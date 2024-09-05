Госпитализация пожилых людей

В 2021 году частота визитов в отделения неотложной помощи у взрослых в возрасте 75 лет и старше составляла 66 посещений на 100 человек по сравнению с пациентами в возрастных группах в возрасте от 1 года до 74 лет, частота визитов которых варьировалась от 36 до 45 посещений на 100 человек (1). Пациенты пожилого возраста, как правило, чувствуют себя хуже. В настоящее время, некоторые больницы имеют специальные гериатрические отделения неотложной помощи, в которых работают медсестры и врачи специализирующиеся в гериатрии, что может способствовать снижению госпитализации (2 , 3). Большей половине (пожилых пациентов) назначаются новые лекарственные препараты. Пожилые люди могут воспользоваться отделением неотложной помощи в качестве вынужденной альтернативы первичной помощи или могут обратиться туда, потому что не получают надлежащего внимания от своего лечащего врача. Посещение отделения неотложной помощи часто вызвано ухудшением социальной структуры ослабленного пожилого пациента, например, болезнь или отсутствие ухода за ним может привести человека к вызову скорой помощи, а не посещению кабинета своего врача. Однако в большинстве случаев причинами обращения в ОНП являются реальные чрезвычайные ситуации.

Посещение отделения неотложной помощи может спровоцировать дополнительный стресс у пожилых людей, потому что, как правило, в отделениях для них нет специально оборудованных палат (например, тихие палаты, более низкие кровати, дополнительные подушки, непрямое освещение). Тем не менее, некоторые системы стационаров создают специальные гериатрические ОНП, которые расположены в обычных ОНП, специализирующихся в уходе за пожилыми людьми. Эти гериатрические отделения неотложной помощи обеспечены обученными гериатрической специфике врачами и медсестринским персоналом, а также специализированным оборудованием, в частности каталками с уменьшающими давление матрасами, которые уменьшают риск травм под давлением и улучшают освещение и акустику для усиления зрения и слуха.

Оценка состояния пожилых людей занимает больше времени и требует дополнительных диагностических тестов, поскольку в клинической картине отсутствуют четкие или типичные симптомы и признаки расстройства. Например, у пациентов старше 75 лет одышка, утомляемость и другие симптомы сердечной недостаточности чаще были первыми симптомами инфаркта миокарда, чем типичная боль в груди (4).

Факторы, которые не являются очевидными (например, полипрагмазия, побочные эффекты препаратов), могут повлиять на состояние пожилого пациента. К примеру, падение может возникать в результате жестокого обращения, неблагоприятного воздействия препаратов (например, чрезмерного седативного действия), опасностей в доме, физических проблем (например, плохое зрение), депрессии или хронического алкоголизма.

Пациенты пожилого возраста, которые обращаются в отделение неотложной помощи, могут иметь когнитивные нарушения, но в их медицинской карте формально не зафиксирован диагноз деменции; у некоторых пациентов когнитивные нарушения, больше соответствующие делирию, могут быть нераспознанными или незамеченными в отделении неотложной помощи (5). Когда это указано (например, если пациент пожилого возраста испытывает трудности с ориентировкой на личность, место или время), в отделении неотложной помощи должна быть проведена стандартная оценка когнитивных функций. Когнитивное нарушение влияет на надежность анамнеза пациента, в том числе и на диагностику, повышая риск бредового состояния в клинических условиях, и должно быть учтено при планировании распределения пациентов. Информация о том, имеют ли когнитивные нарушения недавние проявления, помогает установить, должно ли нарушение полностью оцениваться в отделении неотложной помощи. Инструмент ADEPT (Assess, Diagnose, Evaluationate, Prevent, and Treat), представляющий собой веб-инструмент открытого доступа, доступный в приложении для мобильных устройств Американского колледжа врачей неотложной помощи (ACEP) emPOC, может помочь врачам обеспечить организованную комплексную оценку (6). Когнитивные нарушения, которые произошли недавно, могут указывать на сепсис, оккультное субдуральное кровоизлияние или неблагоприятное воздействие препарата.

В отделении неотложной помощи следует оценить риск суицида, риск падения, наличие недержания, состояние упитанности и наличие иммунизации, чтобы можно было организовать последующее наблюдение.

Коммуникация между специалистами здравоохранения Налаженная коммуникация между врачами отделения неотложной помощи и пациентами, опекунами, членами семьи, врачами первичной помощи и персоналом заведений долгосрочного ухода значительно улучшает результаты лечения у пациентов пожилого возраста, имеющих сложные заболевания. Заранее подготовленные предписания должны быть безотлагательно и четко доведены до внимания практикующих врачей неотложной помощи. Базовая информация о пациенте, поступающая от личного врача пациента, ускоряет оценку и планирование ведения пациента в отделении неотложной помощи. Отчеты врачу первичной медицинской помощи, ведущему пациента, должны описывать даже простые травмы (например, растяжение связок лодыжки, перелом Коллиса костей запястья), потому что такие травмы могут сильно повлиять на функциональные возможности и независимость пациента.