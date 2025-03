La melioidosi è un'infezione causata dai batteri Gram-negativi Burkholderia pseudomallei (precedentemente noto come Pseudomonas pseudomallei). I quadri clinici comprendono polmonite, setticemia e infezione localizzata in diversi organi. La diagnosi si basa sulla colorazione e sulla coltura. È necessario un trattamento prolungato con antibiotici, come la ceftazidima.

Il Burkholderia pseudomallei può essere isolato dal terreno e dall'acqua ed è endemico nel Sud-Est asiatico; in Australia; in Africa centrale, occidentale e orientale; in India; in Medio Oriente e in Cina. I casi sporadici vengono sempre più identificati nei Caraibi, in Messico e nell'America centrale e meridionale. Il microrganismo è stato trovato nel suolo nel sud degli Stati Uniti, ma quasi tutti i casi negli Stati Uniti si verificano dopo un viaggio in aree endemiche. Il rischio di contrarre la melioidosi è più alto per i viaggiatori avventurosi, gli ecoturisti, il personale militare, i lavoratori edili, i minatori e altre persone il cui contatto con terreno o acqua contaminati possono esporli ai batteri in un'area endemica.

L'uomo può contrarre la melioidosi per contaminazione di abrasioni cutanee o di ustioni, per ingestione o per inalazione ma non direttamente da animali infetti o da altri uomini.

Nelle aree endemiche, la melioidosi può verificarsi con facilità nei pazienti con

La melioidosi è anche un possibile agente di bioterrorismo.

Sintomatologia della melioidosi La melioidosi, dopo una fase primaria inapparente, può manifestarsi in fase acuta o rimanere latente per anni. La mortalità è < 10% (1), tranne che nella melioidosi setticemica acuta, che è spesso fatale. L'infezione polmonare acuta è la forma più frequente. Essa varia da una forma di polmonite lieve fino a una forma necrotizzante gravissima. L'esordio può essere improvviso o graduale, con cefalea, anoressia, dolore toracico o pleuritico sordo e mialgia generalizzata. La febbre è in genere > 39° C. Tosse, tachipnea e rantoli sono caratteristici. L'escreato può essere striato di sangue. La RX torace mostra di solito un consolidamento del lobo superiore, spesso con cavitazioni e somigliante alla tubercolosi. Possono anche manifestarsi lesioni nodulari, cisti a parete sottile e versamento pleurico. La conta dei globuli bianchi va da un numero normale fino a 20 000/mcL (20 × 109/L). L'infezione setticemica acuta inizia in maniera improvvisa, con shock settico e coinvolgimento di più organi e si manifesta con disorientamento, dispnea estrema, cefalea grave, faringite, coliche nella regione addominale superiore, diarrea e lesioni cutanee pustolose. Sono presenti febbre alta, ipotensione, tachipnea, un rossore eritematoso brillante, e cianosi. La dolorabilità muscolare può essere impressionante. A volte compaiono segni di artrite o meningite. I segni polmonari possono essere assenti o comprendere rantoli, ronchi e sfregamenti pleurici. L'infezione suppurativa localizzata può verificarsi in quasi tutti gli organi però risulta più comune in corrispondenza del sito di inoculazione nella pelle (o nei polmoni) e linfonodi associati. Tipici siti di infezione metastatici sono il fegato, la milza, i reni, la prostata, l'osso e il muscolo scheletrico. La parotite suppurativa acuta è comune tra i bambini in Thailandia. I pazienti possono essere apiretici. Riferimenti relativi alla sintomatologia 1. Currie BJ, Mayo M, Ward LM, et al. The Darwin Prospective Melioidosis Study: a 30-year prospective, observational investigation. Lancet Infect Dis. 2021;21(12):1737-1746. doi:10.1016/S1473-3099(21)00022-0

Diagnosi della melioidosi Colorazione e coltura B. pseudomallei può essere identificata negli essudati con la colorazione al blu di metilene o di Gram e mediante esame colturale. Le emocolture rimangono spesso negative, tranne quando vi è contrassegnata batteriemia (p. es., nella setticemia). I test sierologici sono spesso inaffidabili nelle aree endemiche, perché la positività può essere dovuta a un'infezione precedente. Vari test antigenici e degli acidi nucleici sono disponibili in diversi paesi di endemia. La RX torace mostra spesso addensamenti nodulari irregolari (circa 4-10 mm) ma può anche mostrare infiltrati lobari, broncopolmonite bilaterale o lesioni cavitarie. L'ecografia o la TC del fegato, della milza e della prostata devono probabilmente essere eseguite per evidenziare gli ascessi, che spesso hanno un aspetto a nido d'ape i quali possono essere presenti indipendentemente dalle manifestazioni cliniche. Fegato e milza possono essere palpabili. Gli esami epatici, l'aspartato aminotransferasi (AST), e la bilirubina sono spesso alterati. L'insufficienza renale e la coagulopatia possono essere presenti nei casi più gravi. La conta dei globuli bianchi è normale o leggermente aumentata a 20 000/mcL (20 × 109/L).

Trattamento della melioidosi Per i pazienti sintomatici, diverse settimane di antibiotici EV seguiti da un prolungato decorso di un antibiotico orale La melioidosi asintomatica non richiede terapia. Ai pazienti sintomatici viene somministrata ceftazidima EV, che è più attiva contro B. pseudomallei che il ceftriaxone e il cefotaxime, per almeno 10-14 giorni e più a lungo per la malattia più grave o ascessi profondi. L'imipenem EV, il meropenem e la piperacillina sono sostituti accettabili. Quindi, vengono somministrati antibiotici orali (p. es., trimetoprim/sulfametossazolo o trimetoprim o doxiciclina) per 3-6 mesi. Nei bambini < 8 anni e nelle donne in gravidanza, l'amoxicillina/clavulanato viene utilizzato al posto della doxiciclina.