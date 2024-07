Talvolta corticosteroidi, colchicina, cimetidina, tonsillectomia o una loro combinazione

Per la sindrome PFAPA non sono necessari trattamenti, tuttavia per alleviare i sintomi i bambini possono assumere corticosteroidi. In alcuni bambini sembrano essere efficaci la cimetidina o la colchicina. Se altri trattamenti non risultano utili, talvolta si ricorre all’asportazione delle tonsille (tonsillectomia), procedura che di norma allevia i sintomi.

Anakinra e canakinumab sono altri farmaci che possono essere utili per alcuni bambini.

Possono essere somministrati ibuprofene o paracetamolo per alleviare dolore e febbre.

I bambini tendono a superare la sindrome PFAPA crescendo.