические антитела; ХАР = химерный антигенный рецептор; CD = кластер дифференцировки; ХЛЛ = хронический лимфолейкоз; CTLA = цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген; РЭФР = рецептор эпидермального фактора роста; Fc = кристаллизующийся фрагмент; Г-КСФ = гранулоцитарный колониестимулирующий фактор; ГМ-КСФ = гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор; HER2 = рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа; ПРГШ = плоскоклеточный рак головы и шеи; ММА = молекула межклеточной адгезии; ИФН = интерферон; ИЛ = интерлейкин; ЛПНП = липопротеин низкой плотности; мАт = моноклональное антитело; МОБ = минимальная остаточная болезнь; НМРЛ = немелкоклеточный рак легкого; PD-L1 = лиганд запрограммированной смерти 1; RANKL = лиганд рецептора-активатора ядерного фактора каппа-В; SLAMF7 = 7-й представитель семейства молекул активации сигнальных лимфоцитов; ФНО = фактор некроза опухоли; ФРСЭ-A = фактор роста сосудистого эндотелия-А; ФРСЭр = рецептор ФРСЭ.
Моноклональные антитела
Моноклональные антитела (мАТ) производятся in vitro для распознавания специфических антигенов (АГ)-мишеней; они используются для лечения солидных и гемопоэтических опухолей, воспалительных процессов и инфекций. Большинство клинически используемых мАТ нацелены на один антиген, но некоторые из них разработаны биспецифичными. Моноклональные антитела, клинически применяемые в настоящее время, включают:
Мышиные
Химерные
Гуманизированные
Полностью человеческий
Мышиные мАТ получают путем введения мышам заданного АГ, после чего из их селезенки берутся В-клетки, способные вырабатывать АТ, специфичные к этому заданному АГ, объединяют эти клетки с бессмертными клетками миеломы мышей; получив таким образом гибридные клетки, их культивируют и получают продуцируемые ими АТ. Клиническое применение мышиных АТ ограничено, поскольку они индуцируют выработку антимышиных АТ, что может привести к болезни иммунных комплексов (реакция гиперчувствительности III типа), слабо активируют АПК и Т-лимфоциты и быстро выводятся.
Чтобы свести к минимуму проблемы, возникающие при использовании мышиных мАТ исследователи используют методики рекомбинантных ДНК для производства моноклональных антител, которые являются частично человеческими и частично мышиными. В зависимости от того, какую часть в составе АТ составляют человеческие молекулы, конечный продукт называют:
Химерным
Гуманизированным
Как в химерных, так и в гуманизированных моноклональных антителах процесс обычно начинается, как описано выше, с продуцирования клеток гибридом мышей, которые вырабатывают антитела к желаемому антигену. Затем ДНК нескольких или всех вариабильных участков мышиного АТ сшивается с ДНК человеческого иммуноглобулина. Полученную ДНК помещают в клеточную культуру млекопитающих, которая затем экспрессирует конечный ген, продуцирующий желаемое АТ. Если часть мышиного гена по всему вариабельному участку сшита с частью гена человеческого константного региона, то антитела, вырабатываемые в результате активности такого гена, называются «химерными». Если мышиный ген используют только для АГ-связывающего участка гипервариабельного региона в составе вариабельного региона, антитела называются «гуманизированными».
Химерные моноклональные антитела активируют антиген-презентирующие клетки (АПК) и Т-клетки более эффективно по сравнению с мышиными моноклональными антителами, но способны индуцировать продукцию человеческих антихимерных антител.
Гуманизированные моноклональные антитела против различных антигенов (АГ) доступны к применению в лечении колоректального рака, рака груди, лейкоза, аллергий, аутоиммунных патологий, отторжения трансплантатов и респираторной-вирусной синцитиальной инфекции.
Полностью человеческие мАТ получают с использованием трансгенных мышей, которые содержат гены человеческого иммуноглобулина или с использованием метода фагового дисплея (т.е., клонирования белков с помощью бактериофага) по отношению к генам иммуноглобулинов, выделенных из В-клеток человека. Полностью человеческие моноклональные антитела обладают пониженной иммуногенностью и, следовательно, могут иметь меньше побочных эффектов.
Моноклональные антитела, которые нацелены на молекулы контрольных точек как Т-клеток, так и опухолевых клеток (так называемые ингибиторы контрольных точек – см. таблицу Клиническое использование некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]) используются для предотвращения подавления противоопухолевых реакций и эффективного лечения некоторых резистентных до настоящего времени типов раковых заболеваний. Однако поскольку молекулы контрольных точек также принимают участие в иных типах иммунного ответа, ингибиторы контрольных точек могут вызывать тяжелые формы иммуноопосредованного воспалительного процесса и аутоиммунные ответы (как системные, так и специфические).
Фузионные белки
Данные гибридные белки получены посредством слияния генетических последовательностей, кодирующих целиком или частично синтез 2 различных белков; в итоге они будут кодировать желаемые свойства обеих исходных молекул (например, антиклеточный компонент в сочетании с клеточным токсином). Фармакокинетические свойства терапевтических белков могут быть улучшены сшивкой с другими полипептидами с более длительным периодом полувыведения (например, Fc область IgG).
Растворимые цитокиновые рецепторы
Растворимые варианты рецепторов цитокинов могут блокировать действие цитокинов, связываясь с ними, прежде чем они присоединятся к нормальному рецептору клеточной поверхности.
Этанерцепт – фузионный протеин, состоящий из двух сшитых идентичных цепей CD120b-рецепторов фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа. Таким образом, данный биологический агент блокирует ФНО-альфа и применяется для лечения ревматоидного артрита, полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита, анкилозирующего спондилита, псориатического артрита и бляшечного псориаза.
Рекомбинантные цитокины
Колониестимулирующие факторы (КСФ), такие, как эритропоэтин, гранулоцитарный КСФ (Г-КСФ) и КСФ гранулоцитов-макрофагов (ГМ-КСФ) применяют для лечения пациентов, получающих химиотерапию, или после трансплантаций при заболеваниях крови или онкопатологиях и пациентов, имеющих хроническую нейтропению тяжелой степени (см. таблицу Клиническое применение некоторых иммунотерапевтических агентов [Some Immunotherapeutic Agents in Clinical Use]). Интерферон-альфа (ИФН-альфа) и ИФН-гамма применяются при лечении рака, иммунодефицитных состояний и вирусных инфекций. ИФН-бета используется для лечения рецидивирующего рассеянного склероза.
Анакинра, используемая в лечении ревматоидного артрита, является рекомбинантным, слегка модифицированным негликозилированным антагонистом рецептора IL-1R; данный препарат прикрепляется к рецептору IL-1, тем самым, предотвращая связывание IL-1, но в противоположность IL-1 не активирует рецептор.
Клетки, экспрессирующие рецепторы цитокина, могут быть мишенями для модифицированных вариантов данного цитокина (а именно, денилейкин-дифтитокс – белок слияния, содержащий последовательности IL-2 и токсина дифтерии). Денилейкин используется при кожной Т-клеточной лимфоме, нацеливая токсин на клетки, экспрессирующие компонент CD25 рецептора ИЛ-2.
Низкомолекулярные миметики
Малые линейные пептиды, циклические пептиды и малые органические молекулы в настоящее время изучаются как агонисты или антагонисты широкого спектра действия. Скриниговые лаборатории пептидов и органических компонентов идентифицируют потенциальные миметики (например, агонисты рецепторов эритропоэтина, тромбопоэтина и колоние-стимулирующего фактора гранулоцитов).
Клеточные виды терапии
Клетки иммунной системы больного обрабатывают (например, лейкаферезом) и активируют in vitro, а затем вновь вводят больному. Цель данного метода лечения состоит в том, чтобы усилить обычно недостаточный естественный иммунный ответ при раке. Методы активации клеток иммунитета включают использование цитокинов для стимуляции и увеличения числа противоопухолевых цитотоксических Т-лимфоцитов и пульсированного представления антиген-презентирующим клеткам, например, дендритным, опухолевого антигена. Перед тем как быть возвращенными пациенту, Т-клетки могут быть генетически сконструированными на экспрессию химерных антигенных рецепторов (CAR) или Т-клеточных рецепторов (TCR), способных распознавать опухолевые антигены; данный подход показал свою эффективность среди пациентов с лейкозом, а также в случае с лимфомой.