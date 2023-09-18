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Обследование пациента с заболеванием печени

Авторы:Danielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Анамнез и результаты физикального обследования часто указывают на причину возможных заболеваний печени и сужают область применения тестирования на печеночные и билиарные нарушения.

Анамнез

При заболеваниях печени встречаются различные симптомы, часть из них – высокоспецифична:

  • Общие неспецифические симптомы включают утомляемость, анорексию, тошноту и периодически рвоту, особенно – в тяжелых случаях.

  • неоформленный, жирный стул (стеаторея) может наблюдаться при холестазе, когда прекращается достаточный доступ желчи в кишечник. Пациенты со стеатореей имеют повышенный риск развития недостаточности жирорастворимых витаминов (A, D, E, K). Общеклинические последствия могут включать развитие остеопороза и кровотечений;

  • при вирусном или алкогольном гепатите может наблюдаться лихорадка.

  • Желтуха – этот симптом возникает как при гепатоцеллярной дисфункции, так и при холестатических нарушениях и является наиболее специфическим. Часто она сопровождается появлением темной мочи и светлого стула;

  • боль в правом верхнем квадранте живота, связанная с заболеваниями печени, возникает из-за растяжения или воспаления печеночной капсулы (например, при венозном застое или при опухоли);

  • Эректильная дисфункция и феминизация развиваются, как правило, из-за дисбаланса нормального соотношения уровней эстроген/тестостерон, с большим, чем это должно быть, уровнем эстрогенов.

(См. также Строение и функции печени (Liver Structure and Function)).

Таблица
Таблица

Факторы риска заболеваний печени

Категория

Факторы риска

Приобретенные

Употребление алкоголя

Переливания крови (особенно до 1992)*

Пирсинг на теле*

Препараты (рецептурные и безрецептурные), использование растительных продуктов

Влияние других печеночных токсинов

Контакт с больным гепатитом*

Сексуальное поведение, сопряженное с высоким риском*

Использование шприцов*

Парентеральное или интраназальное употребление наркотиков*

Употребление в пищу моллюсков*

Татуировки*

Внутрисемейные контакты

Семейный анамнез таких заболеваний как первичный билиарный холангит, гемохроматоз, болезнь Вильсона, недостаточность альфа-1-антитрипсина и гепатит В (при котором может осуществляться вертикальная передача)

Воспалительные заболевания кишечника

* Эти факторы увеличивают риск развития гепатита, а также риск развития заболеваний печени в целом

Семейный анамнез, социальный анамнез, история приема лекарств и других веществ должны указать на факторы риска развития заболеваний печени (см. таблицу Факторы риска заболеваний печени).

Объективное обследование

Отклонения, выявляемые в процессе объективного обследования, обычно не проявляются до поздних стадий заболевания печени. Некоторые общие симптомы позволяют предположить причину болезни (см. таблицу Интерпретация некоторых физикальных данных).

Таблица
Таблица

Интерпретация некоторых физикальных данных

Признаки

Возможные причины

Примечания

Печеночные нарушения

Гепатомегалия

Острый гепатит

Стеатотоз печени

Алкогольная болезнь печени

Венозный застой

Печеночные кровоизлияния (в кисту или в паренхиму)

Метастатический рак

Билиарная обструкция

Пальпируемoе образованиe

Рак

Плотность печени, неправильная форма, тупой край, ипальпаторно определяемые узлы

Цирроз печени

Болезненность

Острый гепатит

Венозный застой

Печеночное кровоизлеяние

Рак

Обструкция печеночного венозного оттока

Частая гипердиагностика у тревожных пациентов

Истинная болезненность печени (глубокая боль) лучше всего выявляется с помощью перкуссии или надавливании на реберную дугу

Иногда, в тяжелых случаях, имитирует перитонит

Переломы ребер и ушибы (редко)

Опухоль

Наследственная геморрагическая телеангиоэктазия (Ослера-Вебера-Ренду)

Внепеченочные нарушения

Асцит

Портальная гипертензия

Острый или хронический алкогольный гепатит

Обструкция печеночной вены

Перитонеальный канцероматоз

Генерализованная задержка жидкости (например, сердечная недостаточность, нефротический синдром, гипоальбуминемия)

Обычно встречается растяжение брюшной стенки, перемещающаяся тупость перкуторного звука и флюктуация

Может не выявляться, если объем асцитической жидкости < 1500 мл

Визуально определямые расширенные абдоминальные вены ("Голова медузы")

Портальная гипертензия

Обструкция нижней полой вены

Обструкция печеночной вены

Спленомегалия

Портальная гипертензия

Цирроз неалкогольной этиологии

Заболевания селезенки

Лимфомы

Хлопающий тремор (астериксис)

Портосистемная энцефалопатия

Уремия

Тяжелые формы сердечной недостаточности

Двустороннее, несинхронное подергивание кистей при их тыльном сгибании в положении вытянутых рук

Печеночный запах изо рта

Портосистемная энцефалопатия

Сладкий, едкий запах

Сонливость и спутанное сознание

Портосистемная энцефалопатия

Лекарственные препараты

Мозговые или системные нарушения

Неспецифические

Тонкие конечности в сочетании с выпирающим животом у больных с асцитом (цирротический хабитус)

Цирроз, если в далеко зашедшей форме

Далеко зашедшие формы рака с перитонеальными метастазами

Мужской гипогонадизм

Алкоголь-ассоциированный цирроз печени

Гемохроматоз

Лекарственные препараты

Питуитарные, генетические, системные и эндокринные нарушения

Тестикулярная атрофия, эректильная дисфункия, бесплодие и отсутствие либидо

У мужчин гинекомастия, отсутствие волос на груди и конечностях, женская схема роста волос на лобке

Цирроз печени

Хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Лекарственные препараты

Эндокринные нарушения

Хроническая болезнь почек

Гинекомастия отличается от псевдогинекомастии (у людей с ожирением) при осмотре

Гинекомастия и тестикулярная атрофия

Цирроз печени

Хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Использование анаболических стероидов

Гипофизарные или другие эндокринные заболевания

Паукообразные гемангиомы (сосудистые звездочки)

Цирроз печени

Беременность

Истощение в тяжелой степени

Хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя (возможно)

После компрессии – побледнение с перенаправлением потока крови в периферические отделы (в обход повреждения)

При увеличении количества ангиом риск развития цирроза печени и варикозных кровотечений может увеличиваться

Может встречаться как вариант нормы (обычно <3)

Пальмарная эритема

Цирроз печени

Феминизация (у мужчин)

Гипертиреоз

Беременность

Ревматоидный артрит

Гематологические онкологические заболевания

Хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя (возможно)

Часто наиболее заметно на возвышениях тенора и гипотенора

У пациентов с циррозом, "барабанные палочки"

Возможно клинически значимое портосистемное шунтирование или билиарный цирроз

Заболевание легких в хронической форме

Заболевание сердца с развитием цианоза

Инфекция (например, инфекционный эндокардит), если протекает в хронической форме

Инсульт

Воспалительные заболевания кишечника

Желтуха

Гипербилирубинемия, вызванная такими состояниями, как заболевания печени или желчевыводящих путей, использованием определенных лекарств, или врожденными нарушениями метаболизма

Визуально определяется при уровне билирубина > 2-2,5 мг/дл (> 34-43 мкмоль/л).

Изменения со стороны склер (в отличие от каротинемии)

Тусклая пигментация кожи, экскориация, вызванная постоянным зудом и ксантелазмы или ксантомы (кожные отложения липидов)

Хронический холестаз (включая первичный билиарный холангит)

Увеличение околоушных желез

Употребление алкоголя, если оно хроническое (часто сопровождается алкоголь-ассоциированным циррозом печени)

Стойкий серый или бронзовый цвет кожи

Гемохроматоз с отложением железа и меланина

Контрактура Дюпюитрена

Алкоголь-ассоциированный цирроз печени

Хроническое употребление алкоголя

Курение

Комплексный региональный болевой синдром

Постоянные повторяющиеся действия или вибрация

Диабет

Болезнь Пейрони

Обследование

Обследование при болезнях печени и желчевыводящих путей включает исследование крови, визуальные методы диагностики, иногда – биопсию печени. Все это играет важную роль в диагностике заболеваний печени. Специальные показатели, касающиеся печеночной биохимии или экскреции, часто имеют ограниченную чувствительность и специфичность. Сочетания различных тестов позволяют лучше определить причину и тяжесть заболевания.

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