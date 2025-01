Problemas devidos ao repouso no leito

Uma lesão na perna, cirurgia na perna ou repouso no leito podem impedir que o paciente use as pernas. Quando as pernas não estão sendo usadas, o sangue se move mais lentamente das veias das pernas para o coração. Há uma probabilidade maior de se formarem coágulos nesse sangue que se move lentamente. Às vezes, coágulos sanguíneos na perna (trombose venosa profunda) se deslocam das veias das pernas para os pulmões e bloqueiam um vaso sanguíneo lá (um quadro clínico denominado embolia pulmonar). Esses coágulos podem apresentar risco à vida.

Meias de compressão pneumáticas podem ser usadas para ajudar a prevenir coágulos. Com uma bomba elétrica, essas meias apertam, repetidamente, as panturrilhas e movem o sangue para e pelas veias.

As pessoas em risco elevado de desenvolver coágulos sanguíneos podem receber um anticoagulante (como heparina) injetado sob a pele do abdômen ou braço. Às vezes, um comprimido anticoagulante é administrado por via oral. Os anticoagulantes ajudam a evitar a coagulação do sangue e, às vezes, são chamados “afinadores de sangue”.