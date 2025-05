Panoramica sulle sindromi di febbri periodiche ereditarie

Sindrome da iper-IgD: questa sindrome causa febbre, dolore addominale, cefalea, dolore articolare, eruzione cutanea e ingrossamento dei linfonodi. I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), i corticosteroidi e l’anakinra possono aiutare ad alleviare i sintomi durante gli attacchi. Per prevenire gli attacchi si somministrano anakinra o canakinumab.

Sindrome periodica associata al recettore del fattore di necrosi tumorale (TRAPS): questa sindrome provoca attacchi periodici di dolore muscolare e gonfiore a braccia e gambe, dolore addominale, dolore articolare ed eruzione cutanea in aggiunta alla febbre. Per gli attacchi lievi a volte si utilizzano i FANS. Tuttavia, per gli attacchi tipici è di solito necessario il prednisone, un corticosteroide. Per prevenire gli attacchi si somministrano anakinra e canakinumab.