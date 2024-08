Amputazione o schiacciamento di arti o dita

Parti del corpo, come le dita delle mani o dei piedi, possono subire un’amputazione traumatica. I tessuti possono morire a causa dell’interruzione del flusso ematico, per la presenza di un anello o di altri strumenti di costrizione. Ad esempio, è probabile che un dito ferito si gonfi, quindi se al dito è infilato un anello deve essere rimosso al più presto prima che il gonfiore aumenti. Analogamente, qualsiasi altro oggetto che circondi una parte del corpo deve essere rimosso prima che la parte si gonfi. Per rimuovere gli anelli si deve usare una trazione delicata ma continua. L’acqua e il sapone possono ridurre l’attrito facilitando la rimozione in caso contrario, è necessario un intervento medico urgente.

Le parti del corpo amputate, se conservate in modo adeguato, possono talvolta essere riattaccate in ospedale. Per prolungare la vita del tessuto, la parte amputata deve essere posta in garza sterile o salvietta di carta o asciugamano umidi e quindi inserita in un sacchetto di plastica sigillato e asciutto. Il sacchetto va posto in una borsa contenente acqua e ghiaccio. Non deve essere usato ghiaccio secco. La parte amputata non deve essere messa a diretto contatto con acqua.