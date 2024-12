Otite media (sierosa)

Attesa vigile

Manovre per aumentare la pressione nell’orecchio

Talvolta, tubi di drenaggio nell’orecchio

La maggior parte dei soggetti con otite media secretiva migliora senza trattamento. I decongestionanti e gli antibiotici non sono utili.

Le persone con congestione causata da allergie possono assumere antistaminici per via orale e/o uno spray nasale a base di corticosteroidi.

La bassa pressione nell’orecchio medio può aumentare temporaneamente forzando il passaggio dell’aria attraverso l’ostruzione della tuba di Eustachio. Possono essere utilizzati i seguenti metodi:

si consiglia al soggetto di cercare di espirare tenendo la bocca chiusa e tenendo le narici chiuse (la cosiddetta manovra di Valsalva).

si consiglia al soggetto di tenere delicatamente chiuso il naso e di deglutire. Questa manovra può essere ripetuta più volte durante il giorno per far entrare aria nell’orecchio medio.

Il medico può usare una siringa speciale (pompa per orecchio medio) per soffiare aria in una delle narici bloccando contemporaneamente l’altra mentre il paziente deglutisce. Questa tecnica (chiamata insufflazione tubarica di Politzer o politzerizzazione) forza l’aria nella tromba di Eustachio e nell’orecchio medio.

Se i sintomi diventano cronici (di durata superiore a 1-3 mesi), il medico può eseguire una miringotomia. Questo intervento prevede un’incisione nel timpano per consentire il drenaggio del liquido dall’orecchio medio. Per aiutare il drenaggio del liquido e consentire all’aria di entrare nell’orecchio medio, può essere inserito un tubicino di drenaggio (tubo timpanostomico, vedere figura Miringotomia) nell’apertura del timpano. Nei bambini può essere necessario rimuovere le adenoidi (adenoidectomia). Per garantire il normale sviluppo del linguaggio, per i bambini piccoli con prolungata perdita dell’udito da otite media secretiva di lunga durata può essere necessario un opportuno trattamento.

Miringotomia: trattare l’otite media purulenta

Chi soffre di allergie deve cercare di eliminare dall’ambiente gli allergeni noti. I medici possono raccomandare l’immunoterapia allergene-specifica, che cerca di insegnare al sistema immunitario a non reagire a un allergene.

I soggetti con otite media secretiva devono evitare o rinviare le immersioni subacquee e i viaggi aerei, perché i cambiamenti della pressione ambientale possono causare otalgia e lesioni (barotrauma). Se non è possibile evitare i viaggi aerei, masticare del cibo o bere (ad esempio da un biberon), può essere utile per i bambini piccoli con questo disturbo. Nei bambini più grandi e negli adulti, spesso la pressione nell’orecchio medio può essere compensata e il disturbo può essere alleviato da alcune manovre. Se la pressione esterna diminuisce, come in un aereo durante il decollo, si deve cercare di respirare con la bocca aperta, sbadigliare, masticare una gomma oppure deglutire. Se la pressione esterna aumenta, ad esempio in un aereo durante l’atterraggio o quando un sub si immerge in profondità, il soggetto deve tenere il naso chiuso, la bocca chiusa e tentare di espirare delicatamente con il naso (la cosiddetta manovra di Valsalva). Questa manovra forza il passaggio dell’aria attraverso la tromba di Eustachio ostruita.