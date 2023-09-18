Обследование пациента с заболеванием печени

Анамнез и результаты физикального обследования часто указывают на причину возможных заболеваний печени и сужают область применения тестирования на печеночные и билиарные нарушения.
Анамнез
При заболеваниях печени встречаются различные симптомы, часть из них – высокоспецифична:
Общие неспецифические симптомы включают утомляемость, анорексию, тошноту и периодически рвоту, особенно – в тяжелых случаях.
неоформленный, жирный стул (стеаторея) может наблюдаться при холестазе, когда прекращается достаточный доступ желчи в кишечник. Пациенты со стеатореей имеют повышенный риск развития недостаточности жирорастворимых витаминов (A, D, E, K). Общеклинические последствия могут включать развитие остеопороза и кровотечений;
при вирусном или алкогольном гепатите может наблюдаться лихорадка.
Желтуха – этот симптом возникает как при гепатоцеллярной дисфункции, так и при холестатических нарушениях и является наиболее специфическим. Часто она сопровождается появлением темной мочи и светлого стула;
боль в правом верхнем квадранте живота, связанная с заболеваниями печени, возникает из-за растяжения или воспаления печеночной капсулы (например, при венозном застое или при опухоли);
Эректильная дисфункция и феминизация развиваются, как правило, из-за дисбаланса нормального соотношения уровней эстроген/тестостерон, с большим, чем это должно быть, уровнем эстрогенов.
(См. также Строение и функции печени (Liver Structure and Function)).
Факторы риска заболеваний печени
Категория
Факторы риска
Приобретенные
Употребление алкоголя
Переливания крови (особенно до 1992)*
Пирсинг на теле*
Препараты (рецептурные и безрецептурные), использование растительных продуктов
Влияние других печеночных токсинов
Контакт с больным гепатитом*
Сексуальное поведение, сопряженное с высоким риском*
Использование шприцов*
Парентеральное или интраназальное употребление наркотиков*
Употребление в пищу моллюсков*
Татуировки*
Внутрисемейные контакты
Семейный анамнез таких заболеваний как первичный билиарный холангит, гемохроматоз, болезнь Вильсона, недостаточность альфа-1-антитрипсина и гепатит В (при котором может осуществляться вертикальная передача)
* Эти факторы увеличивают риск развития гепатита, а также риск развития заболеваний печени в целом
Семейный анамнез, социальный анамнез, история приема лекарств и других веществ должны указать на факторы риска развития заболеваний печени (см. таблицу Факторы риска заболеваний печени).
Объективное обследование
Отклонения, выявляемые в процессе объективного обследования, обычно не проявляются до поздних стадий заболевания печени. Некоторые общие симптомы позволяют предположить причину болезни (см. таблицу Интерпретация некоторых физикальных данных).
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Интерпретация некоторых физикальных данных
Признаки
Возможные причины
Примечания
Печеночные нарушения
Гепатомегалия
Венозный застой
Печеночные кровоизлияния (в кисту или в паренхиму)
—
Пальпируемoе образованиe
Рак
—
Плотность печени, неправильная форма, тупой край, ипальпаторно определяемые узлы
—
Болезненность
Венозный застой
Печеночное кровоизлеяние
Частая гипердиагностика у тревожных пациентов
Истинная болезненность печени (глубокая боль) лучше всего выявляется с помощью перкуссии или надавливании на реберную дугу
Иногда, в тяжелых случаях, имитирует перитонит
Переломы ребер и ушибы (редко)
Опухоль
Наследственная геморрагическая телеангиоэктазия (Ослера-Вебера-Ренду)
—
Внепеченочные нарушения
Острый или хронический алкогольный гепатит
Перитонеальный канцероматоз
Генерализованная задержка жидкости (например, сердечная недостаточность, нефротический синдром, гипоальбуминемия)
Обычно встречается растяжение брюшной стенки, перемещающаяся тупость перкуторного звука и флюктуация
Может не выявляться, если объем асцитической жидкости < 1500 мл
Визуально определямые расширенные абдоминальные вены ("Голова медузы")
Обструкция нижней полой вены
—
Спленомегалия
Цирроз неалкогольной этиологии
—
Хлопающий тремор (астериксис)
Уремия
Тяжелые формы сердечной недостаточности
Двустороннее, несинхронное подергивание кистей при их тыльном сгибании в положении вытянутых рук
Печеночный запах изо рта
Сладкий, едкий запах
Сонливость и спутанное сознание
Лекарственные препараты
Мозговые или системные нарушения
Неспецифические
Тонкие конечности в сочетании с выпирающим животом у больных с асцитом (цирротический хабитус)
Цирроз, если в далеко зашедшей форме
Далеко зашедшие формы рака с перитонеальными метастазами
—
Алкоголь-ассоциированный цирроз печени
Лекарственные препараты
Питуитарные, генетические, системные и эндокринные нарушения
Тестикулярная атрофия, эректильная дисфункия, бесплодие и отсутствие либидо
У мужчин гинекомастия, отсутствие волос на груди и конечностях, женская схема роста волос на лобке
Хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Лекарственные препараты
Эндокринные нарушения
Гинекомастия отличается от псевдогинекомастии (у людей с ожирением) при осмотре
Гинекомастия и тестикулярная атрофия
Хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Использование анаболических стероидов
Гипофизарные или другие эндокринные заболевания
—
Беременность
Истощение в тяжелой степени
Хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя (возможно)
После компрессии – побледнение с перенаправлением потока крови в периферические отделы (в обход повреждения)
При увеличении количества ангиом риск развития цирроза печени и варикозных кровотечений может увеличиваться
Может встречаться как вариант нормы (обычно <3)
Пальмарная эритема
Феминизация (у мужчин)
Беременность
Гематологические онкологические заболевания
Хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя (возможно)
Часто наиболее заметно на возвышениях тенора и гипотенора
У пациентов с циррозом, "барабанные палочки"
Возможно клинически значимое портосистемное шунтирование или билиарный цирроз
Заболевание легких в хронической форме
Заболевание сердца с развитием цианоза
Инфекция (например, инфекционный эндокардит), если протекает в хронической форме
—
Гипербилирубинемия, вызванная такими состояниями, как заболевания печени или желчевыводящих путей, использованием определенных лекарств, или врожденными нарушениями метаболизма
Визуально определяется при уровне билирубина > 2-2,5 мг/дл (> 34-43 мкмоль/л).
Изменения со стороны склер (в отличие от каротинемии)
Тусклая пигментация кожи, экскориация, вызванная постоянным зудом и ксантелазмы или ксантомы (кожные отложения липидов)
Хронический холестаз (включая первичный билиарный холангит)
—
Увеличение околоушных желез
Употребление алкоголя, если оно хроническое (часто сопровождается алкоголь-ассоциированным циррозом печени)
—
Стойкий серый или бронзовый цвет кожи
Гемохроматоз с отложением железа и меланина
—
Алкоголь-ассоциированный цирроз печени
Хроническое употребление алкоголя
Курение
Комплексный региональный болевой синдром
Постоянные повторяющиеся действия или вибрация
—
Обследование
Обследование при болезнях печени и желчевыводящих путей включает исследование крови, визуальные методы диагностики, иногда – биопсию печени. Все это играет важную роль в диагностике заболеваний печени. Специальные показатели, касающиеся печеночной биохимии или экскреции, часто имеют ограниченную чувствительность и специфичность. Сочетания различных тестов позволяют лучше определить причину и тяжесть заболевания.