Infiammazione e ulcere delle labbra

Un certo numero di malattie infettive, neoplastiche o di altro tipo può causare ulcere delle labbra, escrescenze e altre alterazioni:

Herpes labiale (infezione da virus herpes simplex ricorrente): un piccolo gruppo di vescicole piene di liquido che si rompe formando un'ulcera sul margine vermiglio del labbro; comunemente indicato come herpes labiale. Il trattamento è più utile se iniziato durante la fase prodromica (tipicamente con dolori). Il trattamento orale comprende un dosaggio 1 volta/die di famciclovir o valaciclovir o 5 volte/die di aciclovir. L'aciclovir per via topica, la crema a base di penciclovir o la crema da banco a base di docosanolo al 10%, se applicati più volte/die, possono ridurre la durata dei sintomi, ma spesso di solo 1 giorno o meno (1).

Eritema multiforme: bolle multiple che si rompono rapidamente e lasciano ulcere emorragiche crostose sulla mucosa labiale. Questa condizione mucocutanea ulcerosa è una reazione immunitaria solitamente innescata dal virus herpes simplex. L'eritema multiforme ha una varietà di aspetti e spesso provoca una mucosite orale dolorosa. Le ulcere labiali sono gestite con corticosteroidi topici o corticosteroidi sistemici.

Sifilide primaria (chancre): un'ulcera indolore con bordi duri. I sifilomi orali sono comunemente visibili sulle labbra (il labbro superiore è più comune nei maschi, il labbro inferiore è più comune nelle femmine). Il trattamento di scelta per la sifilide è la penicillina.

Verruca volgare (verruca comune): sviluppo ad acciottolato, crescita indolore. Questa condizione benigna può diffondersi con l'autoinoculazione. I trattamenti comprendono l'uso di agenti topici (acido salicilico, acido lattico, azoto liquido) o l'escissione chirurgica.

Cheratosi attinica: crescita precancerosa secca, squamosa, pallida, rossa o variamente colorata. Questa comune condizione precancerosa è causata dall'esposizione cronica alla luce ultravioletta. I trattamenti comprendono la riduzione dell'esposizione al sole (utilizzando creme solari, indossando cappelli a tesa larga) e l'ablazione laser.

Eritroplachia o leucoplachia: macchie rosse o bianche. Queste macchie possono essere associate alla displasia e al carcinoma a cellule squamose.

Carcinoma a cellule squamose orale: può presentarsi in modo variabile come nodulo o placca ipercheratosica, ulcera con bordi duri, o come eritroplachia o leucoplachia (in particolare nei casi in fase iniziale che non hanno ulcerato). Il trattamento dipende dalla stadiazione clinica alla diagnosi e comprende l'ampia escissione chirurgica, la radioterapia o entrambi.