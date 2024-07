Panoramica sulle neoformazioni cutanee

Le cellule della pelle e il tessuto sottostante possono accumularsi e causare neoformazioni. Le neoformazioni possono essere rialzate o piatte e avere una colorazione che varia dal marrone scuro o nero al color pelle o rosso. Possono essere presenti alla nascita o svilupparsi successivamente.

Se la crescita è controllata e le cellule non si diffondono in altre sedi dell’organismo, la neoformazione cutanea (tumore) è di tipo benigno (non canceroso). Se la crescita non è controllata, il tumore è canceroso (di natura maligna) e le cellule invadono il tessuto normale e possono anche diffondersi (metastatizzarsi) in altre parti dell’organismo.

La maggior parte delle neoformazioni cutanee è benigna. Tuttavia, è opportuno rivolgersi a un medico per determinare se una neoformazione è un tumore cutaneo. Le neoformazioni cutanee di tipo benigno rappresentano spesso solo un problema estetico.

Cause delle neoformazioni cutanee L’origine della loro formazione è sconosciuta. Alcune neoformazioni, tuttavia, sono notoriamente causate da Virus (ad esempio le verruche)

Malattie sistemiche (che interessano l’intero organismo; ad esempio xantelasmi o xantomi, causati da un eccesso di grassi nel sangue)

Genetica (ad esempio, cheratosi seborroiche)

Fattori ambientali (ad esempio, nevi o milii stimolati dalla luce solare)

Diagnosi delle neoformazioni cutanee Esame cutaneo

A volte biopsia Spesso i medici sono in grado di classificare le neoformazioni cutanee con un semplice esame della cute. Alcune neoformazioni vengono asportate ed esaminate al microscopio. Questa procedura viene definita biopsia. Possono essere eseguiti altri esami a seconda della neoformazione.