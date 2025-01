Avaliação médica

Às vezes, a pessoa informa o próprio uso

Às vezes, o uso de drogas injetáveis é diagnosticado quando a pessoa procura um profissional da área de saúde porque quer ajuda para parar de usar a droga. Outras pessoas tentam ocultar o uso de drogas.

Os profissionais da área de saúde podem suspeitar de problemas com o uso de drogas, quando perceberem alterações no humor ou no comportamento de uma pessoa. Eles poderão, em seguida, fazer um exame físico completo. Os sinais do abuso das drogas podem ser evidentes. Por exemplo, a injeção repetida de drogas via intravenosa produz marcas de rastros na pele. As marcas de rastros na pele são linhas de pontos pequenos e escuros (punções de agulha), cercados por uma área de pele escurecida ou descolorida. A injeção de drogas sob a pele pode causar cicatrizes circulares ou úlceras na pele. A pessoa que usa drogas injetáveis pode tentar justificar outros motivos para as marcas, como doações de sangue frequentes, mordidas de insetos ou outras lesões.

Os profissionais da área de saúde também usam outros métodos (como questionários) para identificar o abuso de algumas drogas e de outras substâncias, e para determinar a abrangência do uso e seus efeitos. Exames de urina e, às vezes, exames de sangue podem ser feitos para detectar a presença de drogas.

Se um problema de uso de drogas for identificado, especialmente se as drogas forem injetadas, as pessoas são cuidadosamente avaliadas na tentativa de detectar hepatite, infecção por HIV e outras infecções comuns em pessoas que usam essas drogas.