Suicidio significa uccidersi.

Il comportamento suicidario comprende:

Pensare di uccidersi

Tentare di uccidersi

Uccidersi realmente (commettere suicidio)

I bambini che si feriscono in modi che ovviamente non sono mirati a causare la morte, come graffiarsi, tagliarsi o bruciarsi, sono considerati affetti da autolesionismo non suicidario.

Il suicidio è principalmente un problema negli adolescenti e negli adulti, ma talvolta interessa anche i bambini

Un evento stressante può scatenare il suicidio in bambini o adolescenti affetti da un problema di salute mentale, come la depressione

I bambini a rischio di suicidio possono essere depressi o ansiosi, isolarsi dalle attività, parlare della morte o cambiare improvvisamente il proprio comportamento

I medici cercano di scoprire quanto il giovane sia serio in merito al suicidio

Il trattamento può includere terapia individuale e familiare, farmaci per trattare altri problemi di salute mentale o un ricovero in ospedale se il rischio di suicidio è elevato

Prendere sempre seriamente un comportamento suicidario. Se si ritiene che il proprio bambino o adolescente sia a rischio di tentato suicidio, cercare immediatamente aiuto (negli Stati Uniti, chiamare il 911 o il numero 1-800-273-8255 per raggiungere le National Suicide Prevention Lifeline) oppure portare il bambino al pronto soccorso in ospedale.