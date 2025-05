I linfangiomi sono rigonfiamenti che si formano sotto la pelle costituiti da un insieme di vasi linfatici dilatati: tali canali abitualmente trasportano la linfa (un liquido limpido derivato dal sangue per filtrazione) in tutto il corpo.

(Vedere anche Panoramica sulle neoformazioni cutanee e Panoramica sulle neoformazioni e malformazioni vascolari.)

I linfangiomi sono rari, ma solitamente compaiono nell’intervallo che va dalla nascita ai 2 anni d’età. Possono essere piccoli rigonfiamenti o neoformazioni grandi e deformanti.

Linfangioma Immagine DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Non causano prurito né dolore e non rappresentano una forma di cancro. La maggior parte dei linfangiomi ha un colorito bruno-giallastro, sebbene alcuni siano rossastri o viola. Se traumatizzati o punti, rilasciano un liquido trasparente o color sangue.

I medici basano la diagnosi di linfangioma sull’esame e sui risultati della RMI.

In genere non è necessario trattare i linfangiomi. La rimozione tramite intervento chirurgico solitamente non riesce perché i linfangiomi crescono in profondità, si allargano sotto la superficie e tendono a ricrescere.