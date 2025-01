Estupor e coma

Alguns distúrbios interferem no fornecimento de substâncias necessárias para o cérebro ou na capacidade do organismo em utilizá-las. Alguns exemplos são

Um nível muito baixo ou muito elevado de glicose no sangue (hipoglicemia ou hiperglicemia)

Um nível muito baixo de oxigênio no sangue, como ocorre na insuficiência respiratória (pulmonar) ou insuficiência cardíaca

Uma interrupção abrupta do bombeamento do coração (parada cardíaca) ou da respiração (parada respiratória)

O sangue transporta oxigênio e nutrientes essenciais (como gorduras, açúcares, minerais e vitaminas) para os tecidos do organismo. Assim, quando o fluxo de sangue para o cérebro é reduzido, o cérebro fica privado de oxigênio e nutrientes essenciais. O cérebro também pode ficar privado de oxigênio quando os pulmões não estiverem funcionando normalmente, como ocorre na insuficiência respiratória. O cérebro pode ficar privado de nutrientes quando um distúrbio (como hipoglicemia) provoca a redução dos níveis de nutrientes no sangue.

Ter diabetes aumenta o risco de estupor ou coma porque o diabetes pode provocar nível muito alto de açúcar no sangue ou, quando o tratamento for muito agressivo, muito baixo. Quando os níveis de açúcar no sangue estão muito elevados, as pessoas ficam desidratadas, fazendo com que o cérebro não funcione tão bem. Quando os níveis de açúcar no sangue estão baixos, o cérebro fica privado de sua principal fonte de energia (açúcar) e pode funcionar mal ou ser danificado. Com o passar do tempo, o diabetes danifica os vasos sanguíneos e as células nervosas no cérebro. Como resultado, o cérebro pode não obter oxigênio suficiente e o tecido cerebral pode necrosar.

Outras doenças podem fazer com que células ao longo do corpo apresentem mau funcionamento. Muitas vezes, as células cerebrais são as mais afetadas. Essas doenças incluem

Outras causas comuns são doenças que afetam as áreas do cérebro que controlam a consciência. Essas doenças incluem as seguintes:

Uma lesão na cabeça pode afetar, mas não danificar fisicamente essas áreas, danificá-las direta ou indiretamente, provocando sangramento (hemorragia) no cérebro ou ao seu redor.

Acidentes vasculares cerebrais e tumores também podem danificar diretamente as áreas do cérebro que controlam a consciência.

Qualquer doença que aumente a pressão no interior do crânio (pressão intracraniana) pode prejudicar a consciência. Uma massa no cérebro, como um acúmulo de sangue (hematoma), um tumor ou um abscesso, pode prejudicar a consciência indiretamente, pressionando as áreas do cérebro que controlam a consciência.

Uma anomalia estrutural pode bloquear o fluxo de líquido cefalorraquidiano no cérebro, aumentando a pressão dentro do crânio. O líquido cefalorraquidiano é o líquido que passa através dos tecidos que recobrem o cérebro e a medula espinhal e preenche os espaços dentro do cérebro. Algumas anomalias estruturais estão presentes ao nascimento.

Uma massa grande pode empurrar o cérebro contra as estruturas relativamente rígidas dentro do crânio, danificando o tecido cerebral. Se as áreas do cérebro que controlam a consciência são afetadas, pode ocorrer estupor ou coma. Se a pressão for alta suficiente, o cérebro pode ser forçado através de uma pequena abertura natural nas membranas de tecido relativamente rígidas que dividem o cérebro em compartimentos. Esta doença com risco à vida é chamada de hérnia cerebral. A hérnia pode provocar dano ao tecido cerebral, tornando ainda pior uma situação já terrível.

Ter tido um acidente vascular cerebral ou outro distúrbio que afete a função cerebral torna o cérebro mais suscetível a outros distúrbios que podem prejudicar a consciência.