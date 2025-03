Anamnesi ed esame obiettivo

Test per identificare la causa

La diagnosi di natimortalità è clinica.

I test per determinare la causa della natimortalità possono comprendere i seguenti:

Esame generale del feto nato morto (p. es., aspetto fisico, peso, lunghezza, circonferenza cranica [1])

Autopsia fetale, cariotipo e microarray

Esame della placenta

Emocromo con formula materno (per evidenziare l'anemia o la leucocitosi)

Test di Kleihauer-Betke

Screening diretto per disturbi trombotici acquisiti, inclusi test per anticorpi antifosfolipidi (lupus anticoagulante, anticardiolipina [IgG e IgM], anti-beta2 glicoproteina I [IgG e IgM])

Ormone stimolante la tiroide, e se anomalo, T4 libera (tiroxina)

Test del diabete (HbA1C)

TORCH test (toxoplasmosi [con IgG e IgM], altri agenti patogeni [p. es., parvovirus B19 umano, virus varicella-zoster], rosolia, cytomegalovirus, herpes simplex)

Test sierologici reaginici (Rapid Plasma Reagin [RPR])

Test tossicologici

L'esame per la trombofilia ereditaria è controverso e non è raccomandato di routine. L'associazione tra natimortalità e trombofilia ereditaria non è chiara ma non sembra essere forte, fatta eccezione per la possibile mutazione del fattore V di Leiden. I test (p. es., per il fattore V di Leiden) possono essere considerati quando vengono rilevate gravi anomalie nella placenta, si verifica una restrizione della crescita intrauterina o se la donna ha un'anamnesi personale o familiare di malattie tromboemboliche (1).

Spesso non è possibile determinarne la causa.