Considerações gerais sobre a imunização

Para muitas vacinas, o único motivo para não ser vacinado é

Um histórico de reação alérgica séria com risco à vida (como uma reação anafilática) à vacina ou a um de seus componentes

A alergia a ovos é comum nos Estados Unidos. Algumas vacinas, incluindo a maioria das vacinas contra a gripe, contêm quantidades muito pequenas de antígenos do ovo. De acordo com os CDC, pessoas com histórico de alergia a ovos devem receber a vacina contra a gripe, independentemente da gravidade de qualquer reação anterior a ovos. (Consulte CDC: resumo: “Prevenção e controle da gripe sazonal com vacinas: recomendações do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) – Estados Unidos, 2023-24”.) As pessoas devem receber todas as vacinas, incluindo a vacina contra a gripe, de profissionais de saúde que tenham acesso ao equipamento adequado necessário para reconhecer e tratar uma reação alérgica séria.

As vacinas que contêm organismos vivos não devem ser usadas ou sua aplicação deve ser adiada em pessoas com certos quadros clínicos, tais como

Em alguns casos, para prevenir a disseminação da infecção para pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, as pessoas que convivem com elas também não devem receber vacinas que contenham organismos vivos.

Se as pessoas pararem de tomar os medicamentos que suprimem seu sistema imunológico ou se o sistema imunológico enfraquecido se recuperar o suficiente, pode ser seguro receber vacinas que contenham o vírus vivo.