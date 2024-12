Solo il 10% circa dei soggetti con otosclerosi sviluppa perdita dell’udito, che di solito diventa evidente nella tarda adolescenza o nella prima età adulta. Raramente, la perdita dell’udito si sviluppa entro i 7 o gli 8 anni di età.

In genere l’otosclerosi interessa un orecchio, sebbene più della metà dei soggetti sviluppi sintomi in entrambe le orecchie. La perdita dell’udito è il sintomo più comune e può essere graduale. In molti soggetti, il primo segno di otosclerosi è un problema a percepire i suoni bassi o i sussurri. Alcuni soggetti con otosclerosi lamentano anche tinnito (fischio o ronzio nell’orecchio) e, molto raramente, capogiri.