Il trattamento dei noduli mammari e delle displasie fibrocistiche dipende dalla causa e dall’eventuale presenza di sintomi.

Nei cambiamenti fibrocistici, indossare un reggiseno morbido e di sostegno, come i modelli per lo sport, o assumere analgesici come paracetamolo o un antinfiammatorio non steroideo (FANS) può contribuire ad alleviare i sintomi.

Nel caso delle cisti, si può procedere all’aspirazione.

I fibroadenomi di solito vengono rimossi se aumentano di volume o sono dolorosi, oppure se la donna decide di rimuoverli. Se i fibroadenomi sono piccoli, possono essere distrutti con il freddo (crioablazione). Di solito per questo intervento è necessaria soltanto un’anestesia locale. Tuttavia, dopo la rimozione, il fibroadenoma può riformarsi in altri punti del seno. Se sono stati rimossi molti noduli e tutti sono risultati di natura benigna, è possibile che la paziente e il medico decidano di non asportarli più, anche in caso di recidiva. Indipendentemente dalla decisione di rimuovere o meno i fibroadenomi, è importante sottoporsi a controlli regolari in modo che il medico possa valutare eventuali cambiamenti.

Se un nodulo è un galattocele (un lobulo della ghiandola mammaria ostruito), viene drenato (aspirato). In genere dopo questo trattamento si risolve.

Il trattamento del cancro della mammella, se diagnosticato, di solito prevede un intervento chirurgico per asportare il tumore, oltre a radioterapia, chemioterapia e/o farmaci ormonali.