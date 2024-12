Miasi cutanea

Molte delle mosche che causano la miasi foruncolosa sono note come torsali. Le specie più conosciute di mosche che causano la miasi foruncolosa provengono dall’America Meridionale e Centrale e dall’Africa tropicale e subsahariana. Altre specie provengono dall’America settentrionale, dall’Europa e dal Pakistan. La maggior parte delle mosche non depositano le uova sugli esseri umani, bensì su altri insetti (come le zanzare) o su oggetti (come il bucato messo ad asciugare) che potrebbero entrare in contatto con la pelle delle persone.

Le uova si schiudono e si trasformano in larve, che scavano cunicoli nella pelle e si sviluppano in larve mature. Le larve mature hanno lunghezze massime di 1,3-2,5 centimetri, in base alla specie. Se le persone non vengono curate, le larve eventualmente fuoriescono dalla pelle e cadono sul terreno per continuare il proprio ciclo vitale.

I sintomi tipici della miasi foruncolosa includono il prurito, una sensazione di movimento e a volte dolore pungente e intenso. Inizialmente, le persone possono presentare un piccolo rigonfiamento di colore rosso che può avere l’aspetto di una comune puntura d’insetto o di un foruncolo in fase iniziale. Successivamente, il rigonfiamento si ingrandisce e potrebbe essere visibile una piccola apertura al centro. L’apertura potrebbe drenare un liquido di colore giallastro trasparente e a volte è visibile una piccola parte dell’estremità della larva.

Esistono diversi approcci terapeutici, che possono variare in base all’accesso e alla disponibilità di interventi specifici. Poiché le larve hanno bisogno di ossigeno, il blocco dell’apertura della pelle potrebbe far sì che le larve fuoriescano o almeno si avvicinino alla superficie. Quando le larve si avvicinano alla superficie, è più facile estrarle. Per bloccare l’apertura della pelle, alcuni applicano vasellina, smalto per le unghie o persino pancetta o un impasto di tabacco. Le larve che muoiono prima di essere rimosse sono più difficili da estrarre e spesso causano un’intensa reazione infiammatoria.

A volte, i medici iniettano un anestetico nella pelle, effettuano una piccola incisione ed estraggono la larva con il bisturi. Anche il farmaco ivermectina, assunto per via orale o applicato sulla pelle, può uccidere la larva o costringerla a fuoriuscire.