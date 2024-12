CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

La miringite è un’infezione batterica o virale del timpano.

La miringite è una forma di otite media acuta causata da vari virus e batteri. I batteri Streptococcus pneumoniae e Mycoplasma sono cause comuni.

Il timpano si infiamma e sulla sua superficie si formano delle piccole bolle piene di liquido (vescicole). Sebbene possano essere presenti vescicole anche nell’otite media, la miringite non provoca la formazione di pus o di liquido nell’orecchio medio. Il dolore inizia improvvisamente e dura 24-48 ore. I soggetti con miringite possono presentare una qualche perdita dell’udito e febbre.

I medici diagnosticano la miringite esaminando il timpano con un otoscopio (una luce manuale utilizzata per osservare il condotto uditivo e il timpano).

Poiché è difficile stabilire se l’infezione sia di origine virale o batterica, la maggior parte dei soggetti viene trattata con antibiotici e antidolorifici (analgesici). Gli analgesici possono essere somministrati per via orale o sotto forma di gocce auricolari. Per alleviare il dolore, il medico può ricorrere alla rottura delle vescicole con un piccolo bisturi.