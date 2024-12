in caso di fimosi nei bambini, prescrivere una crema a base di corticosteroidi da applicare 2 o 3 volte al giorno e invitare a distendere delicatamente il prepuzio; in questo modo si può trattare la fimosi senza eseguire la circoncisione

in caso di parafimosi, comprimere la punta del pene in modo che il prepuzio possa spostarsi in avanti