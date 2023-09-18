Обследование пациента с заболеванием печени

При заболеваниях печени встречаются различные симптомы, часть из них – высокоспецифична:

Общие неспецифические симптомы включают утомляемость, анорексию, тошноту и периодически рвоту, особенно – в тяжелых случаях.

неоформленный, жирный стул (стеаторея) может наблюдаться при холестазе, когда прекращается достаточный доступ желчи в кишечник. Пациенты со стеатореей имеют повышенный риск развития недостаточности жирорастворимых витаминов (A, D, E, K). Общеклинические последствия могут включать развитие остеопороза и кровотечений;

при вирусном или алкогольном гепатите может наблюдаться лихорадка.

Желтуха – этот симптом возникает как при гепатоцеллярной дисфункции, так и при холестатических нарушениях и является наиболее специфическим. Часто она сопровождается появлением темной мочи и светлого стула;

боль в правом верхнем квадранте живота, связанная с заболеваниями печени, возникает из-за растяжения или воспаления печеночной капсулы (например, при венозном застое или при опухоли);