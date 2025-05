Quali sono i test per la sindrome di von Hippel-Lindau?

Quali sono i test per la sindrome di von Hippel-Lindau?

Se il pediatra sospetta che il bambino abbia la sindrome di von Hippel-Lindau, prescrive:

Esami oculistici

Scansioni che mostrano immagini dettagliate per controllare la presenza di tumori cerebrali: TC (tomografia computerizzata) e RMI (risonanza magnetica per immagini)

Se questi esami suggeriscono la sindrome di von Hippel-Lindau, i medici prescrivono altri esami di diagnostica per immagini per cercare altri tumori. Si possono effettuare anche test genetici per controllare la presenza di anomalie genetiche.

Anche i familiari devono essere esaminati e sottoporsi a dei test per verificare se abbiano la malattia.

Dato che i tumori possono svilupparsi successivamente, i controlli per la presenza di tumori vanno eseguiti spesso.