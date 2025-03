Colangiopatia AIDS-correlata

Di solito ecografia e colangiopancreatografia retrograda endoscopica

La diagnostica per immagini di solito inizia con l'ecografia, che non è invasiva ed è molto accurata (> 95%). Tuttavia, la colangiopancreatografia retrograda endoscopica è solitamente necessaria. La colangiopancreatografia retrograda endoscopica permette la diagnosi, permette ai medici di prelevare un campione per la biopsia del piccolo intestino e delle vie biliari per l'identificazione del microrganismo responsabile e offre un'opportunità terapeutica per alleviare la stenosi. La TC e la colangiopancreatografia in RM hanno piuttosto un ruolo di supporto.

I test di funzionalità epatica alterati (in particolare un alto livello di fosfatasi alcalina) sono compatibili con una colestasi.