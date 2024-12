Esami di diagnostica per immagini

A volte biopsia

La mammografia è raccomandata per lo screening delle donne di età superiore ai 40 anni.

Le alterazioni fibrocistiche della mammella comprendono noduli e cisti nella mammella. Se durante l’esame manuale della mammella o nella diagnostica per immagini per lo screening del cancro della mammella vengono riscontrati un nodulo mammario o altre alterazioni sospette del tessuto mammario, sono necessari ulteriori esami per escludere il cancro.

Se non è già stata effettuata una mammografia, di solito il primo esame consiste nell’ecografia, al fine di differenziare i noduli solidi dalle cisti, che raramente sono maligne. Se il nodulo è solido, solitamente si procede a una mammografia seguita da una biopsia. Questo esame prevede il prelievo di un campione di tessuto di una zona che sembra anomala o diversa dalle altre da esaminare al microscopio per escludere il cancro. Talvolta è possibile prelevare un campione con un ago, ma a volte è necessario intervenire chirurgicamente.

Sulle mammografie, le mammelle con displasie fibrocistiche appaiono dense rendendo più difficile la rilevazione di un cancro della mammella.