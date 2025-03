Prolasso del cordone ombelicale

Il prolasso conclamato si verifica con le membrane rotte ed è più frequente nelle presentazioni podalica o situazione trasversa. Il prolasso conclamato può anche verificarsi con una presentazione di vertice, in particolare se le membrane si rompono (spontaneamente o per via iatrogena) prima che la testa sia impegnata.

Il trattamento del prolasso conclamato inizia sollevando delicatamente la parte presentata e mantenendola lontana dal cordone prolassato per ripristinare il flusso sanguigno fetale mentre viene organizzato un immediato taglio cesareo. Posizionare la donna con le ginocchia al petto e somministrare terbutalina 0,25 mg EV in singola dose può aiutare a ridurre le contrazioni.