Talvolta la causa è sconosciuta. Di solito gli spasmi infantili si manifestano in bambini che presentano un grave disturbo cerebrale.

I neonati con problemi cerebrali che causano spasmi di solito si sviluppano più lentamente di altri bambini. Per esempio, possono impiegare più tempo per imparare ad alzarsi in piedi, a camminare o per comprendere il linguaggio. Successivamente possono avere problemi di pensiero o di comunicazione.