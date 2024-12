Per il prurito, luce solare artificiale e naturale o corticosteroidi topici

L’esposizione alla luce artificiale o alla luce solare favorisce la guarigione e allevia il prurito.

Altri trattamenti standard contro il prurito possono essere utilizzati, se necessario (vedere Trattamento del prurito). I corticosteroidi applicati direttamente sulla pelle (per via topica) possono essere usati anche per brevi periodi per aiutare ad alleviare il prurito.

I corticosteroidi per via orale sono prescritti solo in caso di prurito intenso.

Il farmaco antivirale aciclovir può aiutare alcuni soggetti con malattia allo stadio iniziale e che presentano molte chiazze o può aiutare i soggetti con sintomi simil-influenzali. Alle donne in gravidanza con pitiriasi rosea deve essere offerto aciclovir, ma il trattamento con questo farmaco non riduce il rischio di parto prematuro o morte in utero.