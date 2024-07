Dolore della mammella

Il dolore lieve alla fine si risolve spontaneamente, anche senza trattamento.

Il dolore che si presenta durante il ciclo mestruale può normalmente essere alleviato con l’assunzione di paracetamolo o di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

Per le forme gravi di dolore mestruale si può usare danazolo (un ormone sintetico correlato al testosterone) o tamoxifene (un farmaco utilizzato per il trattamento del cancro della mammella). Questi farmaci inibiscono l’attività degli ormoni femminili estrogeni e progesterone, che possono rendere i seni gonfi e dolenti. Assunti per periodi prolungati, questi farmaci hanno effetti collaterali, sono quindi utilizzati solo per brevi periodi.

Quanto al dolore alle mammelle durante la gravidanza, può essere utile indossare un reggiseno che offra un buon sostegno e assumere paracetamolo, o entrambe le soluzioni.

Sospendere l’uso della pillola anticoncezionale o della terapia endocrina può aiutare ad alleviare i sintomi.

L’olio di enotera, un integratore alimentare, può aiutare ad alleviare il dolore mammario correlato alle mestruazioni o alla gravidanza in alcune donne.

Eventuali disturbi specifici identificati come causa devono essere trattati. Ad esempio, in caso di cisti, il drenaggio del liquido al suo interno allevia generalmente il dolore.