Tendinite del tendine infrapatellare

La tendinite infrapatellare è l’infiammazione del tendine posteriore della rotula (patella) causata dall’uso eccessivo delle ginocchia.

I tendini sono bande resistenti di tessuto connettivo che collegano entrambe le estremità di un muscolo a un osso. La tendinite è l’infiammazione di un tendine.

La tendinite infrapatellare in genere colpisce i bambini dai 10 ai 13 anni d’età. È causata dalla lesione dovuta alle attività fisiche che implicano balzi e l’uso ripetuto delle ginocchia, come il pattinaggio artistico e la pallacanestro o la pallavolo. L’uso eccessivo delle ginocchia causa microtraumi e infiammazione del tendine sotto la rotula (patella).

Questa patologia causa dolore alle ginocchia e sensibilità del tendine sotto la rotula. Il dolore peggiora quando si raddrizza il ginocchio per salire le scale, saltare o durante i piegamenti.

La diagnosi di tendinite infrapatellare si basa sull’anamnesi del bambino e sull’esame obiettivo; spesso si effettua una risonanza magnetica per immagini (RMI) per verificare l’entità della lesione.

Per alleviare il dolore, al bambino viene prescritto di modificare le attività atletiche, assumere farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e sottoporsi a fisioterapia. Il dolore persistente può essere trattato con riparazione chirurgica, anche se in genere non è necessario.