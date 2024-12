Al principio, la maggior parte dei pazienti affetti da pitiriasi rosea sviluppa una grande chiazza squamosa detta chiazza madre (freccia) e, nel giro di 1 o 2 settimane, possono comparire chiazze più piccole di colore marrone chiaro o rosa sul tronco, sulle braccia e sulle gambe.

Immagine per gentile concessione della Public Health Image Library dei Centers for Disease Control and Prevention.