Geisel School of Medicine at Dartmouth

La larva migrans cutanea è un’infezione da nematodi trasmessa per contatto della pelle con terreno o sabbia caldi e umidi.

La larva migrans cutanea è causata da una specie di nematodi denominata Anchilostoma. I nematodi sono parassiti. I parassiti sono organismi che vivono sulla superficie o all’interno di un altro organismo (ospite) e dipendono dall’ospite per nutrirsi e vivere. Questa specie di nematodi è un parassita perché una parte del suo ciclo vitale si svolge generalmente nell’intestino dei cani e dei gatti e un’altra parte nella cute umana. Le uova del nematode vengono escrete con le feci del cane e del gatto e, se restano nel terreno o nella sabbia con condizioni di calore e umidità adeguate, si sviluppano le larve. Le larve si sviluppano in una forma larvale in grado di penetrare nella pelle quando una persona cammina scalza o prende il sole su terreno o sabbia contaminati.

La larva migrans cutanea è presente in tutto il mondo ma è più comune negli ambienti tropicali. Si ritiene che la comparsa di questa condizione in regioni del mondo precedentemente non interessate sia dovuta ai cambiamenti climatici.

Larva migrans cutanea nel piede Immagine © Springer Science+Business Media

Larva migrans cutanea Immagine Immagine per gentile concessione della Dott.ssa Karen McKoy.

A partire dalla sede d’ingresso, in genere piedi, gambe, natiche o dorso, i nematodi scavano dei cunicoli lungo un percorso casuale, lasciando una tortuosa eruzione cutanea filiforme, rilevata e di colore rosso-brunastro. L’eruzione è notevolmente pruriginosa. Possono inoltre manifestarsi piccole escrescenze e vesciche. Spesso, il grattamento delle escrescenze o delle vesciche provoca un’infezione batterica della pelle.

Diagnosi della larva migrans cutanea Valutazione medica I medici basano la diagnosi sull’aspetto e sull’ubicazione dell’eruzione cutanea, nonché sull’anamnesi di un recente contatto della persona con terreno o sabbia.