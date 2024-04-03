Infiammazione e ulcere delle labbra

L'infiammazione delle labbra può essere generalizzata o localizzata a una o più ferite o ulcere. Sebbene un edema possa essere presente, la manifestazione principale è il disagio. L'edema delle labbra con poco o nessun fastidio è discusso altrove.
Ulcere labiali e altre alterazioni
Un certo numero di malattie infettive, neoplastiche o di altro tipo può causare ulcere delle labbra, escrescenze e altre alterazioni:
Herpes labiale (infezione da virus herpes simplex ricorrente): un piccolo gruppo di vescicole piene di liquido che si rompe formando un'ulcera sul margine vermiglio del labbro; comunemente indicato come herpes labiale. Il trattamento è più utile se iniziato durante la fase prodromica (tipicamente con dolori). Il trattamento orale comprende un dosaggio 1 volta/die di famciclovir o valaciclovir o 5 volte/die di aciclovir. L'aciclovir per via topica, la crema a base di penciclovir o la crema da banco a base di docosanolo al 10%, se applicati più volte/die, possono ridurre la durata dei sintomi, ma spesso di solo 1 giorno o meno (1).
Eritema multiforme: bolle multiple che si rompono rapidamente e lasciano ulcere emorragiche crostose sulla mucosa labiale. Questa condizione mucocutanea ulcerosa è una reazione immunitaria solitamente innescata dal virus herpes simplex. L'eritema multiforme ha una varietà di aspetti e spesso provoca una mucosite orale dolorosa. Le ulcere labiali sono gestite con corticosteroidi topici o corticosteroidi sistemici.
Sifilide primaria (chancre): un'ulcera indolore con bordi duri. I sifilomi orali sono comunemente visibili sulle labbra (il labbro superiore è più comune nei maschi, il labbro inferiore è più comune nelle femmine). Il trattamento di scelta per la sifilide è la penicillina.
Verruca volgare (verruca comune): sviluppo ad acciottolato, crescita indolore. Questa condizione benigna può diffondersi con l'autoinoculazione. I trattamenti comprendono l'uso di agenti topici (acido salicilico, acido lattico, azoto liquido) o l'escissione chirurgica.
Cheratosi attinica: crescita precancerosa secca, squamosa, pallida, rossa o variamente colorata. Questa comune condizione precancerosa è causata dall'esposizione cronica alla luce ultravioletta. I trattamenti comprendono la riduzione dell'esposizione al sole (utilizzando creme solari, indossando cappelli a tesa larga) e l'ablazione laser.
Eritroplachia o leucoplachia: macchie rosse o bianche. Queste macchie possono essere associate alla displasia e al carcinoma a cellule squamose.
Carcinoma a cellule squamose orale: può presentarsi in modo variabile come nodulo o placca ipercheratosica, ulcera con bordi duri, o come eritroplachia o leucoplachia (in particolare nei casi in fase iniziale che non hanno ulcerato). Il trattamento dipende dalla stadiazione clinica alla diagnosi e comprende l'ampia escissione chirurgica, la radioterapia o entrambi.
Sindrome di Peutz-Jeghers: condizione autosomica dominante che comprende macule benigne iperpigmentate (blu scuro, marrone, nero) di pelle e mucose (soprattutto labbra e mucose buccali), polipi amartomatosi gastrointestinali e predisposizione a vari tipi di cancro (non correlata a macule e polipi).
Cheilite (infiammazione delle labbra)
La cheilite è un'infiammazione acuta o cronica delle labbra. Può essere causato da infezioni, danni da sole, droghe o sostanze irritanti, allergie o malattie sottostanti. L'infiammazione colpisce principalmente il vermiglio e il bordo del vermiglio. Si manifestano gonfiore, arrossamento e dolore alle labbra; altri cambiamenti possono includere lesioni, fissurazioni, erosioni, croste e desquamazione.
La cheilite angolare (stomatite angolare) è la forma più comune; infiammazione, formazione di croste, ragadi dolorose e spesso macerazione si sviluppano negli angoli della bocca. Le cause tipiche comprendono
Denti eccessivamente usurati o protesi che non separano adeguatamente le mascelle, creando pieghe della pelle agli angoli della bocca in cui si accumula la saliva
Candida spp (o talvolta di Staphylococcus aureus)
Carenza di ferro, deficit di vitamine del gruppo B (in particolare riboflavina, cobalamina)
Il trattamento della cheilite angolare può comportare la sostituzione di protesi dentarie o il ripristino di una corretta dimensione del dente con protesi parziali, corone o impianti, aiutando a ridurre le pieghe agli angoli della bocca e l'uso di antimicotici (p. es., crema di clotrimazolo), antibiotici (p. es., pomata di mupirocina), o supplementazione di ferro o vitamina B secondo i casi.
Altre cause di cheilite comprendono
Atrofia attinica: danni solari che rendono la mucosa sottile, atrofica con erosioni; predispone alle neoplasie
Cheilite eczematosa: labbra rosse e secche (a volte definite labbra screpolate) tipicamente causate da irritanti da contatto o talvolta da allergeni o come parte di una dermatite atopica
I tipi rari di cheilite comprendono cheilite ghiandolare, cheilite granulomatosa e cheilite plasmacellulare. I bambini con malattia di Kawasaki possono sviluppare labbra eritematose, secche, gonfie e screpolate, insieme alla lingua a fragola.
La diagnosi si basa in genere su anamnesi e ispezione. La cheilite attinica con segni di progressione (indurimento, ulcerazione, ispessimento) deve essere sottoposta a biopsia per escludere la presenza di un carcinoma.
Il trattamento comprende vaselina o altri emollienti, così come l'eliminazione o il trattamento di cause specifiche. Per la cheilite attinica non maligna severa, possono essere considerate la vermilionectomia (asportazione del vermiglio) o l'ablazione laser a CO2. Il danno solare alle labbra può essere ridotto al minimo attraverso l'uso di coperture protettive come un cappello a falda larga e un balsamo per le labbra che contiene una crema solare per uso topico.
